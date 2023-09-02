Genç Dergisinin Eylül Sayısı Yayında

GENÇ Dergi'nin Eylül Sayısı Çıktı:

Kötülüğü Yayma! İyiliğin Cazibesini Artır!

Süleyman Çınar

GENÇ Dergi'nin Eylül sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Toplumun nabzını tutmaya,

gönlümüzü kanatan yaralara merhem olmaya, kafamızı karıştıran mevzulara bir çözüm

aramaya çalışıyoruz. Bu sayımızda da son dönemlerde muzdarip olduğumuz bir konu var

masamızda: "Kötülüğü Yayma! İyiliğin Cazibesini Artır!"

Nice iyilik hikayesi var dünyada. Bunca sonsuz güzellik bulunurken hem bir gafletin

eseri olarak hem de basiretimizin bağlanmasından dolayı ister istemez kötülüğü yaydığımız,

adeta kötülüklere alet olduğumuz çok oluyor. Son senelerde, özellikle sosyal medya

marifetiyle, kalbimizi perişan eden, aklımızı alan pek çok kötü habere maruz kalıyoruz.

Peki, kötülüğün şuursuzca yayıldığı bu çağda ısrarla ve inatla iyi olanı dillendirmek çok

mu zor? Biz gençler, umutsuzca beklemeli ve büyüyen karanlığı sadece izlemeli miyiz? Yoksa

bir mum bile yeter mi karanlıkları aydınlatmaya? Gelin cevabı birlikte arayalım. Dergimizin bu

sayısı bir bakıma, "Kötülüğü yaymayı bırak, iyinin cazibesini arıtmaya bak!" çağrısıdır

dünyaya.

Nurcan Doğan, "Neler Olmuş Öyle?" köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor.

Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri

sunuyor "Yeryüzü Güzelleri" köşesinde. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor

Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde güzide şehrimiz

Sakarya'yı mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle acıları satırlara döktü.

Hindistanlı Hadis seAlimi Selmân el-Hasenî en-Nedvî (Selman en-Nedvi) ile Kehf Sûresi

bağlamında Ashab-ı Kehf'i, Müslüman gençlerin dertlerini, Türkiye'nin dünya

Müslümanlarının kalbindeki yerini ve Hindistan'ın durumunu konuştu Serdar Kesik. Kıymetli

şair ve edebiyat öğretmeni Mehmet Tepe ile hem yeni çıkan "Yaşayınca Geçmeyen" şiir kitabı

hakkında hem de şiire dair güzel bir söyleşi yaptı Sefa Soner Kurt. Prof. Dr. Aydın Topaloğlu

ile ateizme dair merak edilen konuları konuştu Şehadet Özek. Akademisyen, yazar, siyaset

bilimci, müzisyen, bürokrat, şair ve kıymetli bir insan: Savaş Barkçin. Rumeysa Betül Tuncay

20 soru sordu kendisine, o da nice güzel cevap sundu bize.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor "Turnusol Kâğıdı"köşesinde. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde."Şifahane" köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularınagençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari"köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları mercek altınaalıyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devamediyor Fatih Duman.

"Heybe" köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. "Sağlık Olsun"köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum"köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençleringönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. "Kılavuz"köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış

haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik

GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.