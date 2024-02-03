Hece Dergisi 326. Şubat Sayısı Çıktı

Hece Şubat 2024 Sayı 326 Çıktı

Hece'326 Şubat 2024

İllüstrasyon

Zeynep Hilal Özder, İsmet Özel'e,

Eşik

İbrahim Demirci / Sağır Duvar ve Anka

Şiir

Faruk Uysal, Estlin / Ahmet Edip Başaran, Akarsu Irmağında / Eyyüp Akyüz, Niyet / Emre Demir,Şair Şükrü'nün Retweet Edilmeyen Şiiri / Sinan Davulcu, Sağaltı / Harun Yakarer, Yirmi Yedi KatGece / Nuray Alper, Düş Kaybı / Mustafa Uçurum, Sınıfta Kalan

Hece'de İlkler

Fatma Çam, Ziyaretçi Saati

Çeviri Şiir

Edward Estlin Cummings, Thanksgıvıng (1956)

Gazze İçin Nazire Mustafa Kara, Gazze'ye 104 Yıllık Nazire

Yazı

Korkut Soylu, Gazze Savaşından Bir Portre: Refaat Alareer / Necati Mert, Gılgameş Ve Opera

EDEBİYAT GÜNDEMİ

Hazırlayan: Feyza