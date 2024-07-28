Georges Perec - Şeyler, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Georges Perec - Şeyler

28.07.2024 09:00 - Turhan YILDIRIM

Georges Perec'in 1965 yılında yayımlanan ilk romanı Şeyler, onun Oulipo grubuna katılmadan önce yazdığı bir eserdir. Bundandır ki kitapta daha çok Fransız Yeni Roman akımının etkisi görülmektedir. Eserin başlangıç sayfalarında çok detaylı nesne betimlemeleri görürüz. Sonrasında Sylvie ve Jerome karakterleri üstünden o dönemin Fransız gençliğine dair bir anlatım bulunmaktadır.

Aslında yazarın 1960'lı yıllar için çizdiği modern insan panoraması günümüzü dahi yansıtmaktadır. Anketörlük yapan karakterlerin Paris ve Tunus maceraları üzerinden roman, eşyalarla kurulan bağı, tüketim toplumunu, sistemin çarkları içinde yer bulabilme telaşını ve yaş ilerledikçe kök salma isteğini bizlere ifade etmektedir. Şeyler yazarın ilk romanı olmasına rağmen modern edebiyat açısından düşündüğümüzde kıymetli bir eserdir.

Şeyler
Georges Perec
Çev: Sevgi Tamgüç
Metis Yayınları
112 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 28.07.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:43
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat georges perec sevgi tamgüç turhan yıldırım şeyler
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 49 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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