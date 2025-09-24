Gerçekliklerin ve Kurgunun Kesiştiği Kitap: Yaban Mersini Toplayıcıları

Hayatınızın yalandan ibaret olduğunu öğrenseydiniz ne yapardınız? Bir kurmacanın içine hapsedildiğinizi düşünmek bile ürkütücü geliyor değil mi? Üstelik bu yaşamda, anlamlandıramadığınız şüphelerin içinizi kemirdiğini düşünün... Ya da düşünmeyin bizzat böyle bir hayatı kaleme alan Amanda Peters'in Yaban Mersini Toplayıcıları kitabını okuyun. Kitaplardan yansıyan hayatlar da bir yanımızda yaşamıyor mu zaten?

Amanda Peters, ilk romanı olan Yaban Mersini Toplayıcıları kitabıyla 2023 yılında Barnes & Noble Discover, 2024 yılında Kanada Suç Yazarları Derneği En İyi İlk Suç Romanı ve Dartmouth Kitap Ödülünü almış ayrıca Andrew Carnegie Mükemmellik Madalyası sahibi olmuş. Eser 26 dan fazla dile çevrilen uluslararası çok satan listesine girmiş. Dilimize Aslı Perker tarafından çevrilmiş. Böylesine başarılar elde eden bir kitap ister istemez merak uyandırıyor. Açıkçası çok başarılı bir çeviri olduğunu söyleyemeyeceğim ancak öylesine çekici bir hikâyesi var ki kitabı elinizden bırakamıyorsunuz. Dolayısıyla edebi bir lezzet alamasanız da çeviriye takılmamayı tercih ederek okumaya devam ediyorsunuz. Kesinlikle sürükleyici ve etkileyici bir kurgu.

Yaban Mersini Toplayıcıları kitabını iki ana karakter üzerinden okuyoruz. Joe ve Ruthie isimlerinde iki kardeş, okuru, kendi dünyalarında geçmiş günlerine götürerek hikâyelerini anlatıyor. 17 bölüme ayrılmış hikâyeye sırayla kardeşlerin penceresinden bakıyoruz. Yazarın bu tercihi merak unsurunu daima diri tutuyor. Zaman sıçrayışları olsa da okur bir kopukluk ya da bocalama yaşamıyor. Peters'in karakterlerini, çocukluk anlarını anlatırken bir çocuk, ölümün eşiğindeki yetişkin anılarını anlatırken bir yetişkin dilinden ve zihninden yansıtmaktaki mahareti takdire şayan.

Genelde kitaplar hakkında yazarken olay akışından çok fazla bahsetmeyi tercih etmem ancak burada kısaca değinmeden alt metinlerdeki mesajı anlatmanın çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Joe ve Ruthie Kızılderili bir ailenin en küçük iki çocuğu. Kardeşleri Ben, Mae, Charlie ve diğer aile üyeleri yan karakter olarak verilmişse de anılardan oluşan anlatıda oldukça fazla yer kaplıyorlar. Yaban mersini toplayarak geçimlerini sağlayan ailenin, tarlada çalıştıkları bir gün iki küçük kardeşin birlikte oturdukları yol kenarından Joe'nin bir süre uzaklaşmasıyla Ruthie kaçırılıyor. Her şeye rağmen hayata tutunmayı ve gülümsemeyi başarsalar da karanlık günler bu olayla başlıyor. Onun yaşadığına dair umutları hiç bitmediği gibi aramaktan da vazgeçmiyorlar. Bu olay henüz çocuk olan kardeşlerin hepsinin karakter gelişimini etkiliyor ancak onu en son gören Joe'nin giderek içinde büyüttüğü bir suçluluk duygusuna dönüşüyor. Kardeşlerinden Charlie'nin ölümünden önce de onu son gören kişi olması travmasını daha da derinleştiriyor. Öyle ki mutlu olmayı kendine hak göremiyor.

Ruthie ise tüm bunlardan habersiz olduğu yaşamında aldığı yeni isimle Norma olarak daima tetikte olan bir anne ile büyüyor. Dışarıya tek başına hiç çıkamıyor. Pencereleri daima kalın perdelerle kapalı bir evin içinde, sınırlar çerçevesinde bir çocukluk ve gençlik yılları geçiriyor. Babası yargıç ve annesine göre daha esnek. Durumunu yadırgayan Norma'ya hep ölen kardeşleri nedeniyle böyle hassas ve titiz bir annesi olduğu anlatılıyor. Ancak geçmişine dair rüyaları ve gündüz düşleri Norma'da daima soru işareti olarak kalıyor. Anlamlandıramadığı bir iç huzursuzluk yaşıyorken duygularını ve şüphelerini bastırmayı öğreniyor. Zaman akıyor Norma büyüyor ve gün gelip de ebeveynleri ölünce gerçeği teyzesinden öğreniyor. Onun da yardımıyla gerçek ailesine kavuşuyor. Yüzeysel hikâye kısaca böyle özetlenebilir ama tabii ki kitapta çok daha derin anlatılıyor. Olay örgüsü bir gizem değil. Daha en başından kaçırılan kız kardeşin ve geri dönüşünün bilgisi veriliyor. Kitabın amacı olayı anlatmaktan çok yaşanılanların karakterleri nasıl şekillendirdiğini göstermek. Üstelik olayların ağırlığına rağmen dramatize edilmiş bir dil kullanmadan o dramı hissettiriyor.

