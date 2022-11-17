Günümüzün Anlatıcıları: Mürüvet Özpehlivan İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Bu soruya yazmanın benim için ihtiyaç olduğu cevabını vereceğim. Kendimi yazarak daha iyi ifade edebildiğimi anladığımdan beri yazıyorum. Konuşmaya çekindiğim her şeyi günlüklerle, uzun mektuplarla anlattım hep. Bunlar da zamanla kurgusal metinlere dönüştü. Yazarak kendime bir konfor alanı buldum ve bunu devam ettirdim. Zihinsel yorgunluğu ve yazmanın sancısını düşününce o kadar da konforlu bir şey gibi gelmiyor ancak yazmaktan başka bir yol da bilmiyorum.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Anlatı bana göre her şey kadar kutsal. Hikâye anlatıcıları olarak çok yüce bir şey yaptığımızı düşünmesem de evren, yaradılış, insan, hepsi bir hikâye üzerine inşa edilmiş. Her birimiz farklı bir hikâyeyle dünyadayız ve bu beni büyülüyor. Anlatarak bir fitili ateşliyoruz, bir şey filizlendiriyoruz, bir şeyin yok olup gitmesine izin vermiyoruz. Onun için bu müthiş hikâyeler evrenine yeni hikayeler ekleyerek kutsal bir şey mi yapıyorum düşüncesi benim de kafamı kurcalıyor.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Kurmacanın bize verdiği imkânlar uçsuz bucaksız. Bunları metnin izin verdiği müddetçe neden sonuna kadar kullanmayalım ve bir şablona ihtiyaç duyalım ki?

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Evet, dergilerde yer aldım. Kitaptaki bazı öykülerim edebiyat dergilerinde yayımlandı. Dergiler öğretici taraflarının yanı sıra pek çok yazar ve okurla iletişim kurmaya vesile oluyor. Öykümün sevdiğim, takip ettiğim bir dergide yayımlanması ise bambaşka bir duygu. Bu anlamda dergileri önemsiyorum.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazdığım her bir karakteri karşıma alıyorum ve onu yeterince iyi anlayıp anlamadığıma bakıyorum. Yazdığım karakter gibi düşünmeye başladıysam tatmin oluyorum. Daha sonra elbette okurları düşünüyorum. Okuru yakasından tutup yazdığım öykünün içine çekiverecek kadar iyi anlatmaya çabalıyorum.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasanız ne olur?

Öykü yazmak için en haklı nedenim, öykü yazabiliyor olmam. Sana bu özellik verilmiş, bunu yapacaksın diyorum. Bunu bazen kibirle diyorum. Başka bir şey yapabiliyor olsaydım şüphesiz onu yapardım ama iyi ki öykü yazabiliyorum. Yazmasaydım kendimi ifade edecek başka yollar arardım. Çünkü anlaşılma isteğim hiç bitmiyor.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Bununla ilgili neredeyse delirecek kadar çok deneyim yaşadım. Yazdığım şeyler çok defa başıma geldi. Astrologların manifesting dediği çekim yasası olayını bilmeden yapmışım diyerek gülüyoruz bu duruma.

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Çağdaşlarımı seviyorum. İyi ki onunla aynı zamanda yazdım dediğim çok kişi var ve hiçbiriyle bir koşu halinde olmamak çok güzel.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Bu bir kısır döngü ve tartışanları çok oyalıyor gibi geliyor bana. Aslolan metinden aldığımız ve okura vermeyi amaçladığımız edebi haz. Neden isim vermekle uğraşana kadar yazdıklarımıza odaklanmıyoruz ki?

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Dergileri ve güncel öykü kitaplarını gücüm yettiğince alıyor ve takip ediyorum. İyi bir öykü okuru olmaya çalışıyorum. Yücel Balku'nun kitapları Ketebe Yayınevi ile yeniden okurla buluştuğu için çok mutluyum ve uzunca bir süre herkese Sükût Ayyuka Çıkar'ı okuması için baskı yapacağım.