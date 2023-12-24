Gülhan Tuba Çelik - Evsizler Şarkı Söyler, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Gülhan Tuba Çelik - Evsizler Şarkı Söyler

24.12.2023 09:00 - Turhan YILDIRIM

Evsizler Şarkı Söyler belki bir ilk kitap ama özellikle öykü dili kurulumu adına çok şey vadediyor.

Kitapta yer alan yirmi öykünün önemli bir kısmında "ben" anlatıcı kullanılmış. Anlatıcılar o kadar iştahlı ki diliyle okuru vurup geçiyor. Bunun yanı sıra öykülerdeki meseleler de çok belirgin. Evsiz kalmışları, Berlin'in gettosunda yaşayanları, zamanla dövüşenleri ve İstanbul'un bekar odalarında ömrünü çürütenleri bir bir anlatmış bizlere.

Keza mekânlar da tıpkı yaratılan karakterler kadar çeşitli. İstanbul, Stockholm, Kars, Berlin gibi şehirlerle bozkırın köylerinde öyküler boyunca geziniyoruz. Hayatın acı gerçekliği içinden çıkan hikâyeleri harikulade bir dilin eşliğinde okuyoruz.

Fakir Baykurt Öykü Ödülü'ne de layık görülen bu kitabın aldığı ödülü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum.

Gülhan Tuba Çelik
Evsizler Şarkı Söyler
117 Sayfa
İz Yayıncılık
İstanbul, 2020

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 24.12.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 18:12
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat evsizler şarkı söyler gülhan tuba çelik iz yayıncılık turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhanyildirim
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 41 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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