Günümüzün Anlatıcıları: F. Mert Erdoğan İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Sanırım daha çok kalıcı olmak ve kayıt oluşturmak amacıyla yazıyorum. Zamanı dondurmak tıpkı sinemadaki gibi bambaşka kodlarla edebiyatta da var. Aynı zamanda yazı diline sinen tecrübeleri başkalarıyla paylaşmak isteğinden… Kişinin ruhunu başkalarına açabilmesinin birçok yolu vardır, sanat bu işin aracıdır ve yazmak da bir yöntem sonuçta… Büyülü bir yöntem çünkü kelimelerin ruhu var. Ben de yaşadıklarımı bu ruh yoluyla aktarma yoluna gittim.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Hikaye anlatıcılığının tarih öncesi çağlara dayandığını biliyoruz… Bu hem çocuk olmak hem de bilgelikle ilgili arkaik bir durum sanırım. Yani hem bir dinleyen, hem bir dinleyicinin olduğu bir durum. Bir hekim olarak mesleğime kutsallık atfedildiği kadar hikaye anlatıcılığının da bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum… Sanırım iki insanı birbirine bağlayan, aynı zamanda iyileştiren, şifalandıran bir süreç olmasından ileri geliyor… Çünkü bir şeyler anlatmanın dahi insanın beyin yapısı içerisindeki nöronlar arasındaki gerilimi açığa çıkardığından bahsedilir… Ben dinlemeye çok önem veriyorum. Bu sürecin dahil olduğu her süreç kutsaldır bana kalırsa, tabii kutsallıktan herkesin ne anladığına bağlı olarak değişir.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Değişip dönüşebilen bir çağda yaşıyoruz, her çağda olduğu gibi ve türlerin, biçemlerin bize ne getirdiğini, neler getireceğini bilmiyoruz. Bir bilinmezliğin içinde her şeyin kabul görmeye başladığı bir dönemdeyiz, o nedenle her türden esere şans tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hem şiir hem düzyazı, ya da her ikisi birlikte bir eserde neden olmasın? Yeni bir destan bile yazılabilir.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Görünme isteği daha yazıya başlamadan insanın kafasında gidip gelen bir düşünce... Okunmayacaksak neden yazalım? Görünmemiş olmam, görünmez olmak istediğim anlamına gelmiyor, görünür hâle gelmem de görünmezlikle ilgili fikirlerimi tetikleyebilir. İnsanın kendini içerden tanıması kadar dışardan tanıması da önemli sanırım ve bunun için bir süreç gerekiyor. Daha çok yeni olmamla alakalı bir durum sanırım. Dergiler de bu yüzden var.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazarken saf imge dünyası içinde oluyorum genelde, kendimi dışarıdan pek gözleyebilen biri değilim. Yazma işi bittikten sonra yeni bir boyut kazanıyor yazdıklarım, akıl süzgecine girmeye başlıyorum sonradan, düzenliyorum, kendi kendime editör sıfatı takınıyorum. Bu da kendimi daha çok tanımamı sağlıyor, kendimle olan muhatabımı güçlendiriyor.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Öykü yazmak en temelinde anlaşılmak, sevilmek arzularıma ve dünyayı anlamlandırmama, sevme isteğime dayanıyor. Dolayısıyla bende derin ve kadim anlamları olan ve içten gelen bir sese kulağımı tıkayamazdım.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Öykü dışında senaryo da yazıyorum ve bilinçsiz de olsa yazdıklarım bir süre sonra bilinç alanına giriyor. Bu daha çok zamanla ve hazır olmakla alakalı bir durum sanırım, çünkü duygular düşüncelere, düşünceler zaman içinde eylemlere dönüşürler. Yalnızca biz fark etmeyebiliriz.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Kendi kendimin rakibiyim, bir önceki anlatılarımı aşmak ve düşüncelerime, üslubuma yeni anlamlar kazandırmak da kendimle ilgili bir yarış sanırım. Geçmeyi hedef belirlediğim bir kimse yok.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Hikâye ve öykü etimolojik olarak farklı kökenleri çağrıştırsa da anlam bazında bana aynıymış geliyor. Daha çok hikâye anlatıcılığı tabiri kullanılır mesela, öykü ise daha çok "tür" olarak kitap kapaklarında gördüğüm bir isim. İkisi de kulağa hoş geliyor, böyle bir ayrıma gidecek kadar dile hâkim olmayabilirim.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Ben biraz geriden gelen hızlı bir yazarım. Henüz okumalarımda günceli yakalayamadım ama güncel bir eser verdim aynı zamanda. Çehov, Borges, Poe, Sait Faik gibi öykücüleri okuyorum. Okumayı istediğim birkaç yeni öykücü ve öykü kitabı var. Edebiyat dergilerini ise sosyal medya üzerinden takip ediyorum, söyleşileri bazen açıp okuyorum. Barlas Özarıkça'nın "Hay" isimli öykü kitabını öneririm. Metinlerarası Kitap'tan çıktı.