Günümüzün Anlatıcıları: Adige Batur İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Birçok etken olabilir, kişiye göre değişen farklı etkenler de olabilir. Benim yazma nedenim sanırım düşünce ve hayal dünyasında yeni bir alternatif evren kurma isteği. İçinde var olduğumuz ve yaşamaya mecbur olduğumuz hayattan kaçarak kendi maceramızı yaşayabileceğimiz ya da biraz nefes alabileceğimiz bir alternatif düzlem. Masal, efsane, mit, menkıbe, büyülü gerçeklik gibi türlere yönelmemin sebebi de bu aslında. Bence iki tür yazar vardır: İlki yaşadığı dünyayı ve hayatı sever ya da kabullenir ve onu tekrar tekrar inşa eder. İkincisi yaşadığı hayattan bir kaçış rotası oluşturur ve olmak istediği evrene yönelir.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

İnsan ürünü metinlere kutsiyet atfetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Anlatmak, daha ziyade hikâye etmek, içinde bir hikmet ya da erdem barındırıyorsa kutsal olan metinlerle bağ kurar. Ama anlatım ya da eski ifade ile tahkiyenin kendisinin kutsal olduğunu düşünmüyorum.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Edebi akımların gelişim sürecine bakarsak genellikle her akım kendinden önceki kurallara karşı çıkacak meydana gelmiş ama devamında kendi kurallarını koymak derdine düşmüş. Post-modern tarz da kendince bazı çerçeveler çiziyor ama kabul etmek gerekir ki geçişkenliğe çok müsait bir edebi ve sanatsal alan da açıyor. Ben bir eserin özellikle oluşum sürecine müdahale eden kısıtlamaları doğru bulmuyorum, türler arası kavramını sanatın tüm alanlarına da genişleterek zengin bir etkileşimin olması gerektiğini düşünüyorum. İnteraktif imkânlar kullanılarak tahkiye temelli edebi eserleri, görsel ve işitsel sanatlarla zenginleştirmek mümkün. Hikâyedeki kahramanın bir kahvehanede dinlediği türküyü, sayfaya eklenecek bir QR kodla okuyucuya dinletebilme imkânımız var.

Burada bazıları itiraz edebilir, edebi metinde yalnızca yazılı anlatım olmasını savununlar var çünkü. Onlarınki de bir yöntem ama tek yöntem değil. Eğer anlatmak –yani tahkiye- amaç ve yazı da bir araçsa bu araç zenginleştirilebilir. Ben kendimi her zaman bir tahkiyeci olarak gördüm. Şiir yazarken de öykü-hikâye yazarken de bu böyleydi. İsterim ki gelecekte sinemanın olanaklarını kullanarak da tahkiye yapabileyim.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?



Ben uzun zaman önce haklı nedenlerle edebiyat dergilerine ve edebiyat ortamıyla arama kendimce mesafe koydum ve dergilere –özellikle kendini ana akım gören dergilere- eser göndermedim. Fakirane.org ve Alandayız gibi mecraları oluşturarak arkadaşlarımla eserleri buralarda yayınladık ve hala devam ediyoruz. Aslında "Alandayız" ismi de bu sürecin bir sonucu. Edebi gruplaşmanın, derviş- mürit ilişkisine dönen edebi ortamların daralttığı alanda kendimize zorla bir yer açtık. Vaktiyle kendilerine verilen sermayeyi saçıp savuran edebi dergiler şimdi, iyi metin ve gelecek vadeden yazar peşine düştü. Vaktiyle eser bolluğundan maillere cevap verme zahmetine bile düşmeyen dergiler, şimdi kriterlerini aşağı çekmiş gibi görünüyor. Esas meseleye gelirsek dergiler sanatın ve kültürün her alanında çok önemli bir işleve sahip. Bir atölye, bir okul gibi sanatçının yetiştiği, olgunlaştığı platformlar, dergilerdir. Bu anlamda çok önemlidir ve umarım tam anlamıyla bu işlevine geri döner.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazarken ben de olayın kahramanları ile birlikte hareket ediyorum, yazarken olayların içinde yer alıyorum. Kurduğum evrenin içine girmezsem yazmanın ne manası var?

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasınız ne olur?

Yazmasam çizerdim, çizmesem, bestelerdim… Yazmak eğitimini aldığım bir alan ve anlatımı böyle somutlaştırdım. Esas olan tahkiyedir bence. Soruyu şöyle sorarsak "Anlatmasaydınız ne olurdu?" cevabım şu olur: Muhtemelen daha mutsuz ve varoluş amacını gerçekleştirememiş biri olurdum.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Daha ziyade yazmamın kaderimde var olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Kurgu kaderimi etkilemez ama kaderim kurguyu etkiler.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Zor bir soru. Ana öykü akımının içinde ilerleyen biri olduğumu düşünmüyorum, belki biraz kendi kafasının ve anlatı tarzının dikine giden biriyim. Çağdaşlarımda öykü tekniği ve dil bakımından benden çok ilerde olan birçok kişi olduğuna eminim, ama benim yolum biraz kendine özgü bir istikamette. Takdir ettiğim birçok kişi var ama geçmek istediğim kimse yok.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Kendi fikrimden ziyade kelimelerin toplum zihninde oluşturduğu kavramlara değinmek gerek. Hikâye, hikâye etme anlamına gelen "tahkiye" ile bağlantılı olarak bir olayı anlatmaya dayalı tür. Kadim bir kelime, bu kelimenin zengin bir anlam geçmişi var ve bu anlamların büyük çoğunluğu "olay" kavramını etrafında şekilleniyor. Öykü kelimesi ise Türkçenin yapay kelimelerinden biri, hatta biraz da zorlama bir kelime. Gelenekten bağını koparmak isteyen ve kendince yeniyi kurmak derdinde olan bir zihnin ürünü. Bu bağlamda düşündüğümüzde "Hikâye" kadim anlatı geleneğimizden bu güne kadarki olay temelli anlatımı ifade ediyor. Öykü ise, durum/kesit dediğimiz olayın yer almadığı ya da temel alınmadığı bir anlatımı ifade ediyor. Her iki tür de edebiyat için bir zenginlik. Kendi adımı iyi bir hikâyeci ama kötü bir öykücü olduğumu söyleyebilirim ve her iki türde de iyi eserler vermek isterdim.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Dürüst olayım iyi bir öykü okuru değilim, aslında kendimi bir öykücü/hikâyeci olarak da görmüyorum. Bir tahkiyeci olduğumu söyleyebilirim. Uzun anlatılar beni daha çok etkiliyor ve aklım her zaman roman anlatılarında. Tembel bir yazar olmasaydım belki de şimdi romanlarım hakkında konuşuyor olurduk.

Yakın zamanda okuduğum ve beğendiğim birkaç öykü kitabı söylemeden geçmeyeyim yine de:

Ben Denizlerden Hangisiyim – M. Fatih Kutlubay

Kullar Cidarı – Derya Atsan

Yankı Ustası – M. Sami Yıldız

Bozdünya – H. Ahmet Çelik