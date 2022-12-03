Hece Dergisi 312. Sayısında “Masal ve Çocuk” Konusunu Ele Alıyor (Aralık, 2022)

Hece dergisinin Aralık 2022 sayısı okurla buluştu.

Hece bu ay Masalın Evreni, Çocuğun Dünyası dosya başlığı altında Çocuk ve Masal konusunu ele alıyor.

Derginin ilk sayfaları yine şiirle açılıyor, Şiirler bölümünde yer alan şairler ve şiirleri şunlar: Cahit Koytak "Profan Sorular", Faruk Uysal "Korkut", İrfan Çevik "Yedi Güzel Adam", Ali Göçer "Sınav", Cafer Keklikçi " Varyasyon", Tunay Özer "No Man's Land", Hüseyin Bektaş "Son Bahara Nazire", Yasin Koç "Sarı Safra", Ayşe Çelikkaya "Telafi", Halil Ünal "Ben Senin O Güzel Beyninin İçinde Neler Döndüğünü Nereden Bileyim", Yunus Emre Altuntaş "Şehrazat'ın Son Günü", Yavuz Balı "Az Sonra", Aziz Kağan Güneş "İki Hececiler", Ayşe Altıntaş "Geçmeyen Şeyler", İzzet Eşen "- İnsan Nefesten Bir Ten Son Günüm İlk Günümdür…-", Sinan Davulcu "Say ki Seni Tanıyorum", Yasin Ertaş "İstanbul Metrosu'ndan Bir Kare", Sevda Altınkaya "Güzle", Agâh Sayra "Şahit Sahnesi".

Cahit Koytak, Herkese İnen Kitap başlığıyla Kur'an çevirilerine bu sayıda da devam ediyor. Bu ayki sûre: "Sarıp Sarmalama / 'Tekvir' Sûresi".

Derginin Yazı bölümünde yer alan ilk çalışma Mustafa Köneçoğlu'nun kaleminden: "Temsilde Bir Kriz Olarak Modern Sanat ve Şiir". Bu sayıdaki diğer yazarlar ve yazı başlıkları ise şöyle: Fatih Kutlu "Günümüz Tatar Öyküsü Kitabının Doğuş Öyküsü", Hayrettin Taylan "Psiko-Poetik Açıdan Ece Ayhan", Kudret Ayşe Yılmaz "/ Şiirin Şiiri / Özün Gücü".

Hece'nin bu ayki dosya sayfalarında Masalın Evreni, Çocuğun Dünyası başlığı altında çocuk edebiyatında masal türü çeşitli bakış açılarıyla ele alınıyor. Dosyanın editörü Bilal Can. Dosyada Anadolu ve Türk Dünyası masalları üzerine çalışmaları ile tanınan Yücel Feyzioğlu ile Şeyma Subaşı tarafından yapılan bir söyleşi yer alırken, Ayşegül Sözen Dağ - Müzeyyen Çelik Kesmegülü "Çocuk Edebiyatı ve Masallar Hakkında Bir İstişare" başlığı ile çocuk edebiyatı ve masallar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyorlar. Dosyada yer alan diğer yazarlar ve yazı başlıkları ise şöyle: Bilal Can "Çocukluk, Masal Evresi ve Çocuk Sosyolojisi", Eyyüp Akyüz "Evden Ayrılamayan Çocukların Masalı", A. Erkan Akay "Ahir Zaman Masalcının Mezarını Kazar iken..." Tuba Yavuz "Anadolu Masallarında Bir Tutum Olarak Aile, Anne ve Kadın" Ethem Erdoğan "Kurucu Metinlerin Eğitsel Yönüne Dair", Özgür Aras Tüfek "Masal Anlatıcısı Neyi, Nasıl, Neden Anlatır?", Gurbet Lüy "Masalların Çocuk Gelişimine Katkısı: Masal Deyip Geçme", Ülker Gündoğdu "Türk Masallarında Kuş İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme", Tuba Dere "Masal Dünyasının Çocuk Kahramanı: Keloğlan, Keleş Oğlan", F. Sueda Kurt "Masallarda Varlık Üçgeni: Zaman, Mekân, İnsan".

Yakın Bakış'ın bu ayki konuğu Osman Özbahçe. Bölümde şairin geçtiğimiz aylarda yayımlanan Edebiyatsız Edebiyat ve Çevrimdışı adlı kitapları üzerine yazarla "Eleştiri, Şiir ve Yeni Kitaplar Üzerine" başlığı ile Vasfettin Yağız'ın yaptığı söyleşi yer alıyor. İdris Ekinci "Edebiyatsız Edebiyat Üzerine", Yunus Emre Altuntaş ise "Edebiyat Mutfağında Çevrimdışı Eleştiri" adlı yazılarıyla Osman Özhahçe'nin son kitapları hakkında yazıyorlar.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci'nin "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay'ın "Şiir Gündelikleri", Mehmet Solak'ın "Başka Bakış", Mehmet Aycı'nın İrfan Çevik "Portre"si okunabilir.

Bu sayının Çeşitkenar bölümüne 2007 yılında Mısır'da yayımlanan "Orhan Pamuk ile Tanışamadığı Necip Mahfûz Üzerine Konuşma" ve Ursula Amrein'in "Thomas Mann'ın İtirafı – Hermann Hesse'nin İtirazı" başlıklı yazıların çevirileri ile Hayrettin Durmuş'un "Yazarlar Neden Yazar?" başlıklı yazısı yer alıyor.

Hece'nin Kitaplık bölümünde ise, Faruk Uysal, "Bir Yaşam Felsefesi Olarak Stoacılık" başlığı altında William B. Irvine'in Güzel Yaşam Kılavuzu - Antik Stoacı Sevinç Sanatı, Hülya Günay, Ersin Nazif Gürdoğan'ın Zamanı Aşan Şehirler ve Pınar Bostancı, Hashim Cabrera'nın İslam ve Çağdaş Sanat adlı kitaplarını tanıtan yazıları okunabilir.

İyi okumalar dileriz.