Genç Dergisinin 193. Sayısıyla 17. Yılında

Ekim ayı geldi çattı. Her ay olduğu gibi yine bir heyecan var gönlümüzde, içimiz kıpır kıpır. Çocukları sevindiren, gönülleri buluşturan, tebessümleri tazeleyen, ruhları ferahlatan bir hediye gibi kabul edin bu müjdemizi. Huzurlarınızda: "GENÇ Dergi Ekim Sayısı." Gençliğin derdini dert edinen, gençliğin nabzını tutan dosya konularıyla çıkan dergimiz Ekim sayımızla birlikte 17. yılında! O artık daha bilgili, birikimli, tecrübeli ve gençliğin dinamizmiyle koşturan bir GENÇ.

GENÇ'te müjdeler bitmez. Her sene yeni kampanya döneminde sadra şifa olacak, akla ufuk verecek bir eseri okuyucularımıza abone etmeyi çok seviyoruz. Bu dönemki hediyemiz, Prof. Dr. Soner Duman Hoca'nın kaleminden "Allah'ım Sorularım Bitmedi" Diğer müjdemiz ise GENÇ Dergi Okuma Halkaları projemiz. Detaylar, yeni sayımızda ve sosyal medya hesaplarımızda…

Her ay mühim bir meseleyle konuk oluyoruz gönlünüze. Bu ay, "Takıldığın yer kaderin olur." diyerek kendinizi bulacağınız, mânâyla buluşacağınız, sıcaklığıyla ve samimiyetiyle sadra şifa, ruha gıda olacak 100 ortam sunduk. Zira gençlik dönemi biraz türbülans, biraz endişe, biraz umut, biraz merak, biraz risk dönemi. İnsan bu dönemde takıldığı yerlerden çok şey devşiriyor, adeta sevdiğimiz insanlar ve girip çıktığımız mekanlar kaderimizi şekillendiriyor.

Ekim sayımızla birlikte yazar kadromuzdan tasarımımıza kadar her anlamda yenilendik, tazelendik. Yeni dönemimizde "İştikak Zamanı" köşesiyle Volkan Yahşi, "Turnusol Kâğıdı" köşesiyle Tuğçe Şifa Zorlu, "Ruha Şifa Notlar" köşesiyle Gökhan Ergür, "Bir de Böyle Baksak" köşesiyle Muhammed Esat Altıntaş, "Dost Meclisi" köşesiyle Merve Safa Likoğlu, "Kılavuz" köşesindeki karikatürleriyle Yusuf Kot artık GENÇ'te…

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?", sayfalarımız arasında. Kimi gerçekleşiyor kimi akim kalıyor ama herkesin var bi hayali, hayallerimiz için okunmalı bu sayı. Hayalleri olanlara dair on öneri sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde hatıraları eşliğinde değerli bir ismi yazdı Süleyman Ragıp Yazıcılar: Kıymetli bir ağabey ve iş adamı Abdullah Tivnikli. Abdullah Uçar, derde deva sunan "Şifahane" köşesinde içine düştüğümüz dünyayı anlatmaya çalıştı gençlere.

Profesör, yayıncı, eğitimci ve kıymetli bir isim Ahmet Ağırakça. Kendisiyle "Hatıralarla İslami Mücadele: Dikenli Yolda Yürümek" eseri bağlamında Türkiye'deki İslami mücadele, dergiler, gençlik hareketleri ve zor zamanlarla ilgili güzel bir söyleşi yaptık. Sosyal medyada "birvaize" olarak tanınan, çeşitli platformlarda gençlere İslam'ı anlatan kıymetli bir isim: Fatma Bayram. 20 soru sorduk kendisine, nice güzel cevap sundu bize. Meddahlık, modern zamanlardan payını alan bir gelenek. Akademisyen ve meddah Osman Bozdemir, bu geleneğin günümüzdeki güzide temsilcilerinden. Kendisiyle çocuklara dair güzel bir muhabbet ettik yeni sayımızda.

"Yolun Öğrettikleri" köşesindeki yazılarına devam ediyor Erhan İdiz. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Çetik köşe taşlarını dizmeye devam ediyor "Köşe Taşları" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

Süleyman Genç

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