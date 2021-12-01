Hece Dergisi 300. Sayısı Yayımlandı: Sezai Karakoç'a Rahmetle...

Hece dergisi bu ay 300. sayısı ile okuru selamlıyor.

Ocak 1997 yılında başladığı yayın hayatında Aralık 2021 itibariyle 25. yılını tamamlayan Hece'nin bu sayısında geçtiğimiz ay ebediyete uğurladığımız Diriliş düşüncesinin mimarı, şair, yazar, düşünür Sezai Karakoç ile ilgili şiir ve yazılar öne çıkıyor.

Kapağında Sezai Karakoç'un fotoğrafı ve rahmet dileğiyle açılan dergide ilk sayfada İsmail Sert'in çizgisi, Şiirler bölümünde ise Cahit Koytak ve Yasin Mortaş'ın şaire adadıkları şiirler yer alıyor. Derginin ilerleyen sayfalarında Arif Ay, "Bir Kartal Daha Süzüldü Göklere", İrfan Çevik "Yeşil Sarıklılara Uyarı Beyaz Yakalılara İpucu", İbrahim Demirci, "Ahmed Sezai Karakoç" adlı yazılarıyla şairi anıyorlar.

Bu sayının diğer şairleri: Faruk Uysal, İrfan Çevik, Ali Göçer, Mehmet Narlı, Şakir Kurtulmuş, Nurettin Durman, Hüseyin Bektaş, Ercan Ata, Nadir Aşçı, Tunay Özer, Eyyüp Akyüz, Ethem Erdoğan, Yusuf Bal, Seher Özkök, Abdullah Enis Savaş, Ayşe Nur Kaymak, Kubilay Özmen, Mahmut Hatunanaoğlu, Ali Tacar, Atike Çiçek.

Derginin devamında Hece'nin 300. sayısı nedeniyle bir soruşturma yer alıyor. Âtıf Bedir'in, "Hece 300. sayısıyla Okurunu Selamlıyor" adlı sunuşuyla açılan bölümde, soruşturmaya katılan şair ve yazarlar, Cahit Koytak, Atasoy Müftüoğlu, Ali Galip Yener, Ali Haydar Haksal, Ali Göçer, Cihan Aktaş, Şakir Kurtulmuş, Ali Ayçil, Birsen Karaca, Sadık Yalsızuçanlar, Yaşar Bedri, Abdullah Harmancı, Hasibe Çerko, Ali Sali, Mehmet Aycı, Selvigül Kandoğmuş Şahin Hece dergisi ile ilgili düşüncelerini dile getiriyorlar.

Hece'nin bu ayki diğer yazıları şunlar: Ali Galip Yener, "Kültüralizmin Gölgesinde Edebiyat Teorisi Meselesi", İbrahim Eryiğit, "Matematik/Şiir Düzleminde Eugène Guillevic", Leyla Arsal "Hayriye Ünal Şiirindeki Negentropik Başkaldırı".

Yakın Bakış bölümü bu ay Faruk Uysal ve Mehmet Özger'le yapılmış söyleşilerin yanı sıra son çıkan kitapları üzerine yazılara ayrılmış.

Hece'nin bu ayki dosya konusu: Mekânı Yeniden Düşünmek.

Mekânın günümüz dünyasının değişen koşullarında yeniden ele alındığı ve Bilal Can'ın sunuşu, "Mekânın Günümüz Dünyasında Konuşulması" ve "Taşra ve Merkez Bağlamında Mekân" adlı yazısıyla açılan dosyanın devamında Ethem Erdoğan, "Hikâyeden Öyküye Mekânsal Dönüşüm, Yunus Emre Altuntaş. "Edebiyatın Mekânsızlaşması: Dijital Yayıncılık ve Sanal Fuarlar", Şeyma Subaşı, "Mehmet Narlı ile Şiir, Edebiyat Mekân İlişkisi Üzerine Söyleşi", Betül Ok Şehitoğlu. "Göçmenler ve Mekân, Uğur Cumaoğlu, "Paralel Gerçeklik: Sinemada Ütopik ve Distopik Mekân", Vedia Derda Taşar, "Mekân: Teknoloji Devriminde Bir "Çözülme" Hikâyesi", F. Sueda Kurt, "Turgut Cansever Düşünceleri Ekseninde Güzellik, Mimari ve Şehir" Ülker Gündoğdu, "Kent İlişkileri" Eseri Bakımından "İyi İnsan" Kurgusu" adı yazıları yer alıyor.

Ayın Söyleşisi'nde bu ay İsmail Karakurt, şair Ömer Erdem'le yeni şiir kitabı Güneş Kalır Bir Başına üzerine konuşmuş.

Hece'nin daimî sayfalarında ise Ömer Aksay, "Şiir Gündelikleri"nde Şiire Dair Kaydedilen Notlar, Mehmet Solak, "Başka Bakış", Ertan Örgen, "Aylak Okumalar", Mehmet Aycı, "Portre" yazılarına devam ediyor.

Bu sayının Çeşitkenar yazıları, Tarık Ateş, Hasan Arslan ve Hayrettin Durmuş'tan

Kitaplık bölümünde ise, Ali Sali, Ali Karaçalı'nın Gün Karşı Tepeden, Mehmet Solak, İbrahim Eryiğit'in Şiirin Matematikselliği, Nur Öztürk, Elif Genç'in Yeryüzü Genişlerdi, Zeynep Sati Yalçın, Mehmet Kahraman'ın Bu Toprakların Edebiyatı adlı kitapları üzerine yazılara yer verilmiş.