Genç Dergisinin 199. Sayısı Çıktı

Gençlik dönemi bir anlamda sorularla, sorgulamalarla piştiğimiz, mücadele ile yoğrulduğumuz, neyi nasıl yapacağımızı öğrendiğimiz dönemin adı. GENÇ Dergi olarak gençliğin gönlüne yansıyanları, diline düşenleri, zihnine takılanları konu edinirken gençliğe bunlar hususunda yol gösterme mesuliyeti ile hareket ediyoruz. Bu sayımızda da bu niyetimizin bir yansıması olarak mühim bir konu var masamızda: "Söz ve Nişan Dönemi Yol Haritası"

Söz ve nişan dönemleri nice insanın bocaladığı, ne yapacağını kestiremediği, bazen hissi bazen çekinik bazen de fevri davranarak hatalara kapı araladığı bir dönem olabiliyor. Bu hususta zihinlerde birçok soru, gönüllerde nice şüphe var. Bu dönemlerde imtihan kapıyı çalıyor ve yaşanan bu imtihanlarda taraflar sayısız yara alabiliyor. Bu sayımız, özellikle evlilik öncesi söz ve nişan dönemleriyle ilgili hayati sorular soruyor ve sorulara verilen güzide cevapları, kıymetli tavsiyeleri içeriyor.

"Evlilikten beklentimiz ne olmalı? Sözlenmenin, nişanlanmanın manası ne ve bu dönemlerde tarafların sorumlulukları neler? Mutlu bir nişanın altın formülü nedir? Karşılıksız bir sevdaya tutulan genç ne yapmalı? Evlilik birçok külfeti beraberinde getiriyorken ve boşanmalar son dönemde artıyorken neden evlenme zahmetine katlanalım?" gibi zihne kanca atan pek çok soruya; evliliğin hakikati, ailelerin tutumları, söz nişan dönemlerindeki hatalar, evliliğe hazır olup olmadığımızı ve adayımızın doğru olup olmadığını anlayacağımız noktalar, evlilikle sonuçlanmayan nişanlarda yapılması gerekenler gibi gönlü bunaltan pek çok konuya cevap bulabileceksiniz bu sayımızda.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?" sayfalarımız arasında. Cesaret, azim, sebat ve kararlılık bir gencin taşıması gereken en önemli nitelikler. Peki, bunlara sahip olmak için ne yapmalı sorusuna güzel cevaplar sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde Mekke-Medine hatıralarını yazdı Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, hikayeleri ile gönlümüzü şad eden Mustafa Kutlu'yu tanıttı "Anadolu Postası" köşesinde.

Hitabet ve diksiyon eğitmeni, sunucu, yazar ve kıymetli bir isim: Nur Haktan. Kendisiyle güzel bir söyleşi yaptı Hanife Palta. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, İlahiyat Fakültesi Vakfının kurucularından Prof. Dr. Saffet Köse. Rumeysa Betül Tuncay 20 soru sordu kendisine, o da nice güzel cevap sundu bize. Çocuk edebiyatı yazarı ve editör Şeyma Üstün'le çocuklara ve edebiyata dair konuştu Ahmet Burak Can. İllüstratör ve grafik tasarımcı Nadide Zamanoğlu ile tasarım ve illüstrasyon yolculuğuna dair bir söyleşi yaptı Sefa Soner Kurt. Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Emine Çınar Hanımefendi ile Kudüs bilincini konuştu Şehadet Özek.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. Haşim Akın, yine farklı ve derin bakışlar sunuyor "Bagomoyo" köşesinde.

"Yolun Öğrettikleri" köşesindeki yazılarına devam ediyor Erhan İdiz. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Çetik, köşe taşlarını dizmeye devam ediyor "Köşe Taşları" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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