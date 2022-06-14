Hayvanya: Süper Kahraman Akademisi

Okumaya başlamadan önce masamda duran kitabı görenlerin "aaa ne güzel kitap" dediği 'Hayvanya' Melih Tuğtağ'ın son kitabı. Kapağı gibi iç kısmı da açık yeşil sayfa fonu üzerindeki renkli ve gerçekçi hayvan çizimlerinin kalitesiyle etkileyici bir tasarıma sahip. Kitabın kapağında ve künyesinde çizer ismi bulunmadığından çizimlerin grafik tasarım ajansının (Altamira Ajans) işi olduğu sonucunu çıkarıyorum. İki küçük hata olarak 62. ve 79. sayfalarda resmin bir iki kelimenin üstünü kapattığını, 10. sayfada da iki 'neden'li bir cümle bulunduğunu ifade edeyim ki sonraki baskının düzeltmesinde gözden kaçmasın.

'Hayvanya' adından da anlaşılacağı üzere hayvansever çocukların, yani tüm çocukların ilgisini çekebilecek hayvan takdimlerinden oluşuyor. Bir hikâye kitabı değil; bir çok hayvanın mizahî bir dille ama ilginç bilgiler vererek kendini tanıttığı, üstün özelliklerinden bahsettiği bir çocuk ansiklopedisi kıvamında. Pekiyi ya hangi hayvanlar var bu ansiklopedik sevimli kitapta? Yok edilmeyen targidrad, zehir zemberek denizanası, kendini kopyalama ustası yassı solucan, kasların efendisi karıncalar, Fare Fasol'un arkadaşları, T-rex'in akrabası tavuk, sülün ve lir kuşu, türlü türlü papağanlar, uçan arabaların esin aynağı sinek kuşu, muhabbet ehli geyik, ibibik hüdhüd, hayvanlar aleminin turizm acentası leylek, her yerinden gübre fışkırtan solucan, Tasmanca canavarı, sevimli uyuşuk koala, ne idüğü belirsiz ornitorenk, gözleri fettan maki, kozalakla mandolin arası bir pangolin, kafa karıştıran zebra, bütün gün sırtüstü yüzebilen kaplan, kuyruk şakası yapan kertenkele, ne hayatlar görmüş geçirmiş deniz kabukları, bebekuşun babası baykuş, yumuşak sabır taşı sünger, çok çarpıcı elektrikli yılan balığı, okyanusların elektrik süpürgeleri deniz inekleri, göbeğinde midye kıran su samurları, üç metrelik antenli dişiyle deniz gergedanları, zeki kargalar, reklam güzeli hipopotamlar, çorap hırsızı kirpiler, simokinle kayak yapan penguenler, iki yaşında olsa da abi diyeceğimiz sincaplar, garip damla balığı, bayrama yeni ayakkabıyla giremeyen kırkayak, 'yerim seni' sözünün sahibi timsah, obur tırtıl, dedenin dedesi yaşında da olsa bebekmiş gibi tosbik dediğin kaplumbağa, ağır abiler fil ve balina, sobelenemez dal böceği.

Bilimsel verileri söz oyunlarıyla harmanlayarak her hayvana kazandırılan bir kişilik var ve onların sohbetiyle çocuğa akılda kalıcı bilgiler aktarılıyor. "Besin pramidinin en üstünde olduğumuz için bizi avlayan bir hayvan cinsi yok, hamd olsun." gibi tatlı bir cümlenin ardından insanoğlunun dünyadaki kaplan sayısını 100 yılda 100.000'den 2500'e indirdiği bilgisi veriliyor ve hayvancıklarla dünyayı paylaşma konusunda arzulanan hassasiyet okura kazandırılıyor. Elektrik faturasından şikayet edenlere elektrik vereceğim derken onları bayıltan yılan balığı amacının zarar vermek olmadığını, kendini korumak ve avlanmak için kullandığı özelliğini anlatıyor. El ele tutuşup sırt üstü yüzerek uyuyan su samurları, gömdükleri tohumları unutup ormanların yetişmesine sebep olan sincaplar, bir insanın her gün bir balina yemesine eş değer yemek yiyen tırtıllar doğanın dengesindeki rollerini, insanlara faydalarını anlatıyorlar. Yazarın incelediğimiz diğer kitapları gibi doğrudan konuşma diliyle yazılmış bu kitap da yine küçüklere uyku öncesi okunabilecek, büyüklerin yeri geldikçe dönüp tekrar okuyabileceği bir kitap görünümünde. Özellikle bol ve güzel çizimli, hatta fotoğraflı hayvan kitapları küçük yaş çocuklar için vazgeçilmez birer oyuncak mesâbesinde olduğu için bu kitap da evin hem küçük çocuğuna hem de hayvanlara ilgisi devam eden büyük çocuğuna hitap edebilecektir.

Melih Tuğtağ

Hayvanya – Süper Kahraman Akademisi

Cezve Çocuk Yayınları

176 Sayfa

Mart 2022