Genç Dergisinin 201. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2023)

Süleyman Çınar

Gençliği hareketlendiren, yola çıkaran, yolculukla gençleştiren GENÇ Dergi'nin Haziran sayısı çıktı! Yine doluyuz, hareketliyiz, hareketteki bereketi yakalamak için yolcuyuz. "Dünya Seni Bekliyor!" diyerek gönlünüzde yatan seyyaha mesaj veriyoruz.

Yurt dışına seyahat; kimilerine göre bir hayal, kimilerine göre ölmeden önce gerçekleştirilmesi gereken bir hedef. Nasıl yapacağımız ise bir muamma. Ve yaz tatili kapımızda. Sahiden de sadece niyetle ve biraz gayretle sınırların ötesine bir yolculuk mümkün olabilir mi? Dünyayı karış karış gezen seyyahlara sorduğumuz sorularla, vizesiz çat kapı gidebileceğiniz ülkelerin geniş perspektiften sunumuyla derununuzdaki seyahat heyecanını uyandırmak istiyoruz.

Bu sayımız dünyanın dört bir yanına odaklanmamızı, yola çıkma vesilelerini değerlendirmemizi telkin ediyor. Zira kâinat ve yaratılan tüm varlıklar seyahat edip tefekkür etmemiz için yaratılmış. Ağacın toprağa kök saldığı nispette büyüdüğü gibi bizler de seyahat ettiğimiz kadar büyüyoruz, gelişiyoruz. Seyahat; akan su gibi özümüzü parlatıyor, bizi temizliyor ve adım adım beşeriyetten insaniyete yaklaştırıyor.

Oyuncu, sanatçı Ulvi Alacakaptan ile tiyatromuzu, ezgilerimizin geçmişini, sanatı ve daha pek çok konuyu konuştu Serdar Kesik. Kitabı Mukaddes araştırmacısı, İbranice eğitmeni Muhammed Tarık Özkan ile İbranice öğreniminden ve bunun öneminden farklı ülkelerde tecrübe kazanan öğrencilerin serüvenine uzanan kıymetli bir söyleşi yaptı Şehadet Özek. İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile güzel bir muhabbet gerçekleştirdi Sefa Soner Kurt. Yüksek matematikçi ve bilim sevdalısı, çocuk ve eğitim meselelerini kendisine dert ve gaye edinmiş bir öncü kadın: Sümeyye Ceylan. Rumeysa Betül Tuncay 20 soru sordu kendisine, o da nice güzel cevap sundu bize.

Nurcan Doğan, "Neler Olmuş Öyle?" köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor. Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri sunuyor "Yeryüzü Güzelleri" köşesinde. Gezmek, yolculuk etmek güzel ama bu işin nasılı da önemli. "Bizden Al Haberi" köşesinde seyahate çıkmanın aşamalarını ve yollarını sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Necip Fazıl Kısakürek'i mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle Kudüs'teki durumu satırlara döktü.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. "Geçiyordum Uğradım" köşesinde bir seyahat hatırasını ve onun çağrıştırdıklarını anlatıyor Ayşe Saliha Emon. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları mercek altına alıyor "Fikr-i Firari" köşesinde.

"Heybe" köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. "Sağlık Olsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz" köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

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