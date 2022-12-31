Hece Dergisi 313. Sayısında “Sait Faik Özel Sayısı” Olarak Yayınlandı (Ocak, 2023)

Özel sayılar, her yılın ocak ve haziran aylarında Hece dergisinin okuyucularına sunduğu bir kültür armağanı olduğu kadar derginin ayırt edici bir vasfı, geleneği, dahası alametifarikası olmuştur. Görülen o ki, edebî kamuda da böyle algılanmaktadır.

Bugüne kadar yayımlanan 45 özel sayının adlarına, konularına, yazar kadrosundaki çok sesliliğe bakıldığında Hece'nin ülkemizin düşünce ve sanat hayatına nasıl bir renk, çeşitlilik, zenginlik, açı ve açılım getirdiği ilk bakışta görülecektir.

Hece, 27 yılda, 45'i özel sayı 313 Hece, 114 Heceöykü ve 700'e yaklaşan kitap yayınıyla Türk düşünce ve sanat hayatına azımsanamayacak, görmezden gelinemeyecek ölçüde değerli bir katkı sunmuş, başından itibaren kendisine çizdiği yolda bilinçli, ilkeli, inandıklarında ısrarlı, farklı düşünce ve yaklaşımlara açık duruşuyla edebiyat dünyamıza özgün bir hat çekmiştir. Yerli, kuşatıcı ve evrenseli kucaklayan bu hat yayımlanan her yeni dergi ve kitapla daha da genişletilmekte, tahkim edilmektedir.

Hece, öykü ile ilgili olarak daha önce yayımlanan ve alanlarında çok önemli bir boşluğu dolduran Türk Öykücülüğü, Ömer Seyfettin, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Rasim Özdenören özel sayılarından sonra şimdi de öykücülüğümüzün seçkin isimlerinden biri olan Sait Faik Özel Sayısı ile okuyucularını selamlıyor.

Sait Faik, hiç kuşkusuz Türk edebiyatında öykü denildiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden ve modern öykümüzün kurucularındandır. Kendi dönemi içerisinde öyküde yeni bir çığır açmış ve kendinden sonra gelen kuşakları derinden etkilemiştir. Yol açıcı ve öncüdür. Cumhuriyet dönemi öykücülüğünde bir kırılma ve başlangıç noktasıdır. Getirdiği bakış açısı, tarzı ve üslubuyla öyküde yeni bir ufuk, yeni bir esin kaynağıdır.

Biz de bu özel sayımızla onu yaşamından sanatına, kişilik özelliklerinden edebiyatımızdaki yeri, etkisi ve farklı türler, disiplinler arasındaki yansımalarına, öykü dışında yazdığı şiir, roman, deneme ve diğer yazıları başta olmak üzere bütün cepheleriyle görmeyi, anlamayı, değerlendirmeyi ve günümüz okuyucusuna, yazar ve yazar adaylarına yeniden hatırlatmayı hedefledik. Her çalışmada görülebilecek aksama ve eksikliklerine rağmen bu hedefe büyük ölçüde ulaşmış olmayı umuyoruz.

Ali Karaçalı'nın editörlüğünde hazırlanan Özel sayımızın danışmanlığını Prof. Dr. Ertan Örgen ve Prof. Dr. Mehmet Narlı yaptı. İbrahim Demirci ve Âtıf Bedir gelen bütün yazıları titizlikle, defalarca okudu, değerlendirdi, metin denetimi yaptı. Bu sayımıza çoğu akademisyen olmak üzere 89 yazarımız birbirinden kıymetli, derinlikli ve emek ürünü inceleme- araştırma yazıları, söyleşi ve soruşturma cevapları ile katkı verdi. Hepsine içtenlikle teşekkür ederiz.

Yedi bölüm halinde hazırladığımız özel sayımızın içerik dökümü aşağıdadır.

Herkese iyi okumalar dileriz.

