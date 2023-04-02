Hece Dergisi 316. Sayısı “Edebiyat Şahitlik Eder” Diyerek 6 Şubat Depremlerine Odaklandı (Nisan, 2023)

Hece'nin 316. sayısı "Edebiyat şahitlik eder" diyerek büyük felakete, 6 Şubat Depremlerine odaklandı.

İbrahim Demirci "Sığınak" adlı Eşik yazısında Akif'in Hakkın Sesler'i ve Süleyman Nazif'in Dâüssıla'sı ile âsumana muğber olan mağdurun sığınağından, bedbahtları dahi muhabbet vadisine çağırıyor.

Derginin ilk sayfaları yine şiirle açılıyor, Şiirler bölümünün şair ve onların şiirleri şöyle: Cahit Koytak "Artçı Şiirler", Faruk Uysal "Abdullah Çavuş", İhsan Deniz "Asuben'den Fotoğraf ve Yankı", Hüseyin Atlansoy "Hüsrev ü Şirin'den- Efil Efil Elif Karacaoğlan ", Ahmet Yılmaz "Omzumda Dünya", Alaaddin Hekim "Memento Mori", Yunus Karakoyun "Annesiz", Eray Akpınar "Yorgun Çocuklara", Eser Tokaş "Yargıç Tokmağını Üç Defa Vurur", Furkan Deniz "Camellia'nın Yemini", Hüsnü Duran "Hicran", Birgül Kılıç "Bir Tereddüdün Çarşısı", Mehmet Hasan Doğruer "Pastel Bir Delilik Öğleni", Mert Tutucu "Bir Saç Örgüsünün Yapıçözümü", Mubin Burak Çelik "Gostil", Neslihan Ağrı "Sevda Adlı Kitaplar", Ömer Yücedal "Toprağın Omurgası", Atike Çiçek "Yaz Geldi İşte", Rıdvan Temiz "Kişisel Mevzular", Serkan Şafak "Sancı"

Cahit Koytak, "Herkese İnen Kitap" başlığıyla Kur'an çevirilerine bu sayıda da devam ediyor. Bu ayki sûre: Tan Vakti / 'Fecr' Sûresi

Derginin Yazı bölümünde yer alan ilk çalışma Mustafa Kara'nın "Güneyce'de Yaşanan Ramazan Hatıraları". Diğer yazılar ise Ali Galip Yener "Batı Zoru, Alaturka Saat ve Ötesi", Ertan Örgen "Hasan Aycın Anlatmalarında Yeniden Yazma I" ve Kudret Ayşe Yılmaz'ın "Şiirin Şiiri" başlıklı seri yazısı ile devam ediyor. Ayşe Çetinkaya da "Teyzemin Evlatlığı" adlı öyküsü ile bu sayıda yerini aldı.

Hece'nin bu ayki DOSYA başlığı DEPREM: EDEBİYAT ŞAHİTLİK EDER.

İlk önce Ahmet İnam'la depremlerin yarattığı acının dönüştürücü gücü ve yerellik üzerine yapılan söyleşiyi okuyabilirsiniz. Hemen ardından Yıldız Ramazanoğlu tarafından derlenen sahada çalışan kadınların şahitlikleri ile felaketin sesini daha içeriden duymak mümkün. Ardından 20'nin üzerinde yazar ve şairimiz, acının büyüklüğünü ve veçhelerini dile getirdi: Hatice Bildirici, Nagihan Kanmaz, Nagihan Çıktak, Betül Doğan Esma Kılıç, Feyzanur Polat Toprak, Rabia Aldemir, Şehadet Gerçek, Meryem Özlü, Yasin Mortaş, Eyyüp Akyüz, Hale Sert, Şükriye Şen, Mehmet Aycı, Sema Demir, İpek Coşkun, Mustafa Uçurum, Hayrettin Durmuş, Zeki Bulduk, Hüseyin Bektaş, Mehmet Kurtoğlu, Şenol Korkut, Esra Kılıç Türedi, Şakir Kurtulmuş, Fatma Aydar, Hayrettin Taylan, Aziz Kağan Güneş, Mehmet Kurtoğlu

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci'nin "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay'ın "Şiir Gündelikleri", Mehmet Aycı'nın Portre yazıları okunabilir.

Bir Roman Hakkında başlıklı yeni bölümde ise G. Senem Kıcıman, Herman Melville'in kitabı Kâtip Bartleby hakkında yazdı.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde İsmail Karakurt "Tabiat Günlüğü" ve Hasan Arslan ise "Elâ Gözlerle Sevilmek ya da Bir Çocuğun Kulakları" ile yer alıyor.

Bu sayının deprem fotoğrafları Mehmet Fındık tarafından çekildi.

Yaralar sarılırken de okumak şifadır.

Sabır, metanet ve yine iyi okumalar dileriz.