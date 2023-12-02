Genç Dergisinin Aralık Sayısı Çıktı
GENÇ Dergi'nin Aralık Sayısı Çıktı:
Gazze'nin Direnişi, İnsanlığın Dirilişi
Süleyman Çınar
GENÇ Dergi'nin Aralık sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Her zaman mazlumun, mağdurun,
haklının ve hakkı haykıranın yanında olmanın derdindeyiz. Bu sayımızı Gazze'de destan yazan
mücahitlere, nice acıya, feryada, firkat sancısına, zulme göğüs gererek direnen Filistinli
kardeşlerimize ithaf ediyoruz ve dünyaya şöyle sesleniyoruz: "Gazze'nin Direnişi, İnsanlığın
Dirilişi"
7 Ekim'den bu yana hepimizin gözü kulağı Gazze'de. Uzun zamandır büyük zulümler
görerek acı çeken Filistinli kardeşlerimiz, Aksa Tufanı ismini verdikleri harekât vesilesiyle
ayağa kalktılar. Gazze, 7 Ekim'den bu yana şehadete koşuyor, siyonistler karşısında diz
çökmüyor. Bu harekât insanlığı uyandırma girişimi ve isyan çığlığı oldu.
Etki alanlarımız dahilinde Gazze için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu
vesileyle biz de Gazze'deki direnişin dünyaya neler öğrettiğini paylaşmak istedik sizlerle.
Dosyamız ile mazlumların sesi, zalime savrulan bir taş olmaya niyet ettik, zalimlerle etkin
mücadele nasıl olmalı bunu masaya yatırdık.
Altınoluk Dergisi dış politika editörü, Altınoluk Dergisi'nin Arapça nüshası "El-Mizab Ez-
Zehebi" dergisinin yazı işleri müdürü, Erkam Radyo'da program yapımcısı Beytullah
Demircioğlu ile Gazze'yi, İslam dünyasındaki aktif dinamikleri ve Filistin davasının farklı
boyutlarını konuştu Serdar Kesik. Şanlıurfa Dinî İhtisas Merkezi Görevlisi ve Yazar Murat
Padak Hocamızla Kur'an'ı Kerim'i anlamak üzere doğru metot ile meal okumanın önemi
üzerine söyleşi yaptı Şehadet Özek.
Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı,
gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?"
sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp
Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Filistin'i mercek altına aldı. Tülay
Gökçimen, Filistin ve Gazze'de yaşanan acıyı, dramı samimi kalemiyle satırlara döktü.
Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı"
köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve farklı bakış açısı sunuyor "Bir de Böyle
Baksak" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman.
Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin
dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari"
köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor
"Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde.
"En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri
anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. "Dertli Sözlük" köşesinde dertlerimizi konu alıyor, Dertli
Sözlük yazarlarına soruyor Nursena Pancar. "Kelimenin Hikâyesi" köşesinde kelimelerin
serencamını anlatıyor Erhan İdiz.
Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını
paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat
dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe
Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü
olmaya çalışıyor.
Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış
haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik
GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 00:40