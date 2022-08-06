Genç Dergisinin 191. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2022)

Gençliğin dinamizmiyle her dem gençleşen GENÇ Dergi'nin Ağustos sayısı çıktı! Bu ay dosyamızda ülkemize gelen turistlere iyiliği, güzelliği, Anadolu irfanını ve bunların hepsinin genel adı olan İslam'ı anlatma ve gösterme arzusunu işledik. "Turistlere İslam'ı anlat, gör bak harika şeyler olacak" diyerek gönlünüzde yatan tebliğciye mesaj vermek istedik.

Ülkemiz tarihi, kültürel ve doğal olarak nice zenginliğe sahip. Bu zenginlikleri görebilmek adına her yıl pek çok turist akın ediyor ülkemize. Bu sayımız Türkiye'nin dört bir yanına odaklanmamızı, turistlere tebliğ için vesileler aramamızı telkin ediyor. Dosyamızda birçok hidayet hikâyesi, bu alanda çalışan kurum ve insanlara dair bilgiler var lakin gayemiz daha farklı: Gençlere turistleri İslam'la buluşturmanın muhteşem bir bereket olduğunu anlatmak, onlara bu aziz dini ülkemizdeki misafirlere anlatma aşkını kazandırmak, onları "uyandıranlardan" kılmak.

İyiyi ve güzeli yaymaya ahdetmiş güzide bir ekip, Bi' Tanıdık Platformu. Peki nasıl yapıyorlar bunu, onları yola çıkartan gaye ne? Yeni sayımızda güzel bir söyleşi yaptık onlarla. Balkanlar nasıl bir yer? Gidemeyenler, gidip de farklı bir gözden görmek isteyenler için Balkan hatıralarını yazdı Süleyman Ragıp Yazıcılar. Dil öğrenmek kafa karıştıran bir mesele, hepimiz öğrenmek istiyoruz ama bir yol haritası yok elimizde. Dil öğrenmenin haritasını çıkardı Furkan Özkul.

Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle dünyanın en etkili 500 Müslümanından seçilen Dr. Yahya Juan Suquillo'nun hidayetini anlattı sizler için. Yazar Zeki Bulduk ile Afganistan hatıralarından kitaplarına uzanan güzel bir muhabbet gerçekleştirdik, sayfalarımız arasında sizleri bekliyor. Uzman Pedagog Mehmet Teber'e 20 soru sorduk, çocuk psikolojisinden ebeveynlik hallerine uzanan pek çok konuyu konuştuk.

Dert dinlemenin ne kadar kıymetli bir haslet olduğunu anlattı Muhammet Esat Altıntaş. Merve Safa Likoğlu, gençlerin kafasını karıştıran bir meseleye parmak bastı: Nikah öncesi görüşme. Tiyatro, renkli bir alan. Neşemiz, hüznümüz, nice duygumuz saklı içinde. Tiyatronun arka planına açılan güzel bir söyleşi yaptık Dr. Rüstem Mürseloğlu'yla. Pek çoğumuzun kafasını karıştıran bir soru: Okuma nasıl olmalı? "Durmadan mı okumalı, dura dura mı?" sorusunu Abdullah Uçar cevapladı sizler için.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür-sanattan bilim-teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergi'de sizleri bekliyor. Daha fazlası için GENÇ'in yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın, unutturmayın. GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

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