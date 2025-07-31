Günümüzün Anlatıcıları: Meral Afacan Bayrak İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Hızlı yaşamlarımızın hakkını veremiyormuşuz hissiyle ve telaşıyla, bütün gücümüzle yeni şeyler inşa etmeye odaklanmışsak ve yeni cümlelerin peşindeysek, bazen yazmak isteriz. Bir yanda hayallerimiz, bir yanda katı gerçekler, karmaşık görünen uğultulu akıntıya kapılmadan, insanca tavrımızı yitirmeden yaşamak. Galiba en doğruya yakın, böyle tanımlayabiliriz yazmayı.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Yazarken bize verilmiş olanın farkında olmanın şükrüyle, nefesiyle; kelimelere, anlatılara başka bir gözle bakabilmek. Cevherin açığa çıkarılması sırasında bir takım olağanüstü duygu durumları içerisinde olabiliriz. Aslında bize göre normal şeylerdir sırada olması gerekendir, başkası için parıltı vadedebilir. Kutsal, büyülü bir form gibi algılanabilir. Eserin okurda bırakacağı etkiyle, doğru orantılıdır bence.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Hep gündemdeydi aslında. Yeni bir şablondan ziyade, yazarken meramımızı anlatırken şiirden, denemeden, hikâyeden esintiler olmalıdır. 2012'de Mühür'den çıkan Tarçın Çıkmazı adlı öykü kitabımda denedim ve güzel sonuçlar aldım. Sonra 2016'da Hel'den çıkan Gitme Saati'de romana yakın bir anlatıyla okuru karşılamıştı. Farklı yollar deneniyor olması, geçen zamanın içinde çok sesli bir edebi zemin oluşturur. Bundan korkmamak ve evrilmesini sakince izlemek lazım.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Evet, belirli bir sıklıkta; sabırla, yazmaya, yayımlatmaya çalışıyorum eserlerimi. Dergilerle büyüdük, geliştik. Başka türlerde ürün veren yazar arkadaşların, özellikle büyüklerin neler yaptığına, eserlerine dair aklımızda bir fikrin oluşmasına neden olduğuna, şahitlik ettik. Büyük emeklerle ve özverilerle çıkan edebiyat dergileri hangi yaşta olursak olalım, takip edilmeli, imkân oldukça desteklenmeli. Canlı birer atardamar olduğu unutulmamalı. Büyük, küçük demeden dikkatle izlenmelidir imkân elverdikçe.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Karakterler, renkli tipler olur. Yazarken kendimi dışında bırakırım atmosferin. Ben diliyle yazılanlar bile böyledir. Nesnel olma haliyle, gerçek yaşamdan gözlemlediğim ya da gerçeğe yakın olmasına özen gösterdiğim, tasarladığım karakterler, duygu durumları ve olaylara bakış açıları farklı olsun diye çaba sarf ettiğim doğrudur.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Uzun süre yazamayacakmışım fikriyle avunurken, bir yandan zihinsel olarak hazırlık yaptığım gerçeğini unutmuş gibi yaparım. Bir gün ya da gece, birdenbire ortaya "öykü" çıkar, gelir. Sonra yeniden gözden geçirme ve titizlenme aşaması vardır hep. Az yazarım ama her şeyi yayımlamak istemem. Yazmazsam yarı yolda kalırmışım gibi bir hisle dolanırım. Yazmazsam, ruhsal olarak sıkışmış, rüyalarla çevrelenmiş olurum. Bir türlü rahat edemem. Hiç yoktan huzursuzluk ve mutsuzluk hali hâkim olur yoksa.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Zaten olmuş ya da olan olaylar, izini sürdüğümüz kimi kimseler, bize işaret eder, bunu yaz, diye. O işaretlerin peşine düştünüz mü, öyküyle yüzleşirsiniz. Anlatması zordur. Yazan bilir.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Enerji kaybı bence. Kimseyle yarışmak istemem, biriyle yarışacaksam bu önceki kendimle olur ancak. Hem, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım ki? Zaman çok güzel bir ayraçtır, ayrıca. Kalıcılık fikri yerine, sonsuz üretme iştahını körükleme üzerine düşünsek… Enerjimizi, kıymetli zamanımızı, bu olumlu yöne harcayabiliriz sanırım.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Çeşitlilik iyidir daima. Öykü daha minimal, bereketli, çağdaş ve yoğun bir anlatım biçimidir. Hikâyeden de romandan da şiirden de acayip beslenir. Bağı sandığımızdan sıkı ve kuvvetlidir yani.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Talebeyken de özel ve genel kütüphanelerden ilgimi çeken her türden okumalar yapardım. Yazdığım dergileri, beğendiğim kitapları edinmeye gayret ederim. Şimdilerde kişisel kütüphanemden zaman zaman elediğim fazla kitapları, dergileri yakınımdaki okul kütüphaneleriyle paylaşırım. Yeni öykü kitaplarını bir dönem çok yakından takip ettim, mümkün oldukça, edindim ve hakkında az yazı yazılmış özellikle bayan öykücülerin kitaplarına dair yazmaya çalıştım. Çok yönlü, disiplinler arası okumalar olmak zorunda. Kültür, sanat, edebiyat, tarih, felsefe vs. kendimize bir yol haritası mutlaka belirlemeliyiz.