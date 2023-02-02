Hece Dergisi 314. Sayısı “2022ʼde Şiir” Dosyasıyla Yayımlandı (Şubat, 2023)

Hece dergisinin Şubat 2023 sayısı, 2022 yılında yayımlanan şiir kitapları üzerine değerlendirmeler ve dergilerde yayımlanan şiirlerin ele alındığı 2022'DE ŞİİR dosyası ile çıktı.

Hece bu sayıdan itibaren İbrahim Demirci'nin Eşik başlığı altında kaleme aldığı yazılarla okurlarını karşılayacak.

Derginin daha sonraki sayfaları şiirle devam ediyor. Cahit Koytak'a ait "Göğe Kazılan Kuyular" adlı şiirle açılan bölümün diğer şairleri şunlar: Osman Özbahçe, Yaşar Bedri, Ali Sali, Mehmet Aycı, Eyyüp Akyüz, Şenol Korkut, Şadi Oğuzhan, Bilal Can, Ahmet Tepe, Erhan İksamuk, Mahmut Hatunanaoğlu, Hande İkbal, Galip Puse, Ali Tacar, Beyza Bala, Mustafa Yıldız, Sinan Altındağ, İsmail Kurağ, Ali Yılmaz.

Çeviri Sayfaları'nın bu ayki konuğu günümüz Uygur şiirinin diasporadaki önemli isimlerinden biri sayılan Mutallip Saydulla. Şair üç şiiriyle sayfalarda yer alıyor.

Cahit Koytak, "Herkese İnen Kitap" başlığıyla Kur'an çevirilerine bu sayıda da devam ediyor. Bu ayki sûre: "'A'lâ' / Yüceler Yücesi / Aşkın / Sûresi"

Derginin Yazı bölümünde yer alan çalışmalar ise şunlar: Ali Galip Yener, "Küreselleşme Sonrasında Hakikat Karşısında Yazar ve Sorumluluğu Üzerine Notlar", Birsen Karaca, "Edebiyatta 'Ötekilik' Durumları", Mustafa Everdi, "Sanatçının İnsan Olarak Portresi", Kudret Ayşe Yılmaz, "Şiirin Şiiri, Aşkın Hâlleri"

Hece'nin bu ayki DOSYA sayfalarında 2022 yılında yayımlanan şiir kitapları üzerine değerlendirmeler ve dergilerde yayımlanan şiirler ele alınıyor. 2022'DE ŞİİR başlığını taşıyan dosyanın editörü Mehmet Solak. Dosyada yer alan yazarlar ve yazı başlıkları ise şunlar: Arif Ay, "Ali Göçer'in Dağ Yüklü Şiirleri", Faruk Uysal, "Şair Yaşadığı Zamanla Sınırlı Değildir", Alaaddin Karaca, "Süreyya Berfe'nin Şiirinde 'Bilememe' Evresi Yavaş Yavaş Bilemiyorum", Yılmaz Daşcıoğlu, "Mesafe ve Menzil: İhsan Deniz'in Son Kitabı Kuşların Adasına'daki Şiirleri", Mehmet Özger, "Her Şey Geçtiğinde: Hüseyin Karacalar Şiiri", Bayram Zıvalı, "Yalağuzlar İçin Kılavuz: Yüz Elli Nefes Kristali", Emre Öztürk, "Şairin Emin Yürüyüşü: Keşif Bedeli", Halil Ünal, "Yücel Kayıran'dan Bir Yolculuk Vaadi: Stasis", Ertuğrul Rast, "Atakan Yavuz'un Düşerken Söylenecek Şarkılar Kitabı Üzerine Okuma Notları", Mehmet Yılmaz, "Olağanhiçç'in Evreninde Anlam Arayışı", Yunus Emre Altuntaş, "Dergilerde Şiir I (2022)", Mustafa Uçurum, "Dergilerde Şiir II. (2022)"

Ayşe Çelikkaya Hece'ye "Hayaller Konuşur mu Usta?" adlı öyküsüyle katılıyor.

Yakın Bakış'ın bu ayki konuğu Fahri Tuna. Bölüm yazarın geçtiğimiz aylarda yayımlanan Kırklanmış Portreler adlı kitabı üzerine yazarla gençlerin yaptığı söyleşi ile başlıyor. Mini dosyada Arzu Özdemir, "Kırklanmış Portreler'e Kırk Kere Maşallah", Mehmet Kurtoğlu, "Kırklanmış Portreler", Ayşenur Gülsüm, "Aradığımız Yerler, Bulduğumuz Benzeyişler ve Güzelliği Çoğaltmak Hakkında" başlıklı yazılarıyla kitabı değerlendiriyorlar.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci'nin "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay'ın "Şiir Gündelikleri", Mehmet Solak'ın "Başka Bakış", Mehmet Aycı'nın Portre yazıları okunabilir.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde Mustafa Kara, "Süheyl Ünver'den Aforizmalar", Hasan Arslan, "Göğün Çekim Kuvveti ya da Sen Şifâsın, Gökyüzü Şifâ", Hayrettin Durmuş, "Bir Ocak Serüveni" adlı yazılarıyla yer alıyorlar.

Hece'nin Kitaplık bölümüne ise, Senanur Budak, Hermann Broch'un Edebiyat ve Felsefe adlı kitabını değerlendirdiği "Hermann Broch'la Edebiyat ve Felsefe Üzerine", Faruk Uysal, Kierkegaard'ın Önsözler kitabı üzerine "Önsözün Kitap Hâli", Ahmet Testici, Seyhan Kurt'un Haneden Ev Haline adlı kitabı üzerine "Ev: İkametten Ötesi" adlı yazılarıyla katkı sunuyorlar.

İyi okumalar dileriz.