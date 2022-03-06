Hece Dergisi 2022 Şubat Sayısı Seçki
Hece Dergisi 2022 Şubat Sayısı Seçki
Başımı kaldırdım
Gökyüzü yoktu zaten
Arif AY
Kapıda kalma; ruhun arkeolojisi elbet içtendir
Kudretinde kaynayan akşam sularındaki su gibi
Hüseyin ATLANSOY
Her denizci şairdir, bu mavi sular
Bu tutku, bu özlem
Bu tuzlu sözcükler şair yapar insanı
Faruk UYSAL
Yalnızca ben tanırım
Suya şiir dokuyan parmaklarını
Ali GÖÇER
Dünyanın dönmediği oluyor seni özlediğimde
Osman ÖZBAHÇE
Gecelerden iç çekişler akıyor
Ağaçlara, karanlığa bakıyoruz
İlaçlara, serumlara ve dağın eteklerine bakıyoruz
Bel ağrısı saplıyoruz göz yaşlarının üstüne
İsmail KARAKURT
Korkuluk namazına durduk esrik huşuyla
Dört tekbirle gönderdik kargaları tarladan
Hicabi KIRLANGIÇ
Üç gedik çıkmıştı kıyamet falında haydülen
Hayallerimizi dalgın ayna yapalım
Yaşar BEDRİ
Güneşten iyi ressam gördüysen söyle
Mehmet AYCI
Büyük duyarlıklar, görkemli acılar dönemi bitmiştir
Tunay ÖZER
Konuşmak çok ağır ve yankısızdır
Çok eski bir mektuptan birkaç kelime sökmek sökebilmek gibi.
Leyla ARSAL
Ah ayrılık diyor eski şarkılar
Aynılık mı ayrılığın aksi
Seher ÖZKÖK
Çocuk ağladığında
Ayaklanmış bir tarih olur mesela insan
Hem öyle mi olur acaba dedim
Hazırlıksız yakalanınca suskunluğa
Bilal CAN
Uzağımıza düşüyor son hatırladıklarımız
Anlatmadık çünkü susmaktan yorulduk
Ahmet TEPE
Siz öldürdünüz ruhumu
Fakat cesedimi ben gömeceğim
Yazgı gibi duran bir hata bu
Hesabımı kendim göreceğim
Ersin KARTAL
Gölgemi aradan çek
Tanrım, sıyır etimi topraktan
Sadık ALTAN
Tenhaya çekilmekle başlıyor her şey
Mustafa YILDIZ
Katılmadım kahinlere kulak kabartmanın
İç ferahlatan etkinliğine
Enes GÜNDOĞDU
Ben artık Dostoyevski olmak istemiyorum
Ben Suç ve Ceza yazmak istiyorum
Haldun KİBAR
Ne demeye tüter sözün kalası
Azı doğru çoğu eğri ucu bendedir
Mehmet Hasan Doğruer
"2021'DE ŞİİR" DOSYASINDAN SEÇKİ
"İzzet Yaşar'ın Dünyaya Kuş Bakışı" adlı yazıdan: "Öfkesinde ne kadar sahici olduğunu şiir mecrası boyunca gösterdiği tutarlılıktan anlayabiliyoruz. En azından öfkesine ve meslesine sahip çıkmayı sonuna kadar sürdürerek tutarlılığını farklı izleklerle tebarüz ettirdiği şüphesiz." Ali K. METİN
"Kullan-At Tesellilerle Dolu" Şehir Ya Da Şehrin Kitabındaki "Şair Şehri" başlıklı yazıdan: "Cahit Koytak 6. Bölümde şehri anlatır. Şiirlerin bir kısmı bu kitabı yazmaya başlamadan yazıldığı için, kitabın genel havasından biraz ayrı duruyor. O şiirlerin de şehirle bir biçimde alakası olduğu için kitaba dâhil etmiş Cahit Koytak." Ali SALİ
"Ömer Erdem'in Yalnız Güneşi" adlı yazıdan: "Bu şiirler siyasi otoritenin İstanbul'a dönük uygulamaları üzerinden endüstriyel kapitalizmi bir zihniyet olarak belirliyor ve zihniyetin sadece İstanbul'u değil, bütünüyle ülkeyi dönüştürdüğünü…" Mehmet Can DOĞAN
