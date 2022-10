Hamurdan Kalp Kitabı Üzerine

Günümüz çocuklarının dikkat sürelerinin iyice azaldığından ve kitap okumaya odaklanmakta zorluk yaşadıklarından dem vuruyor birçok yetişkin. Haklılar da. Tecrübelerimizin yanısıra yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Çocuk edebiyatı yazarları da çocukların kitaplarla kuracağı bağın güçlenmesi için bol maceralı kitaplar yazmaya yöneliyor. Ki bence bu güzel bir tercih. Macera okumayı kim sevmez ki? Ancak her şeyde olduğu gibi bu macera miktarında da dozun önemli olduğunu vurgulamak isterim. Sırf çocuklar macera seviyor diye art arda bambaşka maceralar sıralamak okuma deneyimi açısından yorucu olabilir.

Hamurdan Kalp kitabı da macera seven çocuklar için yazılmış bir eser. Yazarın ilk kitabı ve on beşten fazla dile çevrilmiş. Dilimizde ilk baskısı Mayıs, 2021'de yapılmış. Lena ve Trille karakterleri üzerinden kurgulanan metin Norveççeden dilimize çevrilmiş. Paramparça Mathilde'de yaşayan bu iki çocuk aynı sınıfa gidiyor, çok yakın arkadaşlar üstelik evleri karşı karşıya. Lena'nın babası yok, annesiyle yaşıyor. Trille ise büyükbabası, annesi, babası ve kardeşleriyle daha kalabalık bir aileye sahip. Kitabın başından sonuna kadar bu iki yakın arkadaşın yaşadığı onlarca maceraya yer veriliyor. At kaçırmak, gemiyi hayvanlarla doldurmak, kızakla yüksek bir tepeden kaymak, iki ev arasına teleferik kurmak gibi onlarca ilginç ve riskli maceralar yaşıyorlar. Bu kadar tehlikenin içinde Trille'nin yakın arkadaşlık kavramını sorgulamasına şahit oluyoruz. Lena onun için çok kıymetliyken kendisinin Lena için o kadar kıymetli olup olmadığını sorguluyor. Bu üzerine çocuklarla konuşulabilecek güzel bir alt metin. Gerçek arkadaşlık konusu üzerine düşünmelerine ve sorular sormalarına vesile olabilir. Ayrıca kitapta aile bağları, sevgi, dostluk, dayanışma gibi alt metinlere de yer verilmiş. Bazı kısımları okurken sıcacık hissediyorsunuz. Bazı kısımlar ise hüzünlü. Kardeşini kaybeden bir büyükbaba ve ailenin yaşadığı yas süreci işleniyor. Ayrıca Lena'nın babasının olmayışı da onu farklı sorgulamalara itiyor. Bu alt metinlerin tamamı üzerinde düşünülebilecek ve okuru sorgulamaya itecek durumlar.

Kitabın bu niteliklerinin yanısıra okuru iten bazı durumları da mevcut. Ben Yapı Kredi Yayınları ismini görünce incelemeden aldım. Ancak okurken karşılaştığım imla hatalarının çokluğu beni hayal kırıklığına uğrattı. Neredeyse her sayfada bir hata mevcut ve bu okurken takılmanıza sebep oluyor. Ayrıca çocukların dilimizi en güzel şekilde öğrenmelerini istiyorsak onlara dilimizi en güzel şekilde sunmalıyız. Evet hatasız kitap olmaz bu çok zor. Ancak hataları en aza indirebilmek ve elinden geldiğince temiz metinleri okura sunmak yayınevlerinin görevi diye düşünüyorum. Sadece imla hataları değil bazı kurgu hataları da akılda soru işaretleri bırakıyor. Mesela Trille'nin büyükbabasıyla yaptığı bir yolculuk anlatılırken olaya bir anda baba dahil oluyor. Ancak bu kısımdan önce anne ve baba evde olmadığı için Trille'yi büyükbabaya emanet etttiklerini okuyoruz. Yani evde olmayan baba bir anda konuşmaya dahil oluyor. Uzun uzun tüm örnekleri vermeyeceğim ancak kitap zihinde bunun gibi bazı soru işaretleri bırakıyor.

Aklıma takılan bir başka konu ise bir tören esnasında yaşanılanlar anlatılırken yazılanlar. Birilerinin gelin ve damat olması gerekiyor. Bunu genelde Trille ve Lena yapıyorlar ancak o yıl onlar olmak istemiyor. Tören esnasında sürpriz iki kişi çıkageliyor gelin ve damat olarak. Büyükbaba ve onun kız kardeşi. Buraya kadar bir problem yok. Ancak kız kardeş damatlık giymiş büyükbaba gelinlik giymiş. İlk okuduğumda ister istemez "Neden?" diye sordum. Metnin sonuna kadar da bunun kurgudaki bir amaca hizmet etmesini bekledim. Ama malesef kurguya herhangi bir hizmeti yoktu. Kapağını kapattığımdan beri de "Neden?" diye sormaya devam ediyorum. Tüm yorumları da sizlere bırakıyorum. Kitapla kalın.

Hamurdan Kalp

Maria Parr

Çev. Dilek Başak

Yapı Kredi Yayınları

2021, İstanbul

179 Sy.