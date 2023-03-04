Hece Dergisi 315. Sayısı (Mart, 2023)

Hece'nin 315. sayısı 6 Şubat Depremi'nin matemi içinde son şeklini aldı.

Bu sayı İbrahim Demirci'nin "Deprem Denklemi" adlı Eşik yazısıyla büyük acıya şahitlik ederek açılıyor.

Acımız, kaybımız kadar büyük.

Derginin ilk sayfaları yine şiirle açılıyor, Şiirler bölümünde yer alan şairler ve şiirleri şunlar: Cahit Koytak "İçime Aldığım Şeyler / Su Gibi", Hüseyin Atlansoy "Hüsrev ü Şirin'den- Tablo/Dildeş", Faruk Uysal "Ben Webster", Yunus Emre Altuntaş "Endişeli Bekleyiş", Mehmet Solak "Çavlan", Yasin Mortaş "Kaos Çözümleri", Süleyman Unutmaz "Kan Tutan Dil", Tunay Özer "Fırtınayı Kucaklamak", Selim Erdoğan "Oyun", Nuray Alper "Ölmeden Güz", Mehmet Doruk Kandemir "Laroxly ile Uykum Arasındaki Çete Savaşları", Nadir Aşçı "Parasız Yatılı", Mehmet Narlı "Varlığın Evi", Zümrüt Karabudak "Tanrılara Veda", Ahmet Ş Doğan "Cahillikle Mücadele Bildirisi", Mehmet Yılmaz "Yangında En Son Kurtarılacak", İbrahim Gökburun "Gidengelmez Dağı", M. Ali Köseoğlu "Niyetine Göre".

Ayrıca bu sayıda Fatıma Şanlı ilk kez yayımlanan "Tanımsız" adlı şiiriyle Hece'ye katılıyor.

Cahit Koytak, "Herkese İnen Kitap" başlığıyla Kur'an çevirilerine bu sayıda da devam ediyor. Bu ayki sûre: "Leyl' / Gece Sûresi".

Derginin Yazı bölümünde yer alan ilk çalışma Necati Mert'in kaleminden: "Üstyapı ve Dil". Diğer yazı ise Kudret Ayşe Yılmaz'a ait: "Şiirin Şiiri / Hayalin Sivri Uçları".

Hece'nin bu ayki DOSYA konusu ÇOCUK VE ŞİİR'de "Türk şiirinde çocukluk nasıl işlenmiştir? Çocuğa seslenen şiirle çocuk şiiri aynı şey midir? Şiir, çocuklara ne katar? Şairlerimiz çocukluğa nasıl bakmış ve şiirde çocuğu nasıl işlemişlerdir?" sorularına yanıt aranıyor. Editörlüğünü Eyyüp Akyüz'ün yaptığı dosyada yer alan yazarlar ve yazı başlıkları ise şunlar: Ali Galip Yener "Türk Şiirinde Çocukluk Üzerine Birkaç Not", Gökhan Akçiçek "Çocuklar İçin Şiir Üzerine", Vural Kaya "Şiir İçerisinde Çocuk Şiirinin İmkânı", Şeyma Subaşı "Haydar Ergülen ile Söyleşi" Ayşegül Sözen Dağ "Şiirin Dünyasında Çocuk yahut Çocuk Şiirlerinde Metafor", Hüseyin Alemdar "Çocuk ve Şiir - Şiir ve Allah", Mehmet Özger "Bir Arınma Biçimi Olarak Çocuk Şiiri Yazmak: Zarifoğlu'nun Çocuk Şiirleri", Mustafa Uçurum "Çocuk Kalbiyle Allah'ı Anan Şiirler", Ayşe Altıntaş "Mustafa Ruhi Şirin'in Şiirlerinde Çocuk". Aynı zamanda Gökhan Akçiçek "Sana Komşu Bir Çiçek / Gülmisal'in Geyikleri" adlı şiirleriyle yer alıyor.

Yakın Bakış'ın bu ayki konuğu İbrahim Yolalan. Bölümde Hakkı Yanık'ın yazarla gerçekleştirdiği söyleşi ile Orhan Tepebaş'ın "Özgür ve Özgün Bir Şair Olarak İbrahim Yolalan" adlı yazısı bulunuyor. Aynı zamanda Sezai Karakoç'un geçtiğimiz aylarda yayımlanan Hatıralar kitabı yakın bakışa sunuluyor. Şeyma Sarı "Hatıralar- Sezai Karakoç Yıkılmışlıklar Arasında Dirilen Bir Gül" ve Gülzar Mammadova "Sezai Karakoç'un Hatıralar'ında Necip Fazıl Kısakürek" yazılarıyla kitabı değerlendiriyor.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci'nin "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay'ın "Şiir Gündelikleri", Mehmet Solak'ın "Başka Bakış", Mehmet Aycı'nın Portre yazıları okunabilir.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde Mehmet Doruk Kandemir, Mert Mevlüt Gökçe ile Hakkımda Kaç Yemin Edilmiştir adlı kitabı üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyle, Şükriye Şen ise "Bir Arkadaşlığın Miadı Ne Zaman Dolar?" adlı yazısıyla yer alıyor.

Derginin Sinema bölümünde Hatice Bildirici "Öyküden Perdeye İvan'ın Çocukluğu" adlı yazısıyla Tarkovski sinemasını, İsmail Irmacık ise "Fransız Devrimi'nin Romanları ve Sineması"nı anlatıyor.

Hece'nin Kitaplık bölümüne ise Nagihan Aydın, Ali Bal'ın İki Dağ Arasında adlı kitabını, Semiha Kavak ise Ercan Yıldırım'ın İmparatorluk'tan Ulus Devlet'e İs­lâmcılık-18. Yüzyıl'dan Günümüze 300 Yı­lın Tarihi'ni değerlendiriyor.

İyi okumalar dileriz.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN.