Göksu’da Anlatı Nesneleri; Sembolizm ve Toplumsal Hafıza

Giriş

A.Erkan Akay'ın Göksu – Kadim Şehrin Unutulmuş Efsanesi adlı romanı, çağdaş Türk edebiyatında fantastik kurgu ile yerel kültür arasındaki etkileşimi göstermesi açısından dikkate değer bir eser. Fantastik öğeler, çoğunlukla Batı merkezli örneklerle hatırlanır; oysa Göksu, Konya'nın tarihî kimliği, mitolojik belleği ve güncel sorunları üzerinden özgün bir anlatı kurar. Bu anlatı en başta bir turizm rehberi ile bir turistin yaşadıkları farkındalık üzerine bina edilir. Bu farkındalık ejderhaları fark eden insanların izci olduğu, olması gerektiği üzerine kuruludur. İzcilik meselesi kadim bir geçmişi ve onun kahramanlarını bize izci olarak lanse eder. Enkidu, Buda, Sarı Saltuk vb. İzcilik dededen toruna aktarılan metafizik nitelikleri haiz bir birikimdir. Ancak bu anlatı, dünyadaki ejderha algısından farklıdır. Bunu romanı okuyanlar görecek haliyle. Dolayısıyla bir "orta dünya" algısı oluşmasın.

Eserde öne çıkan üç temel nesne –keşkül, kılıç ve kelebek– yalnızca hikâyeyi ilerleten araçlar değildir. Onlar, kadim kültürün derin katmanlarından süzülüp gelen sembollerdir. Bu nesneler aracılığıyla roman, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir dönüşüm anlatısına dönüşür.

1.Keşkül: Ejderhaları Tutan Kadim Kap

1.1 Mitolojik Köken

Keşkül, tasavvuf geleneğinde dervişlerin taşıdığı, içine yiyecek ve içecek konulan sade bir kaptır. Ancak romanda bu keşkül, köken itibariyle Budist geleneklere uzatılır. Kitaptaki anlatıma göre Buda da bir ejderha izcisidir. Zararlılarını toplayıp küçülterek keşkülüne hapseder. Hatta rivayete göre "Buda'nın öğrencileri de benzer kaplarla dolaşır, evrenden paylarına düşeni toplar ve böylece dünyaya bağımlılıklarını azaltırlardı." (Belki bu rivayete sebep olan dünya payı değil de ejderha yakalama görevidir, kim bilir.) Yazar kitapta bu kadim motifi dönüştürür: keşkül artık doğaüstü varlıkların –ejderhaların– hapsedildiği bir kap hâline gelir. İlginç olan Mevlana bazlı gelişmesidir hikâyenin. Buradaki bağlantı da Buda'nın keşkülünün Mevlana'ya kalması ve onun müzesinde bulunması. İşte turist kılığındaki bir izci bu keşkülü çalarak keşkülde mahpus olan ejderhaları çıkarıp kendi kötü emelleri için kullanmaya başlayınca hikâye akışkanlık kazanıyor.

Ejderha, Asya mitolojilerinde bereketin, kudretin ve bazen de kaosun sembolüdür. Türk-Altay anlatılarında gök gürültüsü ve yağmurla, Çin geleneğinde ise imparatorluk otoritesiyle ilişkilendirilmiştir. Romanda ejderhaların keşkül içine hapsedilmesi, bu kudretli güçlerin kontrol altına alınmasını sembolize eder.

1.2 Toplumsal İşlev

Keşkül, şehirle birlikte dolaşan bir hafıza kabıdır. İçine kapatılan ejderhalar, aslında toplumsal belleğin bastırdığı korkuların, arzuların ve travmaların simgesidir. Konya gibi katmanlı bir tarihe sahip bir şehirde, keşkül adeta bir "kolektif bilinçaltı"nı taşır.

Bu işlev, modern toplumların bastırdığı ekolojik, kültürel ve tarihî sorunlara da işaret eder. Sulama projelerinden ejderha tasvirlerine kadar pek çok mesele, keşkülün simgesel hacminde toplanır.

1.3 Edebî Karşılık

Keşkülün anlatıdaki varlığı, romanı sıradan bir kahramanlık hikâyesinden çıkarıp metafizik bir boyuta taşır. Ejderhaların salıverilmesi, kaosun ve yıkımın; yeniden hapsedilmeleri ise düzenin ve otoritenin simgesidir. Kahramanın keşkülle imtihanı, hem bireysel bilinçaltı hem de toplumsal hafızayla hesaplaşmadır.