SUNUŞ

Ali Karaçalı / Sait Faik Yeniden

BİRİNCİ BÖLÜM: HAYAT, HATIRA, PORTRE

Ali Karahan /Uçurtmanın İpine Takılan Adam: Sait Faik Abasıyanık

/Uçurtmanın İpine Takılan Adam: Sait Faik Abasıyanık Mehmet Aycı / Bir Fotoğrafı Sevmek

/ Bir Fotoğrafı Sevmek Fahri Tuna / Ödünsüz Yalınlık: Sait Faik

/ Ödünsüz Yalınlık: Sait Faik Dürdane İsra Çınar / Bir Güz Sabahında Sait Faik'i Görmeye Gitmek

/ Bir Güz Sabahında Sait Faik'i Görmeye Gitmek Ayşe Ünüvar / Burgaz'da Sait Faik İzlerini Yürümek

/ Burgaz'da Sait Faik İzlerini Yürümek Ayşe Ertuş / Anıların Gölgesinde Sait Faik

/ Anıların Gölgesinde Sait Faik Özlem Kaya / Bir Sürgünün Hikâyesi

/ Bir Sürgünün Hikâyesi Muharrem Dayanç / Adapazarlı Sait Faik

/ Adapazarlı Sait Faik Dilek Çakır / Sait Faik'in Hayatından Eserlerine Yansıyan İzler

/ Sait Faik'in Hayatından Eserlerine Yansıyan İzler Arif Ay / Karanfiller ve Domates Suyu: Kör Mustafa ve Sait Faik

/ Karanfiller ve Domates Suyu: Kör Mustafa ve Sait Faik Zübeyde Andıç / Sandallar İçinde Bir Sandal, Denizler İçinde Bir Deniz, İnsanlar İçinde Bir İnsan

/ Sandallar İçinde Bir Sandal, Denizler İçinde Bir Deniz, İnsanlar İçinde Bir İnsan Sait Faik Hikâye Armağanını Kazanan Yazarlar ve Eserleri

Özlem Güner / Dünden Bugüne Sait Faik Hikâye Armağanı ve Armağana İti̇razlar

/ Dünden Bugüne Sait Faik Hikâye Armağanı ve Armağana İti̇razlar Özlem Güner / Doğan Hızlan'la Sai̇t Fai̇k Hi̇kâye Ödülleri̇ Dolayımında e-Söyleşi

İKİNCİ BÖLÜM: SAİT FAİK'İN ÖYKÜ DÜNYASINA GENEL BAKIŞ

Ali Galip Yener / Sait Faik'in Edebî Mirasının Eleştirisi Üzerine Bir Değerlendirme

/ Sait Faik'in Edebî Mirasının Eleştirisi Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Demirci /Sait Faik Metinlerini Onarmak

/Sait Faik Metinlerini Onarmak Alâattin Karaca / Serazat Hikâyeci Sait Faik

/ Serazat Hikâyeci Sait Faik İbrahim Kavaz / Sait Faik'in Hikâyelerinin Hikâyesi

/ Sait Faik'in Hikâyelerinin Hikâyesi Yakup Çelik / Kendini Hikâyesinin İçerisinde Bulan Yazarın İnsanlıkla İmtihanı

/ Kendini Hikâyesinin İçerisinde Bulan Yazarın İnsanlıkla İmtihanı Dursun Ali Tökel / Sait Faik Neleri Yazmasa Deli Olacaktı?

/ Sait Faik Neleri Yazmasa Deli Olacaktı? Naime Erkovan / Hikâyenin Aradığı Adam Sait Faik

/ Hikâyenin Aradığı Adam Sait Faik Şaban Sağlık / Sait Faik'in Hikâyelerinde Küçük İnsanların Büyük Dünyası

/ Sait Faik'in Hikâyelerinde Küçük İnsanların Büyük Dünyası Bahtiyar Aslan / Sait Faik'in Modernist Hikâyeleri Hakkında

/ Sait Faik'in Modernist Hikâyeleri Hakkında Sinan Bakır / Sait Faik Öykülerinde Şiirsel Söylem, Görüntü, İmge ve İmgelem: Alemdağ'da Var Bir Yılan Örneği

/ Sait Faik Öykülerinde Şiirsel Söylem, Görüntü, İmge ve İmgelem: Örneği Koray Üstün / Dönem ve Sanatçı Profili Açısından Öykücü Kişilik: Sait Faik

/ Dönem ve Sanatçı Profili Açısından Öykücü Kişilik: Sait Faik Selim Somuncu / Sait Faik'te İdeolojik Bir Çıkış Olarak Antimilitarist Söylem

/ Sait Faik'te İdeolojik Bir Çıkış Olarak Antimilitarist Söylem Derya Atsan / Öykücü Empatlığı ve Sait Faik

/ Öykücü Empatlığı ve Sait Faik Mehmet Şeker / Sait Faik'te Mizah Var mı Yok mu?

/ Sait Faik'te Mizah Var mı Yok mu? Mustafa Uçurum / Büyük Hikâyecinin Küçük İnsanları

/ Büyük Hikâyecinin Küçük İnsanları Ahmet Duran Aslan / Sait Faik Öyküsünde Şehir Sıkıntısı

/ Sait Faik Öyküsünde Şehir Sıkıntısı Emel Aydın Özer / Sait Faik Öykülerinde Hayatın Sesleri

/ Sait Faik Öykülerinde Hayatın Sesleri Müge Göncü / Sait Faik'in Lüzumsuz Adam Öykülerinde Kötülük Algısı

/ Sait Faik'in Öykülerinde Kötülük Algısı Derya Kaman / Çevre Kavramı Açısından Sait Faik ve Son Kuşlar

/ Çevre Kavramı Açısından Sait Faik ve Yunus Meşe / Sait Faik'in Hayvanları

/ Sait Faik'in Hayvanları Tacettin Şimşek / Sait Faik'in İki Öyküsünde Çocuksu Duyarlık

/ Sait Faik'in İki Öyküsünde Çocuksu Duyarlık Sercan Ceylan / Sait Faik Öyküsünde Modern Çağın Bunaltısı: Yalnızlık

/ Sait Faik Öyküsünde Modern Çağın Bunaltısı: Yalnızlık Esra Özdemir Demirci / Ölümle Dirim Arasında Geçen Kavganın Sonundaki Boşlukta Sait Faik Öyküsü

/ Ölümle Dirim Arasında Geçen Kavganın Sonundaki Boşlukta Sait Faik Öyküsü Ethem Erdoğan / Sait Faik Öykülerinde Hastalık Teması

/ Sait Faik Öykülerinde Hastalık Teması Sema Bayar / Sait Faik Öykülerinde Saflığın ve Çürümenin Remzi Olarak Kadın

/ Sait Faik Öykülerinde Saflığın ve Çürümenin Remzi Olarak Kadın Zeki Taştan / Sait Faik Öykülerinde Adalara ve Adalılara Dair

/ Sait Faik Öykülerinde Adalara ve Adalılara Dair Bilal Can / Sait Faik Hikâyelerinde Mekân Unsuruna Dair Genel Bir Değerlendirme

/ Sait Faik Hikâyelerinde Mekân Unsuruna Dair Genel Bir Değerlendirme Sinem Torun Kara / Sait Faik Öyküsünde İğrenmenin Çizdiği Sınırların İhlali

/ Sait Faik Öyküsünde İğrenmenin Çizdiği Sınırların İhlali Mücahit Gündoğdu / Sinemada Sait Faik öyküleri

/ Sinemada Sait Faik öyküleri Ayşegül Gülsüm Karabaşoğlu / Eve Dönüş Sancısı: Vesikalı Yarim filminde "Menekşeli Vadi" Öyküsünün İzleri

/ Eve Dönüş Sancısı: filminde "Menekşeli Vadi" Öyküsünün İzleri Sinan Sakit Karadaş / Sait Faik'in Mimêsisleri

/ Sait Faik'in Mimêsisleri Sevde Gürel / Bir Şey Olmamanın Cazibesi ve Sait Faik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SAİT FAİK'İN ÖYKÜLERİNE YAKIN BAKIŞ

Cemal Şakar / Gece Gece Birtakım İnsanlar

/ Gece Gece Birtakım İnsanlar Hasibe Çerko / Sait Faik Öykücülüğünde İç Gerçekliğe Dalış ve Lüzumsuz Adam

/ Sait Faik Öykücülüğünde İç Gerçekliğe Dalış ve Lüzumsuz Adam Müzeyyen Çelik Kesmegülü / Sürrealizm ve Alemdağ'da Var Bir Yılan

/ Sürrealizm ve Alemdağ'da Var Bir Yılan Mukadder Gemici / Tahlil İçinde Üslup Arayışı: Dülger Balığının Ölümü

/ Tahlil İçinde Üslup Arayışı: Dülger Balığının Ölümü Bilgin Güngör / "Aktüel Okuma" Biçimiyle "Semaver"e Bakmak

/ "Aktüel Okuma" Biçimiyle "Semaver"e Bakmak Yunus Balcı / 'Niteliksiz', 'Aylak' ve 'Lüzumsuz' Adamlar

/ 'Niteliksiz', 'Aylak' ve 'Lüzumsuz' Adamlar Tülin Arseven / Gündüz Düşü ve Oyun Bağlamında Yani Usta

/ Gündüz Düşü ve Oyun Bağlamında Yani Usta Mustafa Balcı / Tüneldeki Çocuk'ta İnsan Görünümleri

/ Tüneldeki Çocuk'ta İnsan Görünümleri Fatih Sakallı / Bir Kişilik Anatomisi: Rıza Milyon-er

/ Bir Kişilik Anatomisi: Rıza Milyon-er Suavi Kemal Yazgıç / Sinağrit Baba

/ Sinağrit Baba Ali Necip Erdoğan / Sait Faik'in Sinağrit Baba Alegorisi

/ Sait Faik'in Sinağrit Baba Alegorisi Zeynep Sati Yalçın / Sait Faik'in "Gün Ola Harman Ola" Öyküsünde Sevilmeye Değer İnsan

/ Sait Faik'in "Gün Ola Harman Ola" Öyküsünde Sevilmeye Değer İnsan Hatice İbiş / Sait Faik'in Papaz Efendi Öyküsü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SORUŞTURMA

Abdullah Harmancı / Ali Ayçil / Âlim Kahraman/ Cihan Aktaş / Emin Gürdamur / Hâle Sert / Sadık Yalsızuçanlar / Yıldız Ramazanoğlu / Yılmaz Daşcıoğlu / Adnan Özyalçıner / Ahmet Büke / Bora Abdo / Ethem Baran / Kâmil Erdem

BEŞİNCİ BÖLÜM: ŞAİR SAİT FAİK

Mehmet Narlı / Küçük Adamın Şiir Hali

/ Küçük Adamın Şiir Hali İsmail Karakurt / Şiir Evreninde Bir Aylak: Sait Faik

/ Şiir Evreninde Bir Aylak: Sait Faik Hasan Turgut- İsa İlkay / Birinci Yeni'nin İkinci Yeni'yle Karşılaşması: İki Modernizm Arasında Sait Faik Şiirini Konumlandırma Denemesi

/ Birinci Yeni'nin İkinci Yeni'yle Karşılaşması: İki Modernizm Arasında Sait Faik Şiirini Konumlandırma Denemesi Derya Güllük / Hikâyedeki Şiir Şiirdeki Hikâye: Sait Faik'in Şiirsele Açılan Kapısı

ALTINCI BÖLÜM: SAİT FAİK'İN ÖYKÜ VE ŞİİR DIŞI ÇALIŞMALARI

Ertan Örgen / "Ben Yazıcı, Sahiden Bir Yazıcı"nın Denemeleri

/ "Ben Yazıcı, Sahiden Bir Yazıcı"nın Denemeleri Mehmet Yılmaz / Sait Faik'in Eleştiri Yazıları

/ Sait Faik'in Eleştiri Yazıları Bedia Koçakoğlu / "Şeyler"in Dünyasında Anlamı Giyinmek

/ "Şeyler"in Dünyasında Anlamı Giyinmek Sefa Yüce / Değerler Bağlamında Kayıp Aranıyor Romanı

/ Değerler Bağlamında Romanı Berna Uslu Kaya / Sait Faik'in İstanbul'unda Babalar ve Kızları

/ Sait Faik'in İstanbul'unda Babalar ve Kızları Turan Karataş / Her Cümle Bir Yürek Kuşudur

/ Her Cümle Bir Yürek Kuşudur Selma Aksoy Türköz / Sait Faik Abasıyanık'ın Çeviri Dilinin Çeviride Eşdeğerlik Kuramı Açısından Değerlendirmesi

/ Sait Faik Abasıyanık'ın Çeviri Dilinin Çeviride Eşdeğerlik Kuramı Açısından Değerlendirmesi Mert Öksüz / Sait Faik Mahkemelerde

/ Sait Faik Mahkemelerde Banu Altınova / Açık Hava Oteli Dolayımında

YEDİNCİ BÖLÜM: KİTAPLAR, TEZLER, KAYNAKÇA VE BİBLİYOGRAFYA