Georges Perec - Şeyler

Georges Perec'in 1965 yılında yayımlanan ilk romanı Şeyler, onun Oulipo grubuna katılmadan önce yazdığı bir eserdir. Bundandır ki kitapta daha çok Fransız Yeni Roman akımının etkisi görülmektedir. Eserin başlangıç sayfalarında çok detaylı nesne betimlemeleri görürüz. Sonrasında Sylvie ve Jerome karakterleri üstünden o dönemin Fransız gençliğine dair bir anlatım bulunmaktadır.

Aslında yazarın 1960'lı yıllar için çizdiği modern insan panoraması günümüzü dahi yansıtmaktadır. Anketörlük yapan karakterlerin Paris ve Tunus maceraları üzerinden roman, eşyalarla kurulan bağı, tüketim toplumunu, sistemin çarkları içinde yer bulabilme telaşını ve yaş ilerledikçe kök salma isteğini bizlere ifade etmektedir. Şeyler yazarın ilk romanı olmasına rağmen modern edebiyat açısından düşündüğümüzde kıymetli bir eserdir.

Şeyler

Georges Perec

Çev: Sevgi Tamgüç

Metis Yayınları

112 Sayfa