Hayvanya: Süper Kahraman Akademisi, Çocuk, A. Erkan AKAY

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Hayvanya: Süper Kahraman Akademisi

14.06.2022 09:00 - A. Erkan AKAY
Hayvanya: Süper Kahraman Akademisi

Okumaya başlamadan önce masamda duran kitabı görenlerin "aaa ne güzel kitap" dediği 'Hayvanya' Melih Tuğtağ'ın son kitabı. Kapağı gibi iç kısmı da açık yeşil sayfa fonu üzerindeki renkli ve gerçekçi hayvan çizimlerinin kalitesiyle etkileyici bir tasarıma sahip. Kitabın kapağında ve künyesinde çizer ismi bulunmadığından çizimlerin grafik tasarım ajansının (Altamira Ajans) işi olduğu sonucunu çıkarıyorum. İki küçük hata olarak 62. ve 79. sayfalarda resmin bir iki kelimenin üstünü kapattığını, 10. sayfada da iki 'neden'li bir cümle bulunduğunu ifade edeyim ki sonraki baskının düzeltmesinde gözden kaçmasın.

'Hayvanya' adından da anlaşılacağı üzere hayvansever çocukların, yani tüm çocukların ilgisini çekebilecek hayvan takdimlerinden oluşuyor. Bir hikâye kitabı değil; bir çok hayvanın mizahî bir dille ama ilginç bilgiler vererek kendini tanıttığı, üstün özelliklerinden bahsettiği bir çocuk ansiklopedisi kıvamında. Pekiyi ya hangi hayvanlar var bu ansiklopedik sevimli kitapta? Yok edilmeyen targidrad, zehir zemberek denizanası, kendini kopyalama ustası yassı solucan, kasların efendisi karıncalar, Fare Fasol'un arkadaşları, T-rex'in akrabası tavuk, sülün ve lir kuşu, türlü türlü papağanlar, uçan arabaların esin aynağı sinek kuşu, muhabbet ehli geyik, ibibik hüdhüd, hayvanlar aleminin turizm acentası leylek, her yerinden gübre fışkırtan solucan, Tasmanca canavarı, sevimli uyuşuk koala, ne idüğü belirsiz ornitorenk, gözleri fettan maki, kozalakla mandolin arası bir pangolin, kafa karıştıran zebra, bütün gün sırtüstü yüzebilen kaplan, kuyruk şakası yapan kertenkele, ne hayatlar görmüş geçirmiş deniz kabukları, bebekuşun babası baykuş, yumuşak sabır taşı sünger, çok çarpıcı elektrikli yılan balığı, okyanusların elektrik süpürgeleri deniz inekleri, göbeğinde midye kıran su samurları, üç metrelik antenli dişiyle deniz gergedanları, zeki kargalar, reklam güzeli hipopotamlar, çorap hırsızı kirpiler, simokinle kayak yapan penguenler, iki yaşında olsa da abi diyeceğimiz sincaplar, garip damla balığı, bayrama yeni ayakkabıyla giremeyen kırkayak, 'yerim seni' sözünün sahibi timsah, obur tırtıl, dedenin dedesi yaşında da olsa bebekmiş gibi tosbik dediğin kaplumbağa, ağır abiler fil ve balina, sobelenemez dal böceği.

Bilimsel verileri söz oyunlarıyla harmanlayarak her hayvana kazandırılan bir kişilik var ve onların sohbetiyle çocuğa akılda kalıcı bilgiler aktarılıyor. "Besin pramidinin en üstünde olduğumuz için bizi avlayan bir hayvan cinsi yok, hamd olsun." gibi tatlı bir cümlenin ardından insanoğlunun dünyadaki kaplan sayısını 100 yılda 100.000'den 2500'e indirdiği bilgisi veriliyor ve hayvancıklarla dünyayı paylaşma konusunda arzulanan hassasiyet okura kazandırılıyor. Elektrik faturasından şikayet edenlere elektrik vereceğim derken onları bayıltan yılan balığı amacının zarar vermek olmadığını, kendini korumak ve avlanmak için kullandığı özelliğini anlatıyor. El ele tutuşup sırt üstü yüzerek uyuyan su samurları, gömdükleri tohumları unutup ormanların yetişmesine sebep olan sincaplar, bir insanın her gün bir balina yemesine eş değer yemek yiyen tırtıllar doğanın dengesindeki rollerini, insanlara faydalarını anlatıyorlar. Yazarın incelediğimiz diğer kitapları gibi doğrudan konuşma diliyle yazılmış bu kitap da yine küçüklere uyku öncesi okunabilecek, büyüklerin yeri geldikçe dönüp tekrar okuyabileceği bir kitap görünümünde. Özellikle bol ve güzel çizimli, hatta fotoğraflı hayvan kitapları küçük yaş çocuklar için vazgeçilmez birer oyuncak mesâbesinde olduğu için bu kitap da evin hem küçük çocuğuna hem de hayvanlara ilgisi devam eden büyük çocuğuna hitap edebilecektir.

Melih Tuğtağ

Hayvanya – Süper Kahraman Akademisi

Cezve Çocuk Yayınları

176 Sayfa

Mart 2022

Yazar: A. Erkan AKAY - Yayın Tarihi: 14.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 01:05
Etiketler : A. Erkan AKAY Çocuk Edebiyat a. erkan akay cezve çocuk yayınları hayvanya – süper kahraman akademisi melih tuğtağ çocuk kitapları
Çocuk Edebiyatına İçeriden Bir Bakış: Hatice İbiş
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A. Erkan AKAY Hakkında

A. Erkan AKAY

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Konya'da yaşamaktadır. İki evlat babası, iki evlat amcası, ikisinin de eniştesidir.

Spora, edebiyata ve küçükleri eğlemeye ilgisi çocukluğundan beri devam etmektedir. 2012-2020 yılları arasında Bilgin Atıcılık Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2020 yılları arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri Atıcılık Komisyonu Üyeliği ve İl Branş Sorumluluğu görevlerini yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya ulaşmış birçok sporcunun yetişmesine katkıda bulunmuştur. Destek AFAD gönüllüsüdür.

2017 yılında, kardeşinin bir hayali olan “Hayallerin Karın Doyursun” isimli kitaba katkılarından sonra, hep arzuladığı çocuk kitapları yazımının önü açılmıştır. Yayımlanmış sekiz çocuk kitabı bulunmaktadır. “Edebistan”, “Eğitim Her Yerde”, “Dilhane” gibi çeşitli sanal dergilerde deneme, makale ve şiirleri yayımlanmıştır.

Farkındadır ki her yazılan okunmaz ama okunanlar da ancak yazılanlardır. Yaşadıkça anlamını kaybeden sonsuz sözler arasından zarurî olanlara tutunuyor.

Dualarınızı bekler.

A. Erkan AKAY ismine kayıtlı 38 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

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