Görünmez Kentler - Italo Calvino, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Görünmez Kentler - Italo Calvino

27.10.2022 12:55 - Turhan YILDIRIM

Oulipo grubunun önemli yazarlarından biri olan İtalyan yazar Italo Calvino'nun ilk olarak 1972 yılında yayımlanmış olan anlatısı Görünmez Kentler, mekan kavramının pek çok şekilde irdelenmesiyle oldukça önemli bir yapıttır. Venedikli gezgin Marco Polo ve Moğol kağanı Kubilay Han üzerinden ilerleyen bu yapıt, 9 bölüm, beşerli 11 alt başlıktan oluşmaktadır. Anlatılan her kurmaca şehir bir kadın ismiyle nitelenmiş olup kentleri 11 farklı kavram üzerinden de sınıflandırmıştır. Marco Polo ve Kubilay Han üzerinden hem kimi felsefi konulara değinmekte hem de mekan, zaman, hayal gibi kavramlara dokunmaktadır. Tarihi üstkurmaca olarak niteleyebileceğimiz bu postmodern anlatının dilimize çevirisi de bir o kadar güzel dile sahiptir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 27.10.2022 12:55 - Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 12:58
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat görünmez kentler turhan yıldırım ıtalo calvino
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.

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