2.Kılıç: Tahta Bir Silahın Gücü

2.1 Mitolojik Köken

Kılıç, hemen her kültürde güç, savaş ve kahramanlığın sembolüdür. Ortaçağ destanlarında "büyülü kılıç" neredeyse olmazsa olmazdır: Excalibur, Durandal, Zülfikar… Ancak Göksu'da kılıç, çelikten değil tahtadandır. Bir meczuptan kalmıştır ve ilk bakışta sıradan, hatta değersiz görünür.

Mitolojik olarak tahtadan kılıç, "anti-silah"tır. Yani görünürde savaş nesnesi gibi durur, ama hakiki anlamda savaşmak için değil, hakikati savunmak için vardır. Burada güç maddeye değil, maneviyata bağlanır.

2.2 Toplumsal İşlev

Tahta kılıç, toplumsal düzlemde adalet arayışını temsil eder. Otoritenin ya da zenginliğin sağladığı güçten farklı olarak, saf bir iradeyi işaret eder. Bu, Anadolu tasavvuf geleneğinde meczuplara atfedilen "delilik ardındaki bilgelik" temasına denk düşer.

Kılıcın işlevi yalnızca düşmanı yenmek değildir; toplumu kendi içinde barışa ve dayanışmaya yöneltmektir. Bu yönüyle kılıç, modernleşme ile gelenek arasında köprü kurar: maddi güç yerine manevi dayanışmayı öne çıkarır.

2.3 Edebî Karşılık

Edebî düzeyde kılıç, kahramanın sıradanlığını yücelten bir araçtır. Onu süperkahraman yapmaz, "halktan biri" olma niteliğini korur. Bu da romanı epik bir kahramanlık hikâyesinden çıkarıp daha derin bir alegoriye dönüştürür. Tahta kılıç, "adaletin kalkanı" olarak işlev görür.

3.Kelebek: Dönüşüm ve Birleşmenin Simgesi

3.1 Mitolojik Köken

Kelebek, birçok kültürde ruhun, dönüşümün ve yeniden doğuşun sembolüdür. Kozadan çıkışı, ölüm ve diriliş metaforuyla özdeşleştirilmiştir. Ancak romanda kelebek çok daha işlevsel bir rol üstlenir: kahramanın bedenine girer, onunla birleşir ve ona olağanüstü bir hareket yeteneği kazandırır.

Bu, mitolojik açıdan "şamanik birleşme"yi andırır: ruhların insana girerek ona güç ve bilgelik kazandırması.

3.2 Toplumsal İşlev

Kelebeklerin birleşerek kahramana güç vermesi, toplumun kolektif dayanışmasını simgeler. Tek başına zayıf görünen bireyler, birlikte hareket ettiklerinde büyük bir kuvvet doğurabilirler. Ayrıca kelebeklerin ejderhalara karşı perde oluşturması, toplumsal korkuların ancak birlik ve dayanışmayla aşılabileceğini gösterir.

Kelebek, umut ve yenilenme arayışını temsil eder. Modern toplumların krizlerle (ekolojik, siyasal, kültürel) başa çıkmasının yolu da bu birlikteliğe işaret eder.

3.3 Edebî Karşılık

Edebî düzeyde kelebek, kahramanın dönüşümünün sembolüdür. O artık yalnız bir birey değil; doğa, tarih ve toplumla bütünleşmiş bir varlıktır. Kelebeklerin bedene girişi, anlatıyı doğaüstü bir kahramanlık öyküsünden felsefî bir dönüşüm romanına taşır.

Sonuç

Göksu – Kadim Şehrin Unutulmuş Efsanesi, semboller aracılığıyla bireysel ve toplumsal dönüşümün katmanlarını işleyen özgün bir eserdir.

Keşkül, ejderhaları hapsetmesiyle bireysel korkuların ve toplumsal travmaların simgesi olur.

Kılıç, tahtadan yapılmış olmasına rağmen, manevî iradenin ve adalet arayışının maddî güçten üstün olduğunu gösterir.

Kelebek, kahramanla birleşerek hem bireysel dönüşümün hem de kolektif dayanışmanın metaforu hâline gelir.

Bu üç nesne üzerinden roman, Konya'nın tarihî ve kültürel kimliğini güncel meselelerle bütünleştirirken, fantastik edebiyatı yerel kültürel bağlamda yeniden tanımlar. Göksu, böylece hem bir şehir alegorisi hem de insan-doğa-toplum ilişkilerini yorumlayan felsefî bir anlatı olarak okunabilir.

Göksu - Kadim Şehrin Unutlmuş Efsanesi

A.Erkan Akay

Tulu Kitap

2025

234 sayfa