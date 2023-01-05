Günümüzün Anlatıcıları: Kadire Bozkurt İle Konuştuk

GÜNÜMÜZÜN ANLATICILARI ÖYKÜ SORUŞTURMASI

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Gelişen şartlar sanırım. Mutsuzluktan geberdiğim zamanlardı, daha doğrusu öyle zamanları ardımda bırakmaya başladığım… İçimde bir şeyler kaynaşıyordu, bütün bunların nedeni ne, anlamı, önemi ne, diye soruyordum. Yeryüzüne çıkması gerekiyordu, grizu, volkan, majör depresyon ya da yazı. Bunları yazmadım elbette, yani olanları yazmadım ama bir şekilde olanlarla ilintisi olmuştur belki, onu bilmiyorum. Beni yola çıkardı, bunu biliyorum. Dertsiz olmaz bana kalırsa. Derdi halis olmayanın yazdıklarını da sevmiyorum. Acı, öfke, şüphe, cevaplanamayan sorular, yangın, sel, gerilim, buz gibi nefret, kıpkızıl intikam, nefesten daha yoğun bir yaşam belirtisi olmalı. Diyecek lafı olmayan da susmalı.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Monet sergisine gitmiştik arkadaşlarla, resimden hiç anlamam, kulaklıklara da para istediler galiba, almadım, yani kulağımda bana o resimlerin hikâyesini anlatan bir ses yok. Gezinirken bir resmin önünde çakılıp kaldım. Resim bana bir şey yaptı. Ansızın. Ben hiç böyle bir an planlamamıştım, karnım açtı, çıkışta ne yeriz diye düşünüyordum. Hepsini unuttum. Arkadaşlarım ilerledi, ben gitmek istemiyordum, artık hep o resme bakmak istiyordum. Romantik bir şey gibi anlatıyorsam affola ama öyle değil. Romantik değil. Bütün sanat yapıtları karşısında insanla eserin arasında gidip gelen bir mavi ışık parçası var belki. Yüz yıl mı olmuş yapılalı, ta o zamanlardan uzanıp beni omurgamdan yakalıyor, ben bütün cehaletimle orada dikilirken. İşte bu bence kutsal. İyi bir eser bunu yaratabiliyor, bizzat şahit oldum. David Vann'ın Sukwan Adası öyküsünü okurken de kitabı duvara fırlatmıştım, sonra da az öncekinden başka bir gelişme bekleyerek yeni baştan okudum öyküyü. Hepimizin bildiği sözcükleri kullanarak canımı bu kadar yakabilmesi neredeyse kutsal. Oysa kurgu, bir işin neticesi. Yazanın kafasında hepsi planlı, kutsallıkla yakından uzaktan bir ilgisi yok.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Bir şablona oturması gerekmez, gereklilikler, mecburiyetler, direktifler sanatla aynı cümlede sakil duruyor. Özgürlük, özgünlük, hafiflik, yalınlık güzel, hoş ve yakın geliyor. Bu konudaki tek itirazım şu, öykünüzde kahramanınıza Dostoyevski ya da Nabokov okutarak metinlerarasılık yapmış olmuyorsunuz. Türlerarasılıksa daha da netameli. Bu konularda iyi bir temele sahip olmadan kalkışılmayacak işler bana kalırsa.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Edebiyat dergilerinde yer almak her zaman heyecanlı. Benim için başlangıç böyle olmuştu zaten, Notos Edebiyat Dergisindeki "Bu Resmin Öyküsünü Yazar mısınız?" sayfasına göndermiştim öykümü, yayımlandı ve macera başladı. O mutluluk bambaşkaydı, bir daha öylesini yaşamadım. Düşünsenize adınız ve altında da sizin öykünüz, bu nefis bir şey. Sonradan ben de bir derginin yayın kurulunda çalıştığım için biliyorum, en az yüz- yüz elli öykünün arasından seçildi o öykü. Yazma biçiminiz, yordamınız hakkında bir şey söylenmiş oluyor size. Bir nevi mentorluk. Bu çok değerli. Edebiyat dergileri bir ülkenin yüz akıdır, olmazsa olmazlarıdır. Günümüzde devam edebilmek için olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Pek çoğu zar zor ayakta. Yazarlar bile yalnızca kendi öyküsü yayımlandığında satın alıyor, kapanınca arkasından ah vah etmek daha kolay. Herkes üstüne düşeni yapsa çok güzel olur.