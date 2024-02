Görüş: ❝Kitabın Değeri Düştü mü❞

Semboller, harfler, kelimeler, cümleler evrimi tamamladı. Devran döndü ve zaman değişti. Ceylanlar son nefesini verdi. Güzelliklerinin göstergesi, tarihe not düşmeyi bırakalı çok oldu. Artık insanların süslerini tamamlamak için yıpranmaya adandı. İnsanoğlu hızlı tüketmenin marifet olduğu vakte ulaştı. Bir döngünün içinde anlamını yitirdiği değerlerin farkına varamadı.

Kitap kokusunu içine çekme kavramı da geleceğin ne demek olduğunu anlamaya çalışma çabalarına dönüşeceğe benziyor. Günümüz geleceğinin tarihi belki de son kez kâğıtlara not düşüyor. Dijitalleşen dünyanın artık kâğıda ihtiyacı kalmadı gibi duruyor. Geleceğin arkeologları flaş bellek bulmanın heyecanını mı yaşayacak dersiniz...

Birkaç gün önce dolaştığım kitapçıda gençlerin kitap seçerken ilk baktıkları şeyin fiyatı olduğunu fark ettim. On yedi – on sekiz yaşlarında bir gruptu. Bir süre uzaktan gözlemlemek istedim. İçlerinden biri bıkmadan üşenmeden her hoşuna giden kitabı barkod okuyucuya götürüp fiyatını kontrol ediyordu. Ardından usulca tekrar aldığı rafa bırakıyordu. Bu sırada grubun arasında dönen muhabbet günümüzün acı gerçeğini gözler önüne seriyordu.

Kitap almak için didiniyor olması arkadaşları arasında alay konusu olmuştu. Gayriciddi ahvalleriyle de bulundukları yere yabancı gibi duruyorlardı zaten. Belli ki dalga da geçseler o kızcağızın hatırı için gelmişlerdi diye düşündüm. Önce okumanın güzelliğini keşfedememiş olmalarına içerlerken buldum kendimi. Sonra fark ettim ki öyle değiller. Sıkı bir okur oldukları kitaplar hakkındaki fikirlerinden belli etti kendini. Kitap almaya çalışan arkadaşlarına Dino Buzzati, Gogol, Güray Süngü gibi isimleri tavsiye ettiklerini duydum. En sonunda kız "bütçemi aşıyor en iyisi çıkalım" dedi. Verilen tepki geleceğin resmiydi bana göre. "e dedik sana. Bu devirde kitap mı alınır? Bırak bu romantik kafaları. Buradan alacağın bir kitap yerine üç tane e-kitap alırsın. Akıllı ol. Hem kitapları koyacak yer bulma derdinde olmaz. Bak bize hepsi elimizin altında ama hamal gibi taşımıyoruz."

Daha fazla ne söylenir bilmiyorum. Kitaplar zamanla baş edemiyor. Kütüphaneler müze gibi ziyaret yerlerine dönüşüyor. Dijital dünyanın dijitalleşen insanları olan çoğunlukla kim nasıl baş edebilir ki? Bizler gibi kalan üç beş romantikte eninde sonunda e-kitaplara ikna olacak gibi.