Gogol’ün Yaşam Öyküsünden Ölü Canlar’a

Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1809 yılında Ukrayna'da Poltava eyaletinin Soroçintsi köyünde, orta halli Kazak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çok az eğitim görmesine karşın, tiyatro ve şiirle yakından ilgilidir. Tiyatro oyuncusu olmak istediyse de girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bir süre devlet memurluğu yapmış ve o sırada çeşitli dergilerinde yazılar yazmıştır. Takma adla yayınladığı ilk şiiri ilgi görmez.

1831'de Puşkin'le tanışır. 1932'de Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları adlı iki ciltlik öykü kitabı yayımlanır. Doğup büyüdüğü Ukrayna'yı anlatan bu öyküleri ile büyük bir başarıya ulaşır! İkinci kitabındaki Bir Delinin Anı Defteri, konusu ve gerçekçi anlatımıyla büyük ilgi görür. Sıkıcı, tekdüze işlerden bunalan ve sonunda çıldıran küçük memur tipiyle bu yapıt her dönem dünya tiyatrolarının gündemindedir.

1836'da en başarılı yapıtlarından Müfettiş sahneye konur! Çarlık Rusya'sındaki hükümet yetkililerini iğneli bir dille yeren bu oyun, siyasal çevreler tarafından tepkiyle gider.

1842'de büyük bir bölümünü Roma'da tamamladığı başyapıtı Ölü Canlar'ın birinci cildini yayımlamıştır. Rusya'daki serflik düzenini ve toplumun adaletsizliğini sergileyen yapıt acı gerçekleri dile getirir.

"Oysa her konuda toplantı yapmaya herkes her an hazırdır. Durmadan hayırseverlik toplantıları, Tanrı bilir daha konularda toplantılar düzenleriz. Amaç güzeldir, ama sonuçta bir şet çıkmaz. Bunun nedeni belki de daha başlangıçta bu girişimi yeterli bulmamız, amaca ulaşıldığını, her şeyin yapılmış olduğunu düşünmemizdir. Sözgelimi, yoksullar için kurduğumuz bir hayır kurumu aracılığıyla hatırı sayılır bir para toplayınca, böylesine hayırlı bir girişimin onuruna hemen kentin ileri gelenlerine yemek veririz ve kuşkusuz, toplanan paranı yarısını bu yemeğe harcarız. Geri kalan yarısıyla da komite için ısıtmalı, birkaç bekçisi olan görkemli bir daire kiralarız ve toplanan paradan yoksullara ancak beş buçuk ruble kalır; bu kez üyeler bu beş rublenin yoksullar arasında paylaştırılması konusunda anlaşamazlar, her biri araya kendi adamını sokmaya çalışır…" (sayfa: 235-236)

Eserin üç ciltlik tasarlanmasında, Dante Alighieri'nin "İlahi Komedya" yapıtından etkilendiği söylenmektedir. Dante dışında Homeros'un da Gogol'ü, "İlyada" ve "Odesa" yapıtlarıyla etkilediği, özellikle de Odesa'nın kahramanı Odysseus'un türlü zorluklardan sonra eve dönüşüyle, ahlaki bağlamda kendi evine dönen "ölü canlar" fikriyle, yazara kendi "Odysseus yolu"nu yaratmada ilham verdiği söylenmektedir.

Gogol geçirdiği bir bunalım sırasında kitabın ikinci cildini yakar. İkinci cildin yakılmasıyla ilgili farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bunlardan biri de yazarın onun mükemmelliğe ulaşamadığı düşüncesiyle bilerek yaktığı görüşüdür. Şöyle ki, yaşamının son yıllarında şiddetlenen manik-depresif psikoz hastası olan Gogol, insan ve yazar olarak mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemiş ve yapıtıyla ülkesine kurtuluş yolunu göstermek için Tanrı tarafından seçildiğine inanmıştır. Sonuç olarak, hedeflediği amaca ulaşmak için kendisini fiziksel ve ruhsal açıdan yetersiz hisseden yazar, kusurlu bulduğu ikinci cildi ilk kez 1845'de, ikinci defa ise 1852 yılında ateşe vermiş ve son olaydan birkaç gün sonra vefat etmiştir. Kimi araştırmacılara göre 1845 yılında çalışmasını yakmamış ancak tümüyle yok ederek baştan yazmıştır. Bir diğer iddiaya göre 1852 yılında Gogol taslak yerine yanlışlıkla romanın tamamlanmış halini ateşe vermiştir. Nitekim son yıllarda gazetelerde çıkan haberlere göre Amerika'da yaşayan Rus asıllı bir işadamı Ölü Canlar'ın ikinci cildinin henüz bilinmeyen tamamlanmış halini arşivinde bulundurmaktadır. Üçüncü cildi ise Gogol, yazamamıştır ve bu cilt ile ilgili sadece taslak olarak birtakım bilgiler mevcuttur ve bunlar yazarın 1852 yılında ölümünden sonra yayımlanır.

Yuriy Mann Ölü Canlar üzerine yazdığı kitabında, romanın Gogol'ün yaşamındaki etkisini şöyle ifade eder: " Ölü Canlar Gogol'ün en büyük yapıtıdır. Onu, genç bir adam, neredeyse bir delikanlı olarak yazmaya başlamış; onunla olgunluk çağına girmiş, yaşamının sonuna yaklaşmıştır. Gogol, 'Ölü Canlar'a sanatsal dehası, düşünce esrimesi, umut dolu tutkusu olmak üzere her şeyini vermiştir. 'Ölü Canlar' Gogol'ün yaşamı, ölümsüzlüğü ve ölümüdür."

1861 yılına kadar Rusya'da feodal dönemin temsili olarak toprak köleliği sistemi mevcut olduğu için, toprak beyleri kendilerine ait serf de denilen kölelere sahiptir. 1861 yılında Toprak Reformu ile birlikte resmi olarak kaldırılmış olmasına rağmen yine de köylülerin tam anlamıyla özgürleştiği söylenemez.

Anlatının temelini oluşturan olay –resmi kayıtlara göre canlı görünen ancak gerçekte ölmüş olan köleleri satın alan, onları teminat olarak kullanıp bankadan kredi çeken ve kayıplara karışan bir kişinin dolandırıcılık öyküsü– gerçekte yaşanmış ve Gogol'e Puşkin tarafından anlatılmıştır. Gogol, 7 Ekim 1835 tarihinde Puşkin'e yazdığı mektupta Ölü Canlar'ı yazmaya başladığını söylemektedir: "Ölü Canlar'ı yazmaya başladım. Olay örgüsü dizildiğinde çok uzun bir roman haline geldi; galiba çok eğlenceli olacak. Ama üçüncü bölümdeyken durdum. İnsanın yakınlık kurabileceği bir iftiracı arıyordum. Bu romanda Rusya'yı göstermek istiyordum; tek bir yüzüyle de olsa…"

Mektuptan anlaşılacağı üzere Ölü Canlar'ı önce hiciv olarak yazmayı düşünmüş, daha sonra değişime uğradığını, V. A. Jukovski'ye yazdığı 12 Kasım 1836 tarihli mektubunda anlatmaktadır: "… Petersburg'dayken başladığım Ölü Canlar'a devam etmeye başladım. Her şeye yeniden başladım ve ne yazacağımı iyice düşündüm; şimdi adeta tarihçeymiş gibi sakin bir dille yazıyorum. (…) Bu eserin hak ettiği gibi altından kalkabilsem… ne muazzam, ne benzersiz bir fikir!

