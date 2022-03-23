Günümüzün Anlatıcıları: Demet Eker İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Temelinde hayal kurmak var bence. Hayaller, şartları zorlayıp alan açmaya başlıyor yazmak için.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle mıdır?

İnsanlığın gelişiminde anlatmanın ya da tahkiye etmenin önemi çok büyük. Mitler, destanlar, masallar, efsaneler yazmanın kutsal tarafının sözlü kültürde vücut bulmuş halleri gibi. Evet, yazmak çok kıymetli ama "kutsallık" büyük bir iddia

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Kesinlikle böyle bir şablona karşıyım. Gerek geleneksel anlatı gerekse modern anlatı tek başlarına ya da bir arada kullanılabilir. Yazanın maharetine kalıyor bu imkânları değerlendirmek.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Evet, görünüyorum. 2020'nin Mayıs ayından itibaren sıklıkla üstelik. Yazmaya olan inancımı dergiler kuvvetlendirdi. Edebiyat dergilerinin olmadığı bir yazın ortamı düşünemiyorum. Dergi emekçilerine saygım sonsuz.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazarken başka biri oluyorum, diyebiliriz. Benim dışımda bir anlatıcının başucumda olması gerekiyor. Kendimden öte, bana yakın…

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasınız ne olur?

Kırkyama'nın başında söylediğim gibi: "Bin yıldır içimde tuttuklarımı haykırmakmış başlamak." Yazmasaydım anlattıklarım ve anlatacaklarım benimle yitip gidecekti.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Böyle bir deneyim yaşamadım, bir kurguyu bitirdiğimde yeni olasılıkları düşünmeye başlarım hemen. Kurgunun kaderim olması için fırsat vermiyorum yani.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Çok zor bir soru oldu bu. Faruk Duman diyebilirim. Kurguda gelenekseli, modern anlatı yöntemleriyle birleştirdiği ve bu sırada kendine has bir dil evreni yarattığı için. Sevgi ve selamlar kendisine.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Literatürde hikâye sözcüğüne karşılık olarak öykü kullanılıyor. Benim düşünceme gelince hikâye her yerde var. Hikâyeyi anlatım biçiminiz size öykü yazdırabilir, roman ya da şiir yazdırabilir. Belki sizin hikâyeniz makale yazmak ve bilimsel dille anlatmaktan geçiyordur.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Evet, kesinlikle iyi bir öykü okuyucusuyum. Çağdaşlarımın yazdıklarının da takipçisiyim haliyle. Dergi olarak hem basılı hem de çevrim içi yayınları okuyorum. 2021'de okuduklarımdan Derya Sönmez'in Sırça Kanatlar'ını, Seyhan Aslan Hanotte'nin Geçti Bitti Meyhanesi'ni, Nilüfer Altunkaya'nın Katı Olmayan Şeyler'ini önerebilirim. Kitapları çıksa da alsam dediğim yazarlar var bir de. Deniz Saatkaya Eldam, Zerrin Saral ve İlkay Noylan gibi yazarların kitapları çıkmalı hemen.

İlginiz için teşekkür ederim.