Genç Dergisinin 200. Sayısı Çıktı

Süleyman Çınar

Gençliği dert edinen dosya konularıyla çıkan, usta ve genç yazarların buluştuğu güzide bir mektep olan, gönülleri şenlendiren, dimağları tatlandıran nice kıymetli eseri okuyucularıyla buluşturan GENÇ Dergi artık 200. sayıda! "Dergicilik bir kadro işidir. İdealist tavır gerektirir. Olsa da olur, olmasa da olur mantığıyla nitelikli bir dergi çıkarılamaz." diyerek nitelikli bir gayret, idealist bir çalışma ortaya koymanın derdindeyiz. Dergiciliğin bir gönül, ekip ve müktesebat meselesi olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz.

Bu ay dosyamız sahabe heyecanını gündeme getirmek için özenle hazırlandı. Biliyoruz ki o mübarek neslin heyecanını hakkıyla dile getirmek, kemalini satırlara taşımak mümkün değil. Lakin kelimelerin mahdut imkanlarıyla Peygamber Efendimiz'in âlemlere taşıdığı o rahmet deryasından sahabi efendilerimize ne gibi nasipler düştüğünü bir nebze paylaşmayı arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki sahabe efendilerimizin gönül kıvamları anlaşıldıkça kendi hayatlarımızda da büyük değişimler, gelişmeler ve tazelenmeler nasip olacaktır.

Nurcan Doğan, "Neler Olmuş Öyle?" köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor. Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri sunuyor "Yeryüzü Güzelleri" köşesinde. Durup dinlenmenin, hayatın farkına varmanın en güzel ve kestirme yolu iyilik yapmak desek… "Bizden Al Haberi" köşesinde dinlenmenin güzelliğini ve yollarını sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor: Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Sezai Karakoç'u mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle deprem dönemindeki çalışmaları satırlara döktü.

Kadriye Beyza Kirenci, iş insanı Mesut Menderes Karaboğa ile kıymetli bir sohbet gerçekleştirdi. Sefa Soner Kurt, kedi dostlarımız hakkında sorular sordu Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Jülide Başak Hanım'a. Kıssa'dan Hisse Kısa Film Festivali Direktörü Aşkın Özcan ile kısa filmlerde ilk adımda başarıya götürecek teknik donanımın ölçüsünden pratiğin önemine ve kısa film/sinema sektörüne dair pek çok soruya cevap bulabileceğiniz bir muhabbet gerçekleştirdi Şehadet Özek.

Mayıs sayımızla birlikte yazar kadromuzda yenilikler oldu. "Bi' de Böyle Düşün" köşesiyle Fatih Sultan Semiz, "Sağlık Olsun" köşesi ile Abdül Samet Koçyiğit, "En Güzel İsimler" köşesi ile Ayşe Altıntaş, "Heybe" köşesiyle Kürşat Karaca artık GENÇ'te…

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. "Geçiyordum Uğradım" köşesinde dilimizle ilgili mühim bir meseleyi irdeliyor Ayşe Saliha Emon. Büşra Ümmühan, atlarla insanlar arasındaki münasebeti anlatıyor "An Meselesi" köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor.

Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz" köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

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