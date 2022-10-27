Görünmez Kentler - Italo Calvino

Oulipo grubunun önemli yazarlarından biri olan İtalyan yazar Italo Calvino'nun ilk olarak 1972 yılında yayımlanmış olan anlatısı Görünmez Kentler, mekan kavramının pek çok şekilde irdelenmesiyle oldukça önemli bir yapıttır. Venedikli gezgin Marco Polo ve Moğol kağanı Kubilay Han üzerinden ilerleyen bu yapıt, 9 bölüm, beşerli 11 alt başlıktan oluşmaktadır. Anlatılan her kurmaca şehir bir kadın ismiyle nitelenmiş olup kentleri 11 farklı kavram üzerinden de sınıflandırmıştır. Marco Polo ve Kubilay Han üzerinden hem kimi felsefi konulara değinmekte hem de mekan, zaman, hayal gibi kavramlara dokunmaktadır. Tarihi üstkurmaca olarak niteleyebileceğimiz bu postmodern anlatının dilimize çevirisi de bir o kadar güzel dile sahiptir.