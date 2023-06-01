Günümüzün Anlatıcıları: Ayla Burçin Kahraman İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

İnsanı yazmaya yönelten etkenler nelerdir? Bu soruya cevap olabilecek onlarca cümle kurulabilir şüphesiz. Yaşadıklarını yeniden kurgulayarak anlatmak için, yaşayamadıklarını yaşamış gibi anlatmak, keşkelerini veya pişmanlıklarını itiraf etmek için. Bambaşka bir dünya hayal edip yarattığı bu sanal gerçekliğe inanmak için. Üzgün olduğu için. Âşık olduğu ya da olamadığı, nefret ettiği, kıskandığı, sevindiği, belki hayal kırıklığına uğradığı için. Belki de yazmasa deli olacağı için… Beni yazmaya yönelten tek etkense ilkokul sıralarından beri içinde bulunduğum okur olma halinin bana yetmemeye başlaması.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Anlatmak her şeyden önce bir ihtiyaçtır. Sözlü iletişimin başladığı ilk günden itibaren insanlar masallarla, efsanelerle anlatı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Bireysel tesirlerinin yanı sıra özellikle toplumu etkilemesi bakımından da anlatılar çok önemli bana göre. Toplumun zaman içinde değişen sosyal yapısı, zevkleri, dünya görüşleri ve eğilimleri anlatılarla kuşaktan kuşağa aktarılır. Buradan yola çıkınca anlatının kutsal bir yanı benim için de vardır diyebilirim evet.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Hiç gerekli değil inanın. Kendini ifade etmek, gizinde kalsın istemediklerini anlatmak için kalemi eline alıyor yazar. Hiç kimsenin, şu akıma dâhil olayım veya şu tekniğin imkânlarını nasıl zorlasam ki diyerek masaya oturduğunu düşünmüyorum. Hikâye aklınıza geliyor ve kâğıda inerken herhangi bir şablondan bağımsız olarak kendi yolunu buluyor.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Edebiyat dergileri, edebiyatla ilgilenen herkesin yolunun bir şekilde geçtiği bir mutfak. Sizi okurla buluşturmaktan daha önemlisi öykülerinize dışarıdan bir gözün bakmasına fırsat tanıyan bir mecra aynı zamanda. Yollayıp olumsuz cevap aldığınız bir metin üzerinde yeniden düşünüyorsunuz, bazen metni tamamen değiştiriyorsunuz, bazen de silip yeniden yazıyorsunuz. Bakın ne çok ivme kazandırıyor yazma rutininize. Bunların dışında kabul alıp yayımlanmışsanız da yaşattığı mutluluk azımsanmayacak kadar çok. Güzel işler çıkarmak için mutfakta vakit geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Dergiler canımızdır.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazarken aslında tek muhatabım sözcükler. Birisine anlatır gibi değil de zihnimde yarattığım bir olayı daha önce yaşamışım gibi hatırlamaya çalışarak kâğıda geçiriyorum, kendimi içinde hissettiğim sahneyi kelimelerle resmediyorum. Bunun için karşıma kimseyi almaya ihtiyaç duymuyorum, yalnız sözcüklerle iletişim kuruyorum.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Benimki gök kubbede hoş bir seda bırakma gayesi, bir çeşit varoluş sancısı belki. Şu koca dünyadan geçmiş ve geçecek milyonlarca insan arasında zerre kadar da olsa yer edinme çabası. Yazmasam ne olur? Deli olmam mesela. Bana seda olacak başka bir araç bulurum kendime. Makrome örmeyi öğrenirim belki, resim yapmaya merak sararım, kaligrafi kurslarına kaydolurum, çalmayı başarabileceğim bir enstrüman peşine düşerim.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Bu soruyu birkaç ay öncesinde sormuş olsaydınız hiç düşünmeden, ne ilgisi var canım, diye cevaplardım muhtemelen. Fakat yakın zamanda yaşadığım bir olayda İjala'nın Paşası adlı öykümde anlattığım bir sahne, gözlerimin önünde birebir yaşandı. O an dehşete düştüm ve o günden beri yazdıklarımı mı yaşıyorum sorusu zihnimde dolanıp duruyor.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Yazma süreci her şeyiyle bir yolculuk benim için, yolda olma hâli. Gerçekten bir yarış gibi düşünmek istemiyorum bu yolculuğu ben. Şakadan da olsa istemiyorum. Geçmek istediğim değil düşe kalka, sevine üzüle ama hep yan yana, omuz omuza beraber yürümek istediğim arkadaşlarım var.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Şiddeti zaman zaman artan bu hararetli fikir ayrılığında tarafsızlığını koruyabilenlerden değilim maalesef. Hikâye ve öykü sözcüklerinin tarihlerinden ve kökenlerinden anlatmaya başlarsam söz Tanzimat Dönemi'ne hatta Türklerin İslamiyet'i kabulüne kadar gidecek. İşin içine Nurullah Ataç girecek, yeni bir tartışma başlayacak. Sait Faik demesem ayıp olacak. Divan-ı Lugat-it Türk'ten söz etmesem içime sinmeyecek. En iyisi ben size en kısa şekliyle öykü ve hikâyenin bendeki farkını söyleyeyim. Hikâye, ele alınacak olay veya konunun sözlü olarak anlatılan hâliyken öykü, hikâyenin belli bir disiplinle sistemli bir şekilde kâğıda geçmiş hâlidir.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Evet, öykü yazıyorum ve öykü okumalarını önemsiyorum ama sıkı bir roman okuruyum aynı zamanda. İlgiyle takip ettiğim ve abone olduğum edebiyat dergileri de var. Hatta onları yıllık olarak biriktirip arşivlemek gibi bir alışkanlığım bile var. Bunların dışında, yeni çıkan kitapların isimlerini yazdığım ve satın aldıkça üstlerini çizsem de alta doğru uzayıp giden bir alınacaklar listem hep yanımdadır.