(…) Ölü Canlar'a kendimi tamamen kaptırmış haldeyim. Eserim uçsuz bucaksız olacak, yakında biteceğe benzemiyor. Yeniyetme sınıflar ve her kesimden insanlar bana düşman kesilecek ama, elden ne gelir! Yurttaşlarımla savaş vermek kaderimde varmış demek. (…) Öldüğümde adımın benden daha şanslı olacağını biliyorum; biliyorum ki aynı yurttaşlarımın torunları gözleri yaşlı, ruhuma övgüler yağdıracak…"

Ölü Canlar'da şiirsel bir anlatıma da rastlanır:

"Uyanınca bakıyorsun: Beş menzil istasyonu geçmişsiniz. Gökyüzünde ay, hiç tanımadığınız bir kent, ahşaptan tuhaf kulelerin tepesi siyahlaşmış kiliseler, kararmış kütük evler, taş evler… Yukarıda parlak bir ay: Ay ışığının düştüğü duvarlar, kaldırımlar, sokaklar beyaz keten beziyle saklı sanki. Kömür gibi simsiyah gölgeler tırpanlar gibi kesiyor bu beyazlığı. Onu ahşap çatılar parlak metal gibi kesiyorlar. Ortalıkta kimsecikler yok, her şey derin bir uykuya dalmış. (…) Ama gece! Göksel güçler! Nasıl bir gece vardır yukarılarda? Ya hava, ya gökyüzü, uzak, yüksek gökyüzü! (…) Ama gece taze, serin, soluğunu ninni söylercesine gözlerine gözlerine üflemektedir… (…) Kaç kez sendeyken büyülü düşünceler, şiirsel hayaller doğdu içimde, kaç kez harika izlenimler edindim!.." (sayfa: 259-260)

Gogol kendisinin kuşaklar boyu ilgi göreceği konusundaki öngörüsünde haklı çıkmıştır. Gogol'ün üzerine yapılan akademik araştırmalarda son yıllarda artış gözlenmektedir. Ancak buna rağmen halen birçok boşluk bulunmaktadır. Nekrasov'un 1855 yılında söylediği sözleri buna örnek olarak gösterilebilir: "Gogol, tartışmasız, yaratma gücü verilmiş olanlar arasında yepyeni, başka yazarların yazdıkları üzerinden oluşturulan kuramlara sığmayan bir fenomendir. Dolayısıyla onun hakkında yapılacak yorumların temelleri de yepyeni olmalıdır. Toprağımız yeteneklerle doludur –belki de bir gün bize Gogol'ü açıklayacak bir yazar ortaya çıkacaktır; şimdilik ise onun kahramanlarıyla ilgili yazacağımız kısa notlarla yetinelim ve beklemeye devam edelim– hem daha yararlı, hem daha mütevazı olacaktır."

Gogol konusuna eğilen bir diğer bilimci Yuri Mann, Nekrasov'un haklılığını ortaya koyarak 2007 yılında şöyle der: "Bu satırların yazılmasından bu yana yüzyıldan fazla zaman geçmiştir. Bu süre içinde hem ülkemizde hem yurt dışında Gogol üzerinde çok kapsamlı bir literatür ortaya çıkmıştır ancak Nekrasov'un sözleri yine de güncelliğini korumaktadır. Biz halen tüketici bilimsel araştırmalardan çok 'kısa notlarla' karşı karşıyayız. Buradaki sorun birçok derinlikli çalışmaya imza atmış olan eleştirel düşüncenin yetersizliği değil; 'araştırma konusunun' şaşırtıcı gizemi ve karmaşıklığıdır."

Türkiye'deki araştırmalar için YÖK Ulusal Tez merkezinden yapılan Gogol sorgulama sonucunda yirmi dört kayıt bulunmaktadır.* Ayrıca Ölü Canlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan 100 Temel Eser listesinde dört Rus yazın örneğinden biridir.

Kaynakça:

Temel Britannica, cilt 7

Melda Şenel – N.V. Gogol'ün "Ölü Canlar" Poemasında Yol Kronotopu (Makale)

Cihan Bilgili – Serflik Sisteminin Gelişimi ve Kulakların Ortaya Çıkma Süreci (Makale)

Nikolay Vasilyeviç Gogol – Ölü Canlar, İletişim Yayınları

Nilüfer Denissova – Kültür Politikası ve Yazın Çevirisi N. V. Gogol Ölü Canlar Yapıtı, Doktora Tezi

* (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp)