Günümüzün Anlatıcıları: Ruhşen Doğan Nar İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Küçüklüğümden beri hayalperest biri olduğumu söyleyebilirim. Okuma yazmayı öğrendikten sonra, kitapların dünyasına adım attım. O günden beri kitaplar en iyi dostlarım ve edebiyat benim için hava kadar su kadar değerli.

Beni yazmaya yönelten temel etkenin hayal gücü olduğunu düşünüyorum. Başka etkenlerin de mutlaka az ya da çok etkisi vardır üzerimde. Çünkü hayat oldukça karmaşık ve çok yönlü.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

Hikâye anlatmak insanlık için kutsal değil ama işlevsel. Genlerimize işlemiş bir şey anlatıcılık. Birçok faydası var. Avcı toplayıcı dönemlerde bir ateşin etrafında toplanıp birbirine hikâyeler anlatırmış insanlar. Anlatıcılık bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı şekillerde devam ediyor.

Babam köyde geceleri büyüklerinden dinledikleri masalları, hikâyeleri elektrikler kesildiğinde bana ve kız kardeşime anlatırdı. Unutulmaz anlardı bizim için. Yazarlığımda belki bunun da etkisi vardır.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkanlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Bana kalırsa çok katı ayrımlar yapmak doğru değil. Sınırlar çizmek edebiyatı hantallaştırıyor. Zincire vuruluyor. Yazarken daha özgür olmak ve edebiyatın tüm olanaklarından faydalanmak gerekiyor.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Öykü yazmaya başladığım ilk dönemlerde edebiyat dergilerinde daha sık görünürdüm. Birçok dergiye öykülerimi yollardım. Bazıları yayımlanır bazıları yayımlanmazdı. Ancak yıllar geçtikçe bu isteğimi kaybettim. Geri çekildim gibi hissediyorum. Bunun birçok sebebi var. Uzun hikâye.

Edebiyat dergileri bir zamanlar birer okul işlevi görüyormuş fakat şu anda böyle bir işlevi var mı, emin değilim. Dergilerin birer ikişer kapandığı şu ekonomik kriz döneminde sanki edebiyat dergileri yavaş yavaş internete kayıyor gibi gözüküyor.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Yazarken kendimi yalnız hissediyorum. Dünyada sadece ben ve metin varmış gibi.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasınız ne olur?

Yazmasam hayatım sıkıcı bir hal alırdı. Sıradan bir hayatı, sıra dışı bir hale getiriyor yazmak çizmek.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Evet, otobiyografik yönü güçlü bir kurguya sahip bir şeyler yazarken böyle bir korku yaşıyorum. Yazdıklarımın geleceğimi etkileyeceğine dair. Bir tür batıl inanç ama yine de endişelendiriyor. Fakat böyle bir deneyim yaşamadım.

Öykücüler, romancılar genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Evet, şairler arasında meydana gelen tartışmalar, kavgalar gürültüler öykücüler, romancılar arasında gerçekleşmiyor. Aslında gerçekleşiyor ama farklı bir şekilde. Şairler açıktan kavga ederken öykücüler, romancılar gizliden mücadele ediyor.

Öykücülükte sürekli kendimi geliştirmek ve eski ben'i geçmek isterdim. Çağdaşlarımızla bir yarış içinde olduğumuzu düşünmüyorum.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

Bu görüş ayrılığına dair epey yazı okudum. Kişisel olarak şöyle bir sonuca vardım: Geleneksel anlatılar 'hikâye' sayılırken modern anlatılar 'öykü' sayılabilir.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

Eskiden çok daha iyi bir öykü okuru olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle üniversite zamanlarında günceli çok daha sıkı takip edebiliyordum. Ama şu sıralar usta öykücüleri tekrar okuyorum: Sait Faik, Vüsat O. Bener, Aziz Nesin...

Dergileri düzenli olarak takip etmesem de her edebiyat dergisinin en az bir sayısını okumaya özen gösteriyorum. Öykü dergisi olarak ise arada 'Post Öykü' dergisini okuyorum.

Çağdaş öykücülerimizin son yıllarda çıkan kitaplarını düşündüğümde aklımda kalan bazı kitaplar var. Jale Sancak'ın 'Tanrı Kent', Onur Çalı'nın 'Kaplumbağa Makamı' ve Barış Bıçakçı'nın 'Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme' kitaplarını öykü okurlarına önerebilirim.