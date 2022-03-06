Hece Dergisi 2022 Şubat Sayısı Seçki

Başımı kaldırdım

Gökyüzü yoktu zaten

Arif AY

Kapıda kalma; ruhun arkeolojisi elbet içtendir

Kudretinde kaynayan akşam sularındaki su gibi

Hüseyin ATLANSOY

Her denizci şairdir, bu mavi sular

Bu tutku, bu özlem

Bu tuzlu sözcükler şair yapar insanı

Faruk UYSAL

Yalnızca ben tanırım

Suya şiir dokuyan parmaklarını

Ali GÖÇER

Dünyanın dönmediği oluyor seni özlediğimde

Osman ÖZBAHÇE

Gecelerden iç çekişler akıyor

Ağaçlara, karanlığa bakıyoruz

İlaçlara, serumlara ve dağın eteklerine bakıyoruz

Bel ağrısı saplıyoruz göz yaşlarının üstüne

İsmail KARAKURT

Korkuluk namazına durduk esrik huşuyla

Dört tekbirle gönderdik kargaları tarladan

Hicabi KIRLANGIÇ

Üç gedik çıkmıştı kıyamet falında haydülen

Hayallerimizi dalgın ayna yapalım

Yaşar BEDRİ

Güneşten iyi ressam gördüysen söyle

Mehmet AYCI

Büyük duyarlıklar, görkemli acılar dönemi bitmiştir

Tunay ÖZER

Konuşmak çok ağır ve yankısızdır

Çok eski bir mektuptan birkaç kelime sökmek sökebilmek gibi.

Leyla ARSAL

Ah ayrılık diyor eski şarkılar

Aynılık mı ayrılığın aksi

Seher ÖZKÖK

Çocuk ağladığında

Ayaklanmış bir tarih olur mesela insan

Hem öyle mi olur acaba dedim

Hazırlıksız yakalanınca suskunluğa

Bilal CAN

Uzağımıza düşüyor son hatırladıklarımız

Anlatmadık çünkü susmaktan yorulduk

Ahmet TEPE

Siz öldürdünüz ruhumu

Fakat cesedimi ben gömeceğim

Yazgı gibi duran bir hata bu

Hesabımı kendim göreceğim

Ersin KARTAL

Gölgemi aradan çek

Tanrım, sıyır etimi topraktan

Sadık ALTAN

Tenhaya çekilmekle başlıyor her şey

Mustafa YILDIZ

Katılmadım kahinlere kulak kabartmanın

İç ferahlatan etkinliğine

Enes GÜNDOĞDU

Ben artık Dostoyevski olmak istemiyorum

Ben Suç ve Ceza yazmak istiyorum

Haldun KİBAR

Ne demeye tüter sözün kalası

Azı doğru çoğu eğri ucu bendedir

Mehmet Hasan Doğruer

"2021'DE ŞİİR" DOSYASINDAN SEÇKİ

"İzzet Yaşar'ın Dünyaya Kuş Bakışı" adlı yazıdan: "Öfkesinde ne kadar sahici olduğunu şiir mecrası boyunca gösterdiği tutarlılıktan anlayabiliyoruz. En azından öfkesine ve meslesine sahip çıkmayı sonuna kadar sürdürerek tutarlılığını farklı izleklerle tebarüz ettirdiği şüphesiz." Ali K. METİN

"Kullan-At Tesellilerle Dolu" Şehir Ya Da Şehrin Kitabındaki "Şair Şehri" başlıklı yazıdan: "Cahit Koytak 6. Bölümde şehri anlatır. Şiirlerin bir kısmı bu kitabı yazmaya başlamadan yazıldığı için, kitabın genel havasından biraz ayrı duruyor. O şiirlerin de şehirle bir biçimde alakası olduğu için kitaba dâhil etmiş Cahit Koytak." Ali SALİ

"Ömer Erdem'in Yalnız Güneşi" adlı yazıdan: "Bu şiirler siyasi otoritenin İstanbul'a dönük uygulamaları üzerinden endüstriyel kapitalizmi bir zihniyet olarak belirliyor ve zihniyetin sadece İstanbul'u değil, bütünüyle ülkeyi dönüştürdüğünü…" Mehmet Can DOĞAN

"Soneler Kitabının Kültürel Kodları" adlı yazıdan: "Son tahlilde 2021 yılının en ilginç, en yüklü ve çözülmesi en zor şiir kitabıyla karşı karşıyayız. İngilizce sayfaların olumsuzluğu ile Ötüken Yayınları birlikte düşünüldüğünde mantıklı bir netice elde edebilmek oldukça zor." Ethem ERDOĞAN

"Hızır'ı Beklerken" adlı yazıdan: "Ahmet Edip Başaran şiiri ilk kitabından başlayarak son şiirine kadar daima umut kokar. Umut neden önemlidir? Çünkü bu çağ arabesk ve melankoli çağıdır." Mehmet ÖZGER

"Cevdet Karal'ın Epik Arzusu; Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı" adlı yazıdan: "Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı sözü avucunda kamera gibi tutan bir şairin kitabı. Sözcüklerle bize evreni bütün yalınlığıyla gösteren bir göz, sözcüklerin arasından doğanın ve toplumun değişik görünüşlerine açılan günümüz oluyor." Mehmet SÜMER

"Arif Ay'ın Hüzünlü Sesi: Sen Geçerken Üzerine" adlı yazıdan: "Arif Ay 1970'lerin başından beri ismini daha çok şiirle duyuran, Edebiyat dergisi ile sanatını ve üslubunu olgunlaştıran, gelenekten beslenen ama bunu yeni bir üslup ve söyleyişle ifade eden, batıya karşı her zaman itirazını ve isyanını dile getiren…" Ali BAL

"His Yordamıyla Okunan Şiirler" başlıklı yazıdan: "Mehmet Aycı'nın gerek yakaladığı ses kalitesi gerek sırtını tabiata yaslayan pitoresk doku gerek manayı sese teslim ederek ortaya koyduğu sezdirme metodu, gerekse kelimeleri ile kendine özgü bir şiir ortaya koyar." Nuray ALPER

"Bir Büyük Kırmızı Üzerine" adlı yazıdan: "M. Melih Erdoğan ancak seçici bir şairin ortaya koyabileceği şiirlerle okur karşısına çıkıyor. Bir yıl içinde en fazla üç şiir yazması, şiirlerindeki bütünlük kaygısı ve kelimelerin yerli yerinde kullanılması Bir Büyük Kırmızı kitabını ayrı bir yerde konumlandırıyor."

"Şiir Sığınağında Bir Şair" adlı yazıdan: "(Mustafa) Uçurum, son şiir kitabında yer alan şiirlerinde, içinde umut barındıran yalnızlığını yazmış. Modern zaman gözlemlerini, kapitalizm eleştirilerini işlemiş mısralarına. Suyun bir çok hali sızmış şiirlerine." Aziz Kağan GÜNEŞ

"Dünya Ceket Günü Yahut Ertuğrul Rast Şiiri" adlı yazıdan: "Şiirlerdeki ve şiirler arası bütünlük gayet başarılı. DCG tek bir şiir izlenimi veriyor. Kelimelerin ve söz gruplarının hem aynı şiirde hem de farklı şiirde tekrarı başarılı bir ahenk oluşturmuş." Vasfettin YAĞIZ

"Emre Söylemez'in Hoş Kokuyla Şiir Bağına Girişi" başlıklı yazıdan: "Emre Söylemez, şiirde sayıklayan bir şiirden yana değil, konuşan öznenin varlığını muhkem hale getirebilmenin endişesiyle söylüyor şiirini." Vural KAYA