Eserin düz bir okumayla da çekici olmasının yanı sıra alt metinleri de oldukça güçlü. Yaban Mersini Toplayıcıları gerçek yaşanmış bir hikâyeyi anlatmıyor ancak yazarın çocukluğunda babasından dinlediği çilek toplayıcılarının hikâyeleriyle ve yerli halkın ailesinden koparılıp götürülen çocuklarına dair gerçekliklerin esintisiyle kurgulanmış. Eserde, yargıç bir babanın suç işlemesi, adaletin kalıplarını sorgulatırken insanların özünden koparılmasının, farkında olmasa dâhi, nasıl bir iç huzursuzluk yaşattığını görüyoruz. Yazar, bu psikolojik zemini çok başarılı oturtmuş. Aidiyet kavramının içsel yoksunluğu okuru düşündürüyor. İnsan var olduğu yere ait midir? Norma, şüpheleri baş gösterdiğinde henüz çocuktur ve o sadece rüya gördüğüne inandırılmıştır. Ait olmak güvende hissetmektir. Dolayısıyla küçük yaşta bir çocuk güvenli alanını kaybetme korkusuyla iç huzursuzluğunu bastırıp yok saymaktadır. Yerine oturmayan çok fazla taşla döşenmiş yolda, inanmayı tercih eden insan ne kadar düşmeden devam edebilir? Olay örgüsünden doğabilecek çok fazla soru okuru sarmalıyor. Her zihinde başka pencereler açıp farklı cevaplarla aydınlanacağı muhakkak ama biz disiplinler arası bir bakış atalım istiyorum.

Romanın içinde sessizlik ve yalnızlık sık sık dile getirilmiş. Bireysel bir sessizlik gibi gözükse de sosyolojik bağlamda roman sessizleştirilen ve silinen bir kültüre atıf yapmaktadır. Polonyalı hukukçu Raphael Lemkin'in İşgal Altındaki Avrupa'da Mihver Yönetimi isimli kitabından öğrendiğimiz kadarıyla, gerçek tarihte yerli halk sessiz kalmayı tercih etmemiştir. Onlar sistematik olarak susturulmuş ve silinmişlerdir. ABD 1700'lü yıllarda başlayarak Kızılderili halkını yok etmek için bir dizi politikalar uygulamış, başarılı da olmuştur. Sayısız ölümlerin yanı sıra yerli halkın ana dillerini konuşmalarını, geleneksel kıyafetlerini giymelerini ve geleneksel faaliyetlerini yasaklamıştır. Ayrıca Kızılderili çocuklar, "Zorunlu Koruyucu Aile Politikası" güdülerek zorla beyazların bakımına verilmiştir. Bu durum 1978 yılında "Kızılderili Çocuk Refahı Yasası" içerisinde de kabul edilmiştir. Kabul etmek tabii ki yaşanan yıkımı geri getirmiyor. Bir halkın kültürel bir soykırımla dilleri, kültürleri, kimlikleri yok edilmiştir. Tüm bu gerçekliklerden yansıyan romanda, olay akışı içinde Kızılderili halkın kendi dilini konuşmaması ve çocuklarına öğretmemesi dikkat çeken somut örneklerden biridir. Bununla birlikte çocukları kaybolduğu için diğer çocuklarını alma talebiyle ailenin kapısına gelinmesi ve çocukların saklanması küçük bir olay gibi gözükse de büyük olayların resmidir. Yazar küçük detaylarda büyük meseleler anlatmayı başarmış. İlk kitap için böyle ustaca bir yaklaşım onca ödülü neden aldığının açıklaması gibi duruyor.

Tüm bunların üzerine kitaptan bir cümle ile son noktayı koymak istiyorum. Romanın başlangıcında okuduğum bu cümle sona geldiğimde tekrar zihnimde canlanarak beni gerçekten etkiledi. Amanda Peters, karakterine "Ölmek, tek başıma yapmam gereken bir şey." dedirtiyor. Belki de tüm ölümlere, soykırıma, yalnızlaştırılmalara en başından bir başkaldırı...

Eserin çokça okunacağından şüphem yok ama dilerim hâlâ dünyada soykırımların yapıldığını günümüz insanına düşündürmeyi başarır.

Amanda Peters

Yaban Mersini Toplayıcıları

Destek Medya Grubu

280 sayfa