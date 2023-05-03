Gerçek Mutluluğun ve Başarının Sırrı: Yürekten İnanmak

"Bilinçaltının nasıl çalıştığını anlarsanız, hayallerinizi gerçeğe nasıl dönüştüreceğinizi bileceksiniz."

Gerçek potansiyelinizi hiç düşündünüz mü? Sonsuz okyanusa savrulan bir dalga mısınız yoksa okyanusun kendisi mi?

Toplum bilimciler, bireylerin kendi benlik algılarını keşfetmeleri için pek başarılı sonuçlar ortaya çıkaramadı. Hayatı bir mahkûm gibi yaşıyoruz, tutsaklığımızın farkında değiliz, kendi yarattığımız bir hücreye kapatılmış ve sıkışmışlıktan kaçışımızı planlama yeteneğinden yoksunuz. Murphy, bu eseriyle bu sanrıları gün ışığına çıkarmak için okuyucuya kılavuzluk yapıyor ve bize dayatılan sosyal kısıtlamaları ve normları sorgulamaya zorluyor.

Söylemeye gerek yok, kafamızın içinde dönüp duran gizemleri çözmek olabildiğince zor. Bu da kişinin onları gerçekten anlamak için atması gereken çetin yolculuğun bir kanıtı. Bu kitapta, iç dünyamızı yerle bir edecek ve daha yüksek bir bakış açısına ulaşmanıza yardımcı olacak, hayat değiştiren birçok teoriyle karşılaşacaksınız.

Murphy'nin görüşüne göre bilinçaltı, insan ruhunda günlük yaşamda görüntülerin asla gösterilmediği karanlık bir alan gibidir. Bilinçli zihin, ne olduğunu hatırlamakla görevliyken, bilinçaltı ne olacağını tahmin etme işini yapar.

Bilinçaltı insan alışkanlıklarına ve düşüncelerine tepki verir. İnsanlar genellikle istemeden olumsuz düşüncelerin bilinçaltına girmesine izin verirler; ancak bir gün bunun hayatlarında, deneyimlerini ve ilişkilerini etkilediğinde şaşırırlar. Aslında, katkıda bulunmadığımız şeylerin olması çok nadirdir.

Düşüncelerimizi kontrol ederek kendimizi kolayca yenileyebiliriz: Bu, Murphy'nin okuyucunun bilinçaltı üzerinde büyük bir etkiye sahip olan, özgürlüğün anahtarı olarak kabul edilen yararlı tavsiyelerle donatılmış olan kitabın ana konusudur. İnsan, bilinçaltının bir fotoğrafçıya benzediğini anlayarak olumsuz duygularını ortadan kaldırabilir. Çünkü bu kitap sayesinde kafamızdaki birkaç mevcut görüntüyü yenileriyle değiştirerek, kendimizi olumlu yönde değiştirmenin aslında çok kolay olduğunu keşfediyoruz.

Murphy, hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin, bireyin başarısında bilinçaltının itici bir rol oynadığını sıklıkla tekrarlar. Mesleki hayatında herkesin bilinçaltının kaynaklarına başvurarak başarıya ulaşabileceğini, yaşamı boyunca yaşadığı deneyimlerden alınan örneklerle çalışmalarını okuyucuya etkili bir şekilde aktarır. Örneğin, doktor olmayı hayal eden, ancak öğrenimi finanse edecek imkânı olmayan genç bir adamın durumundan bahseder. Murphy'nin tavsiyesi üzerine, genç adam, dört ay boyunca her akşam, üzerinde büyük harflerle adının yazılı olduğu bir diplomayı zihninde canlandırır. O zaman yanında çalıştığı bir doktor, masrafları kendisine ait olmak üzere onu üniversiteye gönderir. Bugün, bu genç adam Montreal'deki en seçkin doktorlardan biri haline gelir"

Evliliğinizde mutluluğu keşfetmek, alkolizm veya asansör korkusunun üstesinden gelmek, kayıp bir eşya bulmak gibi onlarca konuda başarıya ulaşmak, bilinçaltını olumlu düşüncelerle bolca beslenmekten geçiyor. Bu anlamda Murphy, okuyucuya amaçlarına ulaşabilmesi için teknik tavsiyeler veriyor. Sürecin dayanak noktası, onun bilimsel dua dediği şeydir. Bilimsel çünkü Murphy bize "bilinçaltınız bir ilkedir ve inanç kanununa göre hareket eder" diyor. Bilinçaltına ne yazdırırsan, hayatınızda kendini ifade edecek bir koşul, bir deneyim ve bir olay olarak geri döner. Bu yoğun bir inanç, derin bir inanç gerektirir. Bu nedenle şüpheyi ortadan kaldırmak gereklidir. Murphy, akşamları, uyumadan önce veya sabahları uyanırken dua etmeyi tavsiye ediyor.

Murphy, dinden başlayarak, Hıristiyan, Müslüman, Yahudi, Budist vb., hatta ateist olsun, insana döner. İnanmasını istemez, kendi bilinçaltından başka bir Tanrı'ya dua etmesini istemez. Murphy'nin sözleriyle bilinçaltı, bireyin tüm hayallerini gerçekleştiren Tanrı'dır. Duaya icabet eden ve onu gerçekleştiren O' dur. Murphy, ister dini ister felsefi olsun, en eski insan bilgeliğiyle beslenir. Mutlu yaşamak için bir kişisel gelişim yöntemi belirler; ama dahası, başka bir yansıma düzeyine, olumlu düşünme ve uyumlu bir varoluş vizyonuna ulaşır. Onda mutsuzluğa, nefrete ve şüpheye yer yoktur.

Eseri, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, bireyin tatmin edilmesini, her bireyin arzularının arttırılmasını savunan kişisel gelişimin çok daha biçimli bir hali olarak tanımlayabiliriz. Günlük hayatımızı etkileyen birçok soruna çözüm sunacağına yürekten inanıyor, bu mutlu yaşam felsefesini özümsüyorum.

Ve diyorum ki "ben bolluk ve bereket dolu bir yaşamı seçiyorum."

Bilinçaltının Gücü

Joseph Murphy

Diyojen Yayıncılık

286 sayfa