Günbatımına Övgüler Üzerine Bir Değini

Günbatımını kim sevmez ki... Akşama evirilen günün ışık göçünde bir şölendir günbatımları. O rengârenk gökyüzünde hangi kalpte ilham yeşertileri görülmez ki. Tıpkı insanın dünya serencamı gibi, günün de kemale erdiği vakittir güneşin dağlara, denizlere, toprağa değerek sıyrılıp gitmesi.

Tabiatı okuma bilgisi, pek çok eserden önce insanın duyuşu ve ilham akışına fevkalade etki eden elzem bir bilgidir. İlk bilgilerimizi, ilk derslerimizi yeryüzü kitabını okurken alırız. Bir yazar içinse bu kitap yaprak yaprak açılır. Renk renk kelimelere bürünür. Hasibe Çerko, 2022 Şubat ayında okuyucularının hanesine sımsıcak bir kitapla giriyor: Günbatımına Övgüler.

Felsefe disiplininden gelen yazar, dimağlarda bir felsefe ustasının kaleminden çıkmış diğer kitapların tadında bir başlıkla okurun karşısına çıkıyor. Hasibe Çerko, Günbatımına Övgüler kitabıyla yine o şiirsel duyuşunu okurla paylaşıyor. On altı başlık altında oluşan kitap, yazarın diğer kitapları gibi edebi ve şiirsel yönden baskın bir eser ile okurun karşısına çıkmış. Doğanın, güneşin batışı ile gökyüzünü saran o esrarlı iklimde renklerin, mekânlara, nesnelere, ağaçlara, sulara hatta insanlara değdiğinde çıkardığı tınıyı resmeder kelimelerle Çerko.

On altı başlık, anladığımız kadarıyla farklı farklı şehir veya yerleşim yerlerini dönemsel olarak betimler. Travnik, Üsküp, İstanbul dikkat çeken yerleşim yerleri olarak kitapta yerlerini alırlar. Başlıkların her biri altında gençlik çağının, çocukluğun, olgunluk döneminin ayrı ayrı bakışı vardır. Mekânın ruhu ile renklerin sarmaş dolaş olduğu bir an, kelimeler boyu tekerrür eder. Kitabı sarıp sarmalayan o lirik öyküsel derinlik, bir yerden, sizin de hayatınızın bir yerinden tutuveriyor. O anı yaşamışlığınız, o hissi duymuşluğunuz kimi zaman kirpiğinizin bir kenarına ilişiveriyor.

Benim için sıralanan öyküler içinde en çok kalbime dokunan ve defalarca okuduğum, "Doğa İle Sade Bir Konuşma" metni oldu. Çocukluğumda hissettiğim o duyguları, aynı his ve heyecanla yazan bir yazarın varlığı beni mutlu etti. Böyle kitapların kalbimize su verircesine unutulmaya yüz tutmuş hatıraları yeniden yeşertmesi ayrı bir hoşluk katıyor. Öyle ki pek çok kişi kendi hayatına dair bir anıyı doğanın her rengiyle kaplı bu öykülerden çıkarıp alacaktır.

Kitapta kullanılan şiirsel üslup, içeriğe fazlasıyla uygun düşüyor. Fakat betimlemelerin kimi yerde okuyucuyu yoracak derecede ağırlaştırdığını görüyoruz. Kitabın genelinin bu şekilde ilerlemesi bir bakıma dezavantaj olarak görülebilir. Daha sade bir dil kullanımı okuyucuya daha fazla zevk verecektir. Elbette ki bunu bu şekilde genellememiz mümkün değil. Kelime zenginliği okuyucunun daima yararına bir durumdur. Hasibe Çerko da dilin geniş kullanım alanlarını eserine yansımıştır. İçerik olarak, zaman ve mekân raksında eşyanın da insanın da derin çözümlemesi buluruz aslında. İçinden derin ırmakların aktığı bir vadidir zaman. Ve hiç kimse bir ırmakta iki kere yıkanamaz.

Günbatımına Övgüler

Hasibe Çerko

Hece Yayınları

2022 Şubat

80 sayfa