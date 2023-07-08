Genç Dergisinin 202. Sayısı Yayımlandı (Temmuz, 2023)

Süleyman Çınar

Yaz ayları; sarı, mavi ve yeşilin farklı tonlarına kapıldığımız, hareketlendiğimiz, coşkulu dönemlerdir. Bu zamanlarda bir tatil heyecanı sarar her birimizi. Mâlumunuz tatil deyince de genelde kumsal, güneş, boş vakit, eğlence vs. gelir akla. Bu bir bakıma dayatılandır, çünkü heva ve heveslerin otorite olarak kabul edildiği dünya düzeni; nasıl yaşayacağımıza, nerelerde vakit geçireceğimize dair karar verme hususunda pek maharetlidir.

Yaz ayları, bize göre tadil ve tebdil aylarıdır. Değişim, gelişim, yenilenme, tazelenme, hayatımızı iyilikle, güzellikle tezyin etme, zihnimize ve gönlümüze yatırım dönemleridir. Peki, bu dönemlerde boşluğa düşmemek için neler yapmalıyız? Yaz aylarını tadil mevsimi olarak geçirmenin yolu, yordamı nedir? Bu ay dosyamızda tatili yenilenmeye vesile kılacak 30 özel teklif paylaşıyoruz.

Kitaplara olan ilgisi ve eski(mez) insanlara olan muhabbetiyle tanıdığımız kıymetli yazar Yağız Gönüler ile yeni kitabı ve tasavvuf üzerine bir söyleşi yaptı Sefa Soner Kurt. Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana yapımı planlanan Taksim Camii, 2021 yılında ilk planlanan halinden çok daha büyük şekilde Taksim Meydanı'na inşa edildi. Hikayesi ve serüveni ile varlığından çok daha büyük bir anlam taşıyan camiyi Taksim Camii Vakıf Müdürü Muhammet Furkan Gümüş ile konuştu Kadriye Beyza Kirenci. Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, dört çocuk annesi. Çeşitli edebiyat platformlarında bulundu, dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı. Öykü, roman, deneme ve gezi yazıları türlerinde yayımlanmış 10'dan fazla eseri mevcut. Rumeysa Betül Tuncay 20 soru sordu kendisine, o da nice güzel cevap sundu bize.

Nurcan Doğan, "Neler Olmuş Öyle?" köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor. Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri sunuyor "Yeryüzü Güzelleri" köşesinde. İletişim kurmak mühim ama bu işin nasılı da önemli. "Bizden Al Haberi" köşesinde doğru iletişimin 10 yolunu sundu Furkan Özkul. "Vefa" köşesinde gönlüne düşenleri yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Necmettin Erbakan'ı mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle 15 Temmuz'u satırlara döktü. Haşim Akın, yine farklı ve derin bakışlar sunuyor "Bagomoyo" köşesinde. "Derkenar" köşesinde gençliği dert edinmeyi satırlara döktü Fatih Duman.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı" köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları mercek altına alıyor "Fikr-i Firari" köşesinde. "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde gündelik hayatımıza ilişkin durumları farklı pencerelerden ele alıyor Şeyma Üstün.

"Heybe" köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. "Sağlık Olsun" köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz" köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.

Daha fazlası için GENÇ'in yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın, unutturmayın.

GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

Aşağıdaki linklerden dergimizi satın alabilirsiniz.

Abone olmak için; https://www.erkamyayinlari.com/urun/genc-dergisi-abonelik-yurtici-turkce