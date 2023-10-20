Genç Yazar-Çizerlerden Üç Resim Kitap

Resim kitapların renkli dünyası günden güne büyüyor. Türkiye'de çocuk kitapları üzerinden bir okuma seferberliği yaşanıyor. Hep milletçe az kitap okuduğumuzdan şikâyet ederiz ancak söz konusu dip dalgayı genele yayabilirsek ve bu nesil kendisine yapılan okuma aşısını bünyesinde tutabilirse gidişat değişeceğe benziyor. Yolun hassas noktası, nicelik büyük bir ivmeyle artarken nitelikli ve çocukları okuma zevkine bağlayacak kitaplarla buluşmaktan geçiyor. Tam bu hassas noktada yine gençler yardımımıza yetişiyor. Çocuklarla yetişkinler arasındaki en güçlü bağ, henüz çocukluğun kokusunu unutmamış ama bir yandan yetişkinliğin yükünü de yüklenmiş, aklı başında, sorumlu gençlerdir. Anaokullarında ve ilkokullarda en çok sevilenler, o parlayan gözleri, o heves dolu gönülleriyle genç öğretmenler olur. İnsanı dert edinen, geleceği güzelleştirmeyi aklına koyan gençler işe çocuktan başlanması gerektiğini hemen fark eder. Kendi çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmekle yetinmemeleri gerektiğini de anlar, tüm çocukları kapsamlarına alırlar. Melike Meryem Şahin de henüz yirmi beş yaşında genç bir eğitmen yazar olarak bu yola çıkmış. Yayıncısı Tulu Kitap ona kapılarını açıp bir de kendisi gibi genç çizerlerle onun gücüne güç katınca ortaya üç güzel resim kitap çıkmış. Metinlerin temizliği ve kitapların çocukları ilk bakışta yakalayan görsel çekim gücü Tulu Kitap'ın tüm kitaplarında hissedilen ortak bir özellik diyebiliriz.

Ne Lazım Bana Melike Meryem Şahin'in geçen aylarda tanıştığım bir kitabıydı. Bu kitabın çekim gücü sade kapağındaki sevimli kırmızı karıncadan kaynaklanıyor. Yazar bu hikâyesinde, sevmek için elle tutulur sebepler aramaktansa önce seven, sevdikten sonra da sebepler üreten bir kalbe sahip olmanın güzelliğine dikkat çekiyor. Mesaj minikler için biraz çetrefil görünebilir. O nedenle bu kitabı hedef kitlenin en üst yaş grubu olan 5-6-7 yaşlara tavsiye edebiliriz. Çizer Demirkan Yıldırım, iç sayfalarda dikkatli gözlere bol detay veren iyi bir iş çıkartmış.

Bir Ekip Yemeği aslında bir kitabın yazım sürecini anlatıyor ama kitap-yemek benzeştirmesi kullanıldığı için olay mutfakta geçiyor, pişirme evinde bitiyor. Harfler-kelimeler-kitaplar ekseninde ilerleyen bu hikâye de hemen okul öncesi ve ilk okuma aşamasındaki yaş grupları için uygun görünüyor. Editörün (hikâyede "editadar" olarak geçiyor) ve çizerin (hikâyede "çizsun" olarak geçiyor) kitap üretim sürecindeki önemine de değinen yazar bu mesajı sanki biraz biz yetişkinlere, özellikle de çocuk kitapları üreten yetişkinlere vermiş gibi. Ben de yazara katılıyor, yetişkin kitaplarına gösterilen özenden daha fazlasının çocuk kitaplarına gösterilmesi gerektiğini bu vesileyle bir kez daha belirtiyorum.

Şu Saygı Denen Şey minik okurunu kapağının parlak turuncusu ve kız-kedi-kuş üçlüsüyle yakalıyor. Yazarın bu kitapta sadeleşen metni aynı oranda kuvvetlenmiş de. Saygının herkese, her şeye yöneltilebilecek bir güzellik olduğunu okura kolaylıkla kabul ettirecek bir kurgu. Şeyma Arslan'ın her iki kitaptaki çizimleri de çok hoş, tonları yumuşak ve uyumlu, desenleri müthiş. Uyku öncesi okumalar ve küçük okurlar için bu üçüncü kitabı öneririm.

Yazarımızın bir de resimli kitabı var. Metin ağırlığı diğer üçüne göre biraz daha fazla olduğu için resim kitap değil resimli kitap olarak tanımladığım Bilim İnsanı Çırağı isimli bu kitap ilkokul 2-3. sınıflara (7-9 yaş), özellikle de bilginin peşine düşüp çocukluğunu ihmal edenlere hitap eden bir hikâye. Okurunu oyuna, arkadaşlığa ve dışarıdaki hayatın öğreticiliğine çağırıyor. Çizer Merve Gül Karaca sevimli karakterlerinin yüz ifadelerinde metnin işaret ettiği tüm duyguları yakalamış.

Keyifli okumalar dileriz.

Melike Meryem Şahin

Tulu Kitap

Editör: Enes Okutan

Ne Lazım Bana, Çizer:Demirkan Yıldırım, 2023 Temmuz, 33 sayfa

Bir Ekip Yemeği, Çizer: Şeyma Arslan, 2023 Eylül, 28 sayfa

Şu Saygı Denen Şey, Çizer: Şeyma Arslan, 2023 Temmuz, 25 sayfa

Bilim İnsanı Çırağı, Çizer: Merve Gül Karaca, 2023 Eylül, 34 sayfa