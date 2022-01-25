Hâne Dergisinin 8. Sayısı Yayımlandı

Hâne Dergi 8. sayısıyla huzurlarınızda.

Zaman, hızla akıp giderken bizleri yeni bir mevsimin mahiyetiyle tekrar buluşturdu. Biliyoruz ki, mevsimler Allah'ın kulları için tayin ettiği dinlenme vakitlerine gebedir. Beden her şekilde dinlendirilir. Fakat ruhen dinlenme okumakla mümkündür. İnsan, okudukça öğrenir, öğrendikçe şekillenir. Bu sebeple yine okudukça zevk alacağınız dolu dolu güzel bir sayıyı sizinle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Yunus Emre der ki: "Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, âlem herkes bilsin ki; en büyük ibadet sevebilmektir.". Sizlerle de paylaşmak isteriz ki geçtiğimiz aylarda Hâne Yayınevi kurulmuştur ve birinci kitabını yayımlamıştır. Ekim ayında bizlerin de katılım sağladığı 12. Uluslararası Dergi Fuarı'nda; Hâne Dergi, 'en titiz dergi' ödülüne layık görülmüştür. Bu sayımızın söyleşi sayfasında Prof. Dr. Mustafa TATCI, makalede İlknur ŞİMŞEK, Nurşen YAYLA, öyküde Ş. Gül TİRAKİ, Beyhan UYGUR, denemede Gülsüm Duru BERÇEM, Feyza YILANCI, gezi yazısında Saliha GÖNÜLGÜL, film eleştiride Burak AYAYDIN, mizah yazısında Göksel ERKILIÇ, şiirde Şahin ALATAŞ, Buket Duru GENÇOĞLU, Ali Osman GÜNEY, Sinem Yağmur KARAAĞAÇ, Ahmet Özmen KILIÇ, Benjamin SKOMORAC, Aykutalp BALKAN, Buse Asena TÜMTÜRK, Neslihan DENİZDURDURAN, Yusuf ARBAĞ, Emrullah BURGU, Özgül ASAN, Aslı ERSOY, çizimde Derya YAYLA, Adem EROĞLU, Nuray DEMİR, Elif Sabriye KATİP, Yaren BERÇEM ve Ayşe Serra BAYRAMBAŞ var. Hâne'ye aşağıdaki online satış siteleri vasıtasıyla tüm Türkiye'den ulaşabilirsiniz:

https://www.dr.com.tr/yayinevi/hane-yayinlari/s=10006044

https://haneyayinevi.wordpress.com/hane-dergi

https://hanedergi.wordpress.com/sayilar/