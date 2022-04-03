Gerçek Tarih Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2022)
Gerçek Tarih dergisi Nisan 2022 sayısı "Rusya'nın Üçüncü Roma İddiası-Sovyet Putinist Cumhuriyetler Birliği" başlığıyla çıktı.
Gerçek Tarih dergisi Nisan 2022 sayısında iki özel dosya ile okurlarını selamlıyor. "Edebiyat ve Medeniyet" konulu özel dosyada konuya dair birbirinden kıymetli metinler yer bulurken, içeriklerinde kimi tespitlere yer verilmeye çalışıldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin perde arkası "Rusya'nın Üçüncü Roma İddiası-Sovyet Sosyalist Putinist Cumhuriyetler Birliği" başlığıyla kapak dosyası yapılarak okurun ilgisine sunuldu. Kapak dosyasında çeşitli tarih okumaları da yapılarak günümüze ışık tutulmaya gayret edildi.
Savaşsız bir dünya temennisinde bulunurken bu sayımızı da beğeneceğinizi umuyoruz.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.
BU SAYIDA YER ALAN YAZI BAŞLIKLARI VE YAZARLARI:
Dil, Edebiyat ve Medeniyet: RECEP GARİP
İnsan, Edebiyat ve Medeniyet: ABDULAZİZ TANTİK
Medeniyetimiz Edebî Bir Medeniyettir: SELİMCAN YELSELİ
"Betili" Yûnus Emre!: D. MEHMET DOĞAN
"Saf ve Düşünceli" Simeranyalı: MUSTAFA ALİCAN
Şeyh Bedreddin İsyanı'nda Türkmen-Devşirme Mücadelesi: NACİ YENGİN
Büyük Değişim: MAHMUT ÖZBAY
Huriye Tevfik Mücahid'in İbn Haldun Yorumunun Özeti: LÜTFİ BERGEN
Tarihin Arka Planında Rusya-Ukrayna Savaşı: MURAT ONARAN
Putin: Rusya'nın Sınırları Yoktur: ABDULAZİZ TANTİK
Korkunç İvan'dan Günümüze İdeolojisini Tarihten Alan Rusya İmparatorluğu: MEHMET POYRAZ
Rusya Her Şeye Rağmen Avrupalı Olamamıştır!: D. MEHMET DOĞAN
Ukrayna Devleti Nerede Hata Yaptı?: MUHAMMED IŞIK
Bir İnsan Yetiştirme Modeli Olarak Çankırı Âhi-Yâren Kültürü: HASAN KAYA
Rizeli Amca: Bu Milletin Ahlakını Çaldınız: SEMA KALOĞLU
Yargılama: HASRET TOSUN
https://gercektarih.com.tr/gercek-tarih-nisan-2022-sayi4/
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 16:22