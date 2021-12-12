Güneysu Dergisinin 132. Sayısı Yayımlandı

Güz 2021, 132. Sayıyla Güneysu, okurlarına merhaba diyor. Takdim yazısında "Geç olsun güç olmasın" diyerek derginin her sayı yeni bir umutla çıktığı belirtiliyor. Dergi sayısının oldukça fazla rağmen her sayıya yüzlerce yazının gelmeye devam ettiği belirtiliyor. Bu sevinci yanında bir de özeleştiri: Maalesef bu kadar yazma heveslisine karşılık okuma heveslisi çok az. Kısaca yüzlerce yazana karşılık yüzlerce okuyan yok…

Her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da yüklü bir şiir demeti sunuyor Güneysu. Bu sayının şairleri; Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Ahmet Yayla, Çağatay Telli, Ahmet Doğru, Nilüfer Zontul Aktaş, Sündüs Arslan Akça, Züleyha Özbay Bilgiç, Lale İsmayıl, Halit Yıldırım, Selma Erdem Durmuş, Ali Parlak, Mehmet Ali Yücel, Songül Özel, Fatih Tezce, Ahmet Çukur, Satılmış Şen, Mahmut Topbaşlı, O. Hüseyin Tekerek, Bahar Büke, Hızır İrfan Önder, Ozan Çolaklı, Rasim Yılmaz ve Ahmet Özmen Kılıç.

Dergideki yazılar da oldukça kıymetli. Mehmet Ali Kalkan, "Gönlümden / Âşık Feymani" yazısıyla günümüzün yaşayan en değerli halk şairi Aşık Feymani'ye ait şiir hikayelerini paylaşmış. Ergül Altaş, "Çakır" hikâyesiyle bir sokak köpeğine yapılan güzelliği öyküleştirmiş. İlkay Coşkun, "Zamanın Çizikleri" yazısında mensur şiir denemesi yapmış. Sevimay Kurt Köken, "Zaman" yazısında zaman dair düşünceleri irdelemiş. Ahmet Doğru, "Ankara Günlükleri'nden 'Ekim Kasım Esintisi' " yazısıyla iki yıl önceki duygularını mazi Ankara'sı ile harmanlamış. Davut Güner "Ayak Sesleri" yazısıyla Doktor Orhan'ın öyküsünü değerlendirmiş. Pınar Çiçek, "Sevdalar Dâhil" yazısıyla eskinin güzelliğini bir kez daha gözler önüne sermiş. Ayşenur Akın, "Bir Çiçek de Benim Olsun mu?" yazısıyla gündelik yaşantının öyküsel denemesini sözcüklere sığdırmış. İzzet Irmak, "Kır At Ölmemiş" yazısıyla hatıra ve hatıraya saygıyı öyküleştirmiş. Gülçin Yağmur Akbulut, "Zeytin" yazısıyla bir sokak köpeği yavrusunun dramını öyküleştirmiş. Ahmet Sami Benli, "Hoşça Bak Zatına" yazısıyla Anadolu İrfanını mısraların sayesinde sergilemiş.

Söz Ustalarından bölümünde Yahya Kemal Beyatlı ve Neşet Ertaş'tan birer şiir, Tekke Tasavvuf Edebiyatından Yunus Emre'den bir şiir yer almış. Eski sayılardan bölümünde ise Bahaettin Karakoç'un bir şiirine yer verilmiş. Osmaniyeli Şairler bölümünde de Durmuş Ali Özkale yer almış.