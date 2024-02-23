Genç Kuşaktan Kitap Önerileri

Elif Dursun yazdı...

Merhaba ben Elif Dursun. 12 yaşındayım. Evde ya da boş zamanlarımda yapmaktan keyif aldığım aktivitelerden biri kitap okumak. Olabildiğince her gün düzenli olarak kitap okumaya çalışıyorum.

Bence bir kitabını ilgi çekmesi kapak tasarımından başlar. Örneğin uzaktan raflarda parlayan, ciltli, gıcır gıcır olan bir kitaba mı bakarsınız yoksa siyah renkli üzerinde sadece yazarın ve kitabın adının yazdığı bir kitaba mı? Çoğumuz diğerine bakar. Ben de öyle… Ben için kitabın kokusu da önemlidir örneğin. Kitabı elime aldığımda yaptığım şeylerden biri rastgele bir sayfayı açıp koklamaktır. Nedense kitap okumaya başladığımdan beri yaptığım bu alışkanlık bir zaman sonra bana bir kitabı beğenip beğenmeyeceğimi anlamamı hissettirmeye başladı. Bir başka şey ise kitabın sayfa sayısı. Bence bir kitap 500-600 sayfayı geçmemeli. Çünkü kitapları yanımızda taşımak zorlaşıyor. Kalın kitapları çantamıza ya da başka küçük bir yere sığdıramıyoruz. Bu yüzden sayfa sayısı makul tutulmalı.

Benim bir kitabı alırken yaptıklarım bunlar. Okuduğum ve beğendiğim kitaplardan bazılarını sizinle de paylaşıyorum. İyi okumalar dilerim.