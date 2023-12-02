Genç Dergisinin Aralık Sayısı Çıktı

GENÇ Dergi'nin Aralık Sayısı Çıktı:

Gazze'nin Direnişi, İnsanlığın Dirilişi

Süleyman Çınar

GENÇ Dergi'nin Aralık sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Her zaman mazlumun, mağdurun,

haklının ve hakkı haykıranın yanında olmanın derdindeyiz. Bu sayımızı Gazze'de destan yazan

mücahitlere, nice acıya, feryada, firkat sancısına, zulme göğüs gererek direnen Filistinli

kardeşlerimize ithaf ediyoruz ve dünyaya şöyle sesleniyoruz: "Gazze'nin Direnişi, İnsanlığın

Dirilişi"

7 Ekim'den bu yana hepimizin gözü kulağı Gazze'de. Uzun zamandır büyük zulümler

görerek acı çeken Filistinli kardeşlerimiz, Aksa Tufanı ismini verdikleri harekât vesilesiyle

ayağa kalktılar. Gazze, 7 Ekim'den bu yana şehadete koşuyor, siyonistler karşısında diz

çökmüyor. Bu harekât insanlığı uyandırma girişimi ve isyan çığlığı oldu.

Etki alanlarımız dahilinde Gazze için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu

vesileyle biz de Gazze'deki direnişin dünyaya neler öğrettiğini paylaşmak istedik sizlerle.

Dosyamız ile mazlumların sesi, zalime savrulan bir taş olmaya niyet ettik, zalimlerle etkin

mücadele nasıl olmalı bunu masaya yatırdık.

Altınoluk Dergisi dış politika editörü, Altınoluk Dergisi'nin Arapça nüshası "El-Mizab Ez-

Zehebi" dergisinin yazı işleri müdürü, Erkam Radyo'da program yapımcısı Beytullah

Demircioğlu ile Gazze'yi, İslam dünyasındaki aktif dinamikleri ve Filistin davasının farklı

boyutlarını konuştu Serdar Kesik. Şanlıurfa Dinî İhtisas Merkezi Görevlisi ve Yazar Murat

Padak Hocamızla Kur'an'ı Kerim'i anlamak üzere doğru metot ile meal okumanın önemi

üzerine söyleşi yaptı Şehadet Özek.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı,

gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?"

sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp

Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Filistin'i mercek altına aldı. Tülay

Gökçimen, Filistin ve Gazze'de yaşanan acıyı, dramı samimi kalemiyle satırlara döktü.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı"

köşesinde. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve farklı bakış açısı sunuyor "Bir de Böyle

Baksak" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman.

Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin

dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari"

köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor

"Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde.

"En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri

anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. "Dertli Sözlük" köşesinde dertlerimizi konu alıyor, Dertli

Sözlük yazarlarına soruyor Nursena Pancar. "Kelimenin Hikâyesi" köşesinde kelimelerin

serencamını anlatıyor Erhan İdiz.

Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını

paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat

dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe

Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü

olmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış

haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik

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