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Omuzumda oturup yazdıklarıma bakan biri var, pek edepli biri değil, mesela "kadın gecenin o saatinde hâlâ bekliyordu, pencere çıkıntısına dayadığı kollarında yol yol derin kırmızı izler vardı," yazsam, şöyle diyor, ah ne dram ama! Çeksin kollarını oradan ya da bir küçük minder falan alsın içeriden. Yoktan yere dram yaratmaya, mantıksızlığa, ucuzluğa tahammülü yok. Yani bir dram yaratılacaksa hakkını vermek gerekir diyor. Acayip dalgacı ama kolay öfkeleniyor. Bıyıkları beyazlamış, gözlüklü biri, hem saygın hem de sevimli. Karate Kid'in hocasının akademisyen versiyonu gibi. Montunu çıkar as, yine yap yine yap. Kusursuzluğa ulaşana dek. Onun sayesinde daha yazarken düzeltmek zorunda kalıyorum. Sil yeniden yaz, sil yeniden. Yazarken başkasını düşünmem, kayınvalidemi düşünmem mesela, düşünsem yazamam.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Dünyanın benden mahrum kalacağını falan söylemek isterdim. Müthiş biricik fikirlerimden. Buluşlarımdan. Çığır açan yordamımdan. Ne yazık ki böyle değil. Yazmasam hiçbir şey olmaz. Ne bana, ne başkasına. Başka bir şeyle uğraşırdım çünkü en az bir iş yapmadan duramam. Mobilyacılık, rölyef, ebru, kitap ciltleme… Onlardan sıkılınca başka işler bulurdum elbet. Öykü yazmak için en haklı nedenim ne? Seviyorum bu işi. Bıkmadığım tek iş bu. Her seferinde heyecanlanıyorum. Al işte nasıl yazıldığını unutmuşum, ah hatırlar gibiyim, vay be bu cümle çok iyi oldu, cidden berbat yazıyorsun, yo yoo harikasın… Dalgaların arasında bir batar bir çıkar gibi… Sıkılmaya hiç vakit yok.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Olasılıklarla dolu bir evrende yaşıyoruz. Olmuşsa da benden ötürü olmamıştır sanırım. Öyle güçlü bir titreşim yaratabileceğimden emin değilim. Edebiyat dünyamızda kutsal kişiler var, onların başına gelmiş olabilir.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Öykücüler birbirini sevmez, birbirine bayılır. Öykücüleri hoyratça sevmemek için çoğunlukla kendimi tutmam gerekiyor. Geçmek istediğim hiç kimse yok. Hep bir önceki öykümü geçmeye uğraşıyorum yalnız. Biriyle kapışmak insana hedefi unutturabilir, kapışmak asıl amaçtı gibimize gelirse bir süre sonra, bu fena bir şey olur, dünyaya dövüşmeye gelmiş gibi yaşayamam.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Ayrı türler değil. Manilerin, fıkraların, filmlerin, oyunların, öykülerin hikâyesi vardır. Öykü bir edebi türdür.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Okumayan yazarlardan değilim çok şükür. Çocukluğumdan beri deli gibi okuyorum. Öykü yazmaya karar verdikten sonra hatırı sayılır derecede öykü okudum, hep okuyorum. Dergileri takip ederim. Yeni çıkan kitaplardan sözüne güvendiklerimce önerilenleri ya da merak ettiklerimi mutlaka alırım. Tabii ki hepsine yetişemiyorum ama Cihan Çakan'ın Geçmiş Zaman Ambarı'nı ve Halil Yörükoğlu'nun Keşke Yüzüme Baksanız'ını öneririm.