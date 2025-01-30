Günümüzün Anlatıcıları: Mesut Barış Övün İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Beni okuduklarım etkiledi. Okuduğum güzel bir paragraf, birkaç derin dize beni de benzer şeyler yazmaya yöneltti. Böyle başladı ve durum hala budur.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Kutsal güçlü bir kelime. İnsana dair olumlu ve yapıcı her şeyin kutsal bir yanı var şüphesiz. Anlatmak, bir defa paylaşmak demek. Zamanı paylaşmak. Diğer uçta da anlatılan şeyi dinleyen / okuyan kişi var. Bu da durumu ortak bir çabaya dönüştürüyor. Yazı ya da genel anlamda edebiyat çeşitli insanlık durumlarını paylaşma ve aktarma imkânı verdiği için güzel.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Gerekmez elbette. Bir sanat formu söz konusu olduğunda her türlü bireşim mümkündür. Hatta daha iyidir bu. Formların iç içe geçtiği yazıları ben özellikle severim. Edip Cansever'in düzyazı şiir formundaki mektupları (İki Satır İki Satırdır), Galeano'nun röportaj / deneme karışımı yazıları, Kafka'nın günlüklerinde gördüğümüz hikâye tomurcukları … Ya da Max Frisch'in Taslaklar'ındaki soruşturmaları bilir misiniz? İnsan orada alt alta sıralanan sorulardan da gayet güzel bir edebi haz devşirebilir.

Şunu demek istiyorum: Yazı bir bütündür. Tür meselesi sonra gelir. Yeter ki yazan kişinin kendine has bir üslubu olsun.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu soruyu biraz yadırgadım. Bir kitap sitesi kim görünüyor, kim görünmüyor bunu bilir, diye düşünüyorum. Ama format gereği bir soru olmalı bu. Ben çok seviyorum edebiyat dergilerini, oralarda yazımın çıkmasını önemsiyorum. Her dergi kapağı ayrı bir heyecan benim için.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yok, yazarken tekimdir. Düşünceler bir süre zihnimde dolaşır. Ekran karşısına geçtiğimde ise (sevdiğim bir kitap adıyla söyleyecek olursam) karşımdaki sandalye boştur.*

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Mutluluk, tabii ki. Şiir ve deneme için de öyle. Yazmak, bir paragraf kurmaya çalışmak, bir dizenin sözdizimi üzerine düşünmek, sonra dönüp düzeltmeler yapmak… Bunlar beni mutlu ediyor. Ama yazmasaydım başka mutluluk kaynaklarım olacaktı şüphesiz. Çünkü insan her zaman bir "neyse ki… " duygusuyla yaşar.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Yok, buna pek inanmam. Sanırım tersi daha geçerli.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Yazan kişi, doğası gereği, herkesi geçmek ister. Ben de en önde kim varsa onu geçmek isterim. Tabii bunu bir hırs duygusuyla söylemiyorum, bir hayal olarak güzel yani.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

İkisi ilk düzlemde aynı şeyler. Ama öykü terimi son zamanlarda ayrı bir türü de niteliyor gibi görünüyor. Belirgin bir hikayesi olmayan veya bir finale bağlanmayan kısa yazılar için kullanıldığını görüyorum. Modern bir form.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Yeni çıkan kitapları takip etmeye çalışıyorum. İyi bir öykü okuru muyum? Evet, olabilirim. Zaman zaman bende ciddi iz bırakan metinleri- öykü veya başka bir tür- Parşömen'deki Günizleri'nde kısa notlarla ele alıyorum.

*Karşımdaki Sandalye Boş - Işık Sungurlar / Pikaresk Yayınevi