"Soneler Kitabının Kültürel Kodları" adlı yazıdan: "Son tahlilde 2021 yılının en ilginç, en yüklü ve çözülmesi en zor şiir kitabıyla karşı karşıyayız. İngilizce sayfaların olumsuzluğu ile Ötüken Yayınları birlikte düşünüldüğünde mantıklı bir netice elde edebilmek oldukça zor." Ethem ERDOĞAN
"Hızır'ı Beklerken" adlı yazıdan: "Ahmet Edip Başaran şiiri ilk kitabından başlayarak son şiirine kadar daima umut kokar. Umut neden önemlidir? Çünkü bu çağ arabesk ve melankoli çağıdır." Mehmet ÖZGER
"Cevdet Karal'ın Epik Arzusu; Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı" adlı yazıdan: "Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı sözü avucunda kamera gibi tutan bir şairin kitabı. Sözcüklerle bize evreni bütün yalınlığıyla gösteren bir göz, sözcüklerin arasından doğanın ve toplumun değişik görünüşlerine açılan günümüz oluyor." Mehmet SÜMER
"Arif Ay'ın Hüzünlü Sesi: Sen Geçerken Üzerine" adlı yazıdan: "Arif Ay 1970'lerin başından beri ismini daha çok şiirle duyuran, Edebiyat dergisi ile sanatını ve üslubunu olgunlaştıran, gelenekten beslenen ama bunu yeni bir üslup ve söyleyişle ifade eden, batıya karşı her zaman itirazını ve isyanını dile getiren…" Ali BAL
"His Yordamıyla Okunan Şiirler" başlıklı yazıdan: "Mehmet Aycı'nın gerek yakaladığı ses kalitesi gerek sırtını tabiata yaslayan pitoresk doku gerek manayı sese teslim ederek ortaya koyduğu sezdirme metodu, gerekse kelimeleri ile kendine özgü bir şiir ortaya koyar." Nuray ALPER
"Bir Büyük Kırmızı Üzerine" adlı yazıdan: "M. Melih Erdoğan ancak seçici bir şairin ortaya koyabileceği şiirlerle okur karşısına çıkıyor. Bir yıl içinde en fazla üç şiir yazması, şiirlerindeki bütünlük kaygısı ve kelimelerin yerli yerinde kullanılması Bir Büyük Kırmızı kitabını ayrı bir yerde konumlandırıyor."
"Şiir Sığınağında Bir Şair" adlı yazıdan: "(Mustafa) Uçurum, son şiir kitabında yer alan şiirlerinde, içinde umut barındıran yalnızlığını yazmış. Modern zaman gözlemlerini, kapitalizm eleştirilerini işlemiş mısralarına. Suyun bir çok hali sızmış şiirlerine." Aziz Kağan GÜNEŞ
"Dünya Ceket Günü Yahut Ertuğrul Rast Şiiri" adlı yazıdan: "Şiirlerdeki ve şiirler arası bütünlük gayet başarılı. DCG tek bir şiir izlenimi veriyor. Kelimelerin ve söz gruplarının hem aynı şiirde hem de farklı şiirde tekrarı başarılı bir ahenk oluşturmuş." Vasfettin YAĞIZ
"Emre Söylemez'in Hoş Kokuyla Şiir Bağına Girişi" başlıklı yazıdan: "Emre Söylemez, şiirde sayıklayan bir şiirden yana değil, konuşan öznenin varlığını muhkem hale getirebilmenin endişesiyle söylüyor şiirini." Vural KAYA
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 06.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 11:26