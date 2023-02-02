Genç Dergisinin 197. Sayısı Ezgi ve Marşlarla Büyüyor!

Gençliğin gönlüne düşenleri, zihnine gelenleri, diline dolananları konuşan, anlatan, tartışan GENÇ Dergi'nin Şubat sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Bu sayımızda gönüllerinizi sımsıcak sarmalayacak, sizleri mazide nostaljik bir seyahate çıkartacak, belki biraz da hüzünlendirecek güzel bir konu var masamızda: "Marşlarla Yürürüz Ezgilerle Büyürüz"

Ezgiler, geçmişten günümüze büyüleyici bir etki gösterdi, gönülleri genişletti, ruhları doyurdu. Kimileri gençlik şölenlerinde, kimileri Fetih gecelerinde ezgilerin kanatlarıyla göklere uçtu. Bestesi ayrı güzel, güftesi ayrı kıymetli müzik şölenlerinde kendinden geçti niceleri. Bugün ezgi geleneğimiz birçok kıymetli insanın gayretiyle devam ediyor.

Bu sayımız, ezgilerle büyümek isteyenlere, marşlarla yürümeyi dileyenlere özel olarak hazırlandı. Özellikle gençler için dillerine pelesenk edebilecekleri nice teklif sunduk dosyamızda. Kulağımızın hakkı güzel sözlerle buluşmaksa eğer sizleri dosyamızı detaylı bir şekilde incelemeye davet ediyoruz.

Nurcan Doğan'ın hazırladığı "Neler Olmuş Öyle?" köşemizde gençliğin dilinden haber bültenimizi göreceksiniz. Yardımlaşma toprağımızın ve medeniyetimizin ana esaslarından, bu güzel hasleti doğru yapabilmek ve kolaylaştırabilmek için on öneri sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Turgut Cansever'in hayatını mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle mülteci kardeşlerimizin acılarını satırlara döktü.

Rumeysa Betül Tuncay, Zahide Tuğba Kor'la kıymetli bir sohbet gerçekleştirdi. Sefa Soner Kurt, evliliğin önemini, evlilik yolunda olan gençlerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini sordu Abdülkerim Temizcan'a. Filistinli Gazeteci-Yazar Mohammed Ebu Taqiya ile Filistin ve Filistin halkının son durumuyla ilgili pek çok soruya cevap bulabileceğiniz bir muhabbet gerçekleştirdi Şehadet Özek. Türk İslam sanatları tarihi alanında hoca olan Dr. Sümeyra Ocak Ahmed ile mimarimiz, Mimar Sinan, Müslüman beldesi ve zarafet konuları üzerine muhabbet etti Serdar Kesik.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. "Dost Meclisi" köşesinden dostane bir sesle sesleniyor Merve Safa Likoğlu. Gökhan Ergür, ruhumuzu güzelleştiren, gönlümüzü donatan notlarına devam ediyor "Ruha Şifa Notlar" köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor.

"Yolun Öğrettikleri" köşesindeki yazılarına devam ediyor Erhan İdiz. Burak Çetik, ayrıntılarda saklı güzelliklere dikkat çekmeye devam ediyor "Köşe Taşları" köşesinde. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz" köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

Süleyman Çınar

Daha fazlası için GENÇ'in yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın, unutturmayın.

GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

Aşağıdaki linklerden dergimizi satın alabilirsiniz.

Abone olmak için; https://www.erkamyayinlari.com/urun/genc-dergisi-abonelik-yurtici-turkce

Yeni sayımızı almak için; https://www.erkamyayinlari.com/kategori/genc-dergisi