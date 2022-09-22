Günümüzün Anlatıcıları: Yunus Meşe İle Konuştuk

Kişiyi yazmaya yönelten temel etken hayaller mi yoksa gelişen şartlar mı? Ya da diğer bir etken... Sizde hangisi daha etkili oldu?

Ben anlatının hâkim olduğu bir evde doğdum. Babam iyi bir hikâye anlatıcısıydı. Yaşadığım çevrede babam gibi hikâye anlatıcısı olan, bu özelliğiyle bilinen insanlar vardı. Onlarla büyüdüm. Onlardan beslendim. Benim hikâyemde gelişen şartlar etkili oldu. Herkes için böyle değildir elbette. Çocukken yazar olma hayali kurduğunu söyleyen, bugün kitaplarını okuduğumuz isimleri tanıyorum.

Anlatmanın arkaik yanı düşünüldüğünde, anlatının kutsal yanı var gibi görünüyor. Sizce de öyle midir?

İnsan elinden çıkan, kıyısına köşesine insanın uğradığı herhangi bir şeyin kutsal olduğuna inanmıyorum. Anlatıyoruz işte. Hepsi bu.

Post modern anlatım imkânları bağlamında metinlerarasılık yanında türlerarasılık da gündemde. Hatta aynı metinde hem modern hem de post modern imkânlar birlikte kullanılabiliyor. Bu konunun bir şablona oturması gerekir mi?

Bir yazarın en büyük derdi iyi bir hikâye anlatmaktır bence. Hikâyesi olmayan şey hayattan düşer. Biz, geriye kalanları- yöntem, teknik, yapı, kurgu…- araç olarak kullanırız. Bu araçların kullanım şekline bir sınır getirmek, bir kalıba sokmaya çalışmak yazarın yaratıcılığını öldürür. Bu konunun bir şablona oturtulması sağlıklı ve mümkün görünmüyor.

Edebiyat dergilerinde görünüyor musunuz? Görünmek de gerekir mi? Edebiyat dergileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Mümkün olduğu kadar dergilerde görünmeye, yer almaya çalışıyorum. Edebiyat dergilerini önemsiyorum. Bir yazarın orada yer almasını da. Edebiyatın gündemini takip etmekten, sevdiğim bir yazarın o dönemde ilgi duyduğu konulara şahit olmaktan, genç bir ismin gelişimini adım adım izlemekten çok keyif alıyorum.

Yazarken karşınıza birini alıyor musunuz? Okuyucu yahut hayali bir karakter de olabilir. Yoksa kendiniz mi kendi muhatabınızsınız?

Çoğunlukla kendimleyim. Ancak, çocuklar için ürettiğim metinlerde hedeflediğim yaş grubunda olan çocukları karşıma alıyorum.

Öykü yazmak için en haklı nedeniniz nedir? Yazmasınız ne olur?

Yaşıyorum. Yazmak için en büyük nedenim bu. Yazmak mümkün olmasaydı anlatmanın başka bir yolunu bulurdum.

Yazdığınız kurgunun kaderinizi etkileyeceğine inanır mısınız? Böyle bir deneyim yaşadınız mı?

Bu konuda bir deneyim yaşamadım ama insanın kaderini şekillendirebileceğine inanıyorum. Yazarak, söyleyerek, isteyerek…

Öykücüler genelde birbirini sever ama bu eğer bir yarış olsaydı çağdaşlarınızdan kimi geçmek isterdiniz?

Galiba Ömer Lekesiz'den okumuştum. "En güzel hikâye, henüz yaşanmamış, söylenmemiş ve yazılmamış olandır," diyordu. Bu yüzden kendimi geçmek isterdim en güzel hikâyemi yazabilmek için.

Hikâye ile öykünün farklı türler olduğuna dair dergiler dosya hazırlıyor ve yazarlar bazen görüş ayrılığına düşüyor. Sizce böyle bir fark var mı? Bu iki kavramla ilgili sizin tanımınız nedir?

'Öykü mü hikâye mi?' tartışması uzun yıllar boyunca gündemimizde olan, bundan sonrasında da gündemde olmaya devam edeceğine inandığım bir mesele. Bu kısır tartışma, dilin doğal gelişimi içerisinde sunduğu imkânları kullanmayı tercih etme yoluna gidersek son bulabilir ancak. Ben öykü ve hikâyenin birbirinden farklı olmakla birlikte ilişkili kavramlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda temel problemlerden biri hikâyenin tür olarak dayatılmasıdır. Bana göre hikâye bir tür değildir. Hikâye, sırtını tahkiyeye dayamış bütün anlatıların genel karşılığıdır. Aykut Ertuğrul, Kusurlu Rüya kitabında, M. Kayahan Özgül'ün ifadelerini alıntılayarak hikâye konusunu şu şekilde ifade eder: "Hikâye kelimesi sanki bir formun adıymış gibi gösterilse de aslında 'narration' ve 'fiction' özelliği taşıdığı için 'tahkiyeli' diye anılan metinlerin müşterek adı hikâyedir." Bu pencereden bakarak, hikâye kavramına ilişkin tanımımı, "insan yaşamının ta kendisi" şeklinde ifade etmem uygun olacaktır. Öykü ise güçlü hikâyeler anlatma olanağı sunana bağımsız bir edebi türdür.

Öykü yazıyorsunuz ama iyi bir öykü okuru olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dergileri takip eder misiniz? Yeni çıkan kitapları alır mısınız? Bir de son çıkanlardan bize önermek istediğiniz öykü kitabı var mı?

İyi okur olmanın karşılığı nedir ya da bu konuda bir tanım yapabilmek mümkün müdür? Bilemiyorum. Okumak hayatımın merkezinde olan bir eylem. Mümkün olduğu kadar okumaya, dergileri takip etmeye, özellikle öykü türünde yayımlanan kitapları almaya çalışıyorum. Kitabı alıp okumakla kalmıyorum. Kendimce değerlendirmeler yapıyorum. Notlar alıyorum. Yazarın ve kitabın güçlü, zayıf yönlerini tespit etmeye çalışıyorum. Son çıkan kitaplar arasında Kadire Bozkurt'un Buzkandilleri isimli kitabı ve Hüseyin Kılıç'ın Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz'i dikkatimi çekti.