Günümüzün Anlatıcıları: Birgül Yangın Aslanoğlu İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Her ikisi de. Yazmak ruhsal bir sağaltım benim için. Sadece duygu, düşünce ve hayallerimi anlatma ihtiyacı değil. Yazma dürtüsü baskın yaşamımda. Bir tür içgüdü. Farklı yaşamları, duyguları deneyimleme içgüdüsü. Hayallerimden ziyade gelişen şartlar yazma eylemimi besliyor. Sıradan yaşamım içinde en radikal eylemim yazmak diyorum kimi zaman. Kalemine hayran olduğum öykücü Ethem Baran'ın da dediği gibi "Yazınca, yazdıkça güzelleşeceğini düşünüyordum yaşamın. Yazılan yaşam güzelleşiyordu, güzellik kazanıyordu."

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Evet, kesinlikle anlatmanın kutsal bir yanı olduğunu düşünüyorum. İlahi dinleri tebliğ etmede peygamberlerin anlatıcı yönü, Türk kültüründe şamanın dini ritüellerde anlatıcı olması, şamanın kam, kaman, baksı adının zamanla ozan sonrasında âşık oluşu, halk edebiyatı kültüründe âşıkların hikâye anlatma geleneği ve sonrasına meddahların da bu anlatma geleneğini sürdürmeleri sorunuzu yanıtlar nitelikte. Sözlü kültürdeki kadim anlatma geleneğinin yazılı edebiyatta kurmaca metinlerle devam etmesi anlatının kutsallığının arkaik yapısını gösteriyor bize.

Postmodern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de postmodern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Şablona oturtulması gerektiğini düşünmüyorum. Postmodern anlatıya aykırı bir durum bu. Yazarın anlatım özgürlüğüne ket vurulmaması taraftarıyım. "Her şey zıttıyla bilinir." mantığından hareketle sürekli gelişen, sınırlarını çizemediğimiz bir anlayış postmodernizm. Tam anlamıyla anlaşılır bir tanımını bile yapamıyoruz aslında. Yıldız Ecevit'in tabiri postmodernizm ile okur, romansıl bir oyun içinde olup romancının oyun arkadaşıdır. O yüzden ben bu oyunu seviyorum ve öykülerimde postmodern dokunuşlara yer veriyorum. Okurla gizemli bir oyun içine girmeyi, yazdıklarımda okuyucunun dolduracağı boşluklar bırakmayı, kahramanlarımla konuşmayı, metinlerarasılığı, türlerarasılığı hatta kimi zaman pastiş ve parodiyi öykülerime dinamizm katması adına deniyorum.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Edebiyat dünyasında rüştünü ispat etmenin yolu edebiyat dergilerinde yer almaktan geçiyor gibi geliyor bana. Debbağ isimli öykü kitabım da tamamen edebiyat dergilerinde yayımlanmış öykülerden oluşmakta. Dergileri takip eden nitelikli bir okur kitlesi var. Öncelikle onlara ulaşıyorsunuz. Edebiyat dergilerinin günümüz şartlarında ayakta kalma mücadelesine, sergiledikleri büyük emeğe çok saygı duyuyorum. Edebiyatın nabzını tutmak ve gelişimini takip etmek için dergilere muhtacız. Bir dönem, edebiyatımızın nereden gelip nereye gittiğini anlamak için dergilere sarıldık Günümüzde edebiyat dergilerinin okunmadığı, takip edilmediğini üzülerek görmekteyiz. Hız çağında, sanal bir dünyaya esir olan bizler dijital edebiyatla da büyük bir sınav veriyoruz. Artılarını ve eksilerini düşününce dijital çağın sınavını nasıl vereceğiz net bir şey söylemek de mümkün değil.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazarken karşıma okuyucuyu veya hayali bir karakteri almıyorum. Ama kurgulayacağım karakterin ruh haline bürünüp öyle yazıyorum. Metin bittikten sonra ise farklı gözlerin bu metni okurken neler hissedeceğini düşünerek onların rolüne bürünüp tekrar tekrar yazdığım metinleri okuyorum.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Yazmasam çıldıracaktım demeyeceğim Sait Faik gibi. Ama Debbağ'daki kurmaca karakterim Aynur Güner'in de ifade ettiği gibi yazmak bunca yıllık suskunluğumu bozuş, saklı kalan yanımı buluş, yaşamımın mana kazanışı gibi bir şey. Yazmasam, dünya hiçbir şey kaybetmezdi, onca yazan arasında ben kimim ki? Ama ben çok eksik kalırdım sanki. Yazdıklarınızı bırakıyorsunuz bu dünyaya. Siz öldükten sonra bile sizin cümlelerinizi okuyup etkilenecek birileri olacak. Bu hisle yazınca yazma eylemi çok anlamlı.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Yazdığım kurgunun kaderimi etkilediğine şahit olduğum durumlar yaşamadım değil. Bazı insanlar kurmaca ile gerçekliği ayırt edemiyor maalesef. Yazılan her şeyin altında yaşamımdan izler olduğunu sorgulayan, kurmacaya inanıp buna göre hareket eden insanlar oldu evet. Hatta kurguladığım karakterlerin kendisi olduğunu düşünen birinin karşı hamleler yaptığına da üzülerek şahit oldum.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Sevdiğim çok iyi öykücüler var. Bu konuda kimseyle yarışmayı istemezdim. Yazma konusunda haddimi her zaman bilmişimdir. Bu soru o yüzden cevaplamak isteyeceğim bir soru değil.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Eskiden hikâye yazıyormuşum şimdi ise hikâyeleri öyküleştiriyorum, diyorum. Modernle geleneği harmanlamayı seven biri olarak geleneksel anlatı geleneğimizi modern tekniklerle verme taraftarıyım. Sözlü kültürle beslenene geleneksel hikâye anlayışımızın bir uzantısı olan hikâyecilikle günümüz öykücülüğü çok farklı kulvarda. Tomris Uyar gibi yazılan örnekler öykü, anlatılan hikâyedir, diyorum ben de.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Hiçbir konuda iyi bir…. diye iddialı cümleler kullanmayı sevmiyorum. Lakin yeni çıkan kitapları ve günceli takip etmeye çalışıyorum. Dergileri takip ederim özellikle de Hece Öykü dergisini ki Debbağ adlı öykü kitabım de Hece Yayınları tarafından yayımlandı. Beğendiğiniz öykücüler sorusu hep tehlikeli gelir, sevdiğim bir ismi anmadan geçebilirim diye. Sevdiğim yazarlar her zaman rehberim olmuştur. Semih Gümüş'ün dediği gibi iyi okur hep yazarın yanında durur. Onu izler, bazen onun yerine söz alır, yazarının tamamlamadığı yerden alır metni ve kendisinden başka hiç kimsenin düşünmediği yerlere uçurur. O yüzden iyi bir okur olmaya çalışıyorum. Okuma yelpazemi geniş tutmaya çalışıyorum ki yazdıklarım zenginleşsin ve geniş bir kitleye ulaşsın. Yeni çıkan kitapları alırım. Son çıkanlar arasında sevgili Recep Kayalı'nın Bilinen Tüm Zamanlar, Mehmet Kahraman'ın Kendimiz Hakkında Bazı Yalanlar, Mustafa Soyuer'in Beni Öldürmeli Dövmeli Değil adlı öykü kitaplarını önerebilirim.