Gogol’ün Yaşam Öyküsünden Ölü Canlar’a

Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1809 yılında Ukrayna'da Poltava eyaletinin Soroçintsi köyünde, orta halli Kazak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çok az eğitim görmesine karşın, tiyatro ve şiirle yakından ilgilidir. Tiyatro oyuncusu olmak istediyse de girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bir süre devlet memurluğu yapmış ve o sırada çeşitli dergilerinde yazılar yazmıştır. Takma adla yayınladığı ilk şiiri ilgi görmez.

1831'de Puşkin'le tanışır. 1932'de Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları adlı iki ciltlik öykü kitabı yayımlanır. Doğup büyüdüğü Ukrayna'yı anlatan bu öyküleri ile büyük bir başarıya ulaşır! İkinci kitabındaki Bir Delinin Anı Defteri, konusu ve gerçekçi anlatımıyla büyük ilgi görür. Sıkıcı, tekdüze işlerden bunalan ve sonunda çıldıran küçük memur tipiyle bu yapıt her dönem dünya tiyatrolarının gündemindedir.

1836'da en başarılı yapıtlarından Müfettiş sahneye konur! Çarlık Rusya'sındaki hükümet yetkililerini iğneli bir dille yeren bu oyun, siyasal çevreler tarafından tepkiyle gider.

1842'de büyük bir bölümünü Roma'da tamamladığı başyapıtı Ölü Canlar'ın birinci cildini yayımlamıştır. Rusya'daki serflik düzenini ve toplumun adaletsizliğini sergileyen yapıt acı gerçekleri dile getirir.

"Oysa her konuda toplantı yapmaya herkes her an hazırdır. Durmadan hayırseverlik toplantıları, Tanrı bilir daha konularda toplantılar düzenleriz. Amaç güzeldir, ama sonuçta bir şet çıkmaz. Bunun nedeni belki de daha başlangıçta bu girişimi yeterli bulmamız, amaca ulaşıldığını, her şeyin yapılmış olduğunu düşünmemizdir. Sözgelimi, yoksullar için kurduğumuz bir hayır kurumu aracılığıyla hatırı sayılır bir para toplayınca, böylesine hayırlı bir girişimin onuruna hemen kentin ileri gelenlerine yemek veririz ve kuşkusuz, toplanan paranı yarısını bu yemeğe harcarız. Geri kalan yarısıyla da komite için ısıtmalı, birkaç bekçisi olan görkemli bir daire kiralarız ve toplanan paradan yoksullara ancak beş buçuk ruble kalır; bu kez üyeler bu beş rublenin yoksullar arasında paylaştırılması konusunda anlaşamazlar, her biri araya kendi adamını sokmaya çalışır…" (sayfa: 235-236)