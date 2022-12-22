Günümüzün Anlatıcıları: Evşen Yıldız İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Sanırım benim yazma serüvenimde en etkili kelime çağrışım. Duygusal ve zihinsel etkileri farklı, bize dokunan veya sadece seyircisi olduğumuz, bir araya gelip bizi biz yapan anılar toplamı olarak yaşıyoruz. Bugüne de o anıların gölgesinden bakıyoruz. Bugüne dair bir an, bir ses, bir olay… anlatılması gereken bir şey olarak tasavvur edilince geçmişten, varlığından bile haberdar olmadığımız bir kıymığı çağrıştırıyor. O kıymığın varlığını böyle açıkça gördükten sonra geriye, onu oradan çıkarmaktan başka bir yol kalmıyor.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Kutsal olan, "anlatılan"dır; onu iletme yollarından biri olan "anlatma"ya kutsiyet atfedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aracı amacın önüne koymamak gerekir.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Anlatının bir şablona oturması hem gerekmez, hem imkânsız. Gerekmez; hatta bir şablona oturmaması, yazma niyetine girenin kalemini özgür bırakması, var olanın ona yetmediğini düşündüğü yerde yeni şeyler deneyecek denli cesur olması gerekir. Aynı zamanda imkânsız; sanatsal üretimin en temel ihtiyacı özgürlük olduğu için önüne örülen setleri yıkmak sanatçının doğasında vardır/olmalıdır.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Edebiyat dergilerinde göründüm ve görünmeye devam etmek istiyorum. Dergileri çok önemsiyorum. Maddi imkânlarım elverdiğince takip etmeye çalışıyorum. Dergilerde görünmek benim için kitaptan önceki bir ön kabul gibiydi, yayımlanan her öykümle bu yolda bir adım daha attığımı hissetmek bana iyi geldi. Dergilere gönderdiğim öyküler ret alıp geri döndüğünde o öyküleri tekrar okuyan gözüm de farklılaşmıştır eminim. Hatta hiç unutmam, bir derginin editörü öykümü neden yayımlamadıklarını uzun uzun anlatan bir cevap yazmıştı, öyküm yayımlanmış gibi sevinmiştim o cevap karşısında.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazmak benim için çok mahrem bir alanmış, bunu yeni keşfettim. Karşıma hayali bir kahraman bile almıyormuşum, sadece kendim.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Yazmasam ne olur'u, yazmadığım dönemlerde içime çöreklenen sıkıntıyla açıklayabilirim ancak. Bir paragraf bile olsa, içime sinen bir şeyler yazdığımda duyduğum haz eksik kalır, yazmasam. Öte yandan yazmayı bir var oluş şekli olarak hayatımın ortasına koymaktan çekinmişimdir hep. Bir ifade biçimidir, aslolan ifade etmek istediğimdir, bugün yazı ile olur yarın belki başka bir şekilde.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Çok güzel bir soru. Böyle bir tecrübem yok, olmasını da istemem. Kalemimden korkar, yazamam, öyle bir tecrübeden sonra.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

İlk yargınıza kendi adıma katılıyorum, öykücülerin çoğunu seviyorum; bu bir yarış olsaydı yensem de yenilsem de birlikte koşmaktan mutluluk duyacağım kalemlerin sayısı çok fazla. Ben iyi bir metin yazdığımda kendi adıma, iyi bir metin okuduğumda yazarı adına ipi göğüslemiş gibi hissediyorum. Sanırım bu soruya cevap veremeyeceğim o yüzden.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Hikâye ve öykü, tabii ki farklı iki tür değil. Ben yazın türü olarak "öykü (story/short story)" kelimesini tercih ediyorum; "hikâye" kelimesini ise edebî eserde anlatılan olay örgüsü (plot) anlamında kullanıyorum. Okuduğum kitaplara dair yazdığım yazılarda bu ayrıma çok dikkat ediyorum; çünkü anlamı etkiliyor. Günlük hayatta da öncelikli tercihim "öykü"den yana; ancak bu konuda o kadar katı değilim. Eş anlamlı kelimelere yönelik tercihlerimiz de bizi ayrıştırmasın.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Dergileri, yeni çıkan kitapları takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan geçmişte üretilmiş ve henüz okuyamadığım ciddi bir külliyat da var; o yüzden zaman zaman gecikmeli olarak yakalamaya çalışıyorum günceli. Son dönemde okuyup da sevdiğim pek çok kitap oldu. Önermek için kendime bir sınır koymam gerekti; bu sene çıkmış ilk kitaplardan birini, Mehmet Akgül'ün Bir Adam ve Kill Bill Islığı adlı kitabını anmak isterim. Masumiyete ve insan olmaya dair temel soruları bana hatırlatan öyküler olduğu için sevdim bu kitabı.

Size de bu röportaj için çok teşekkür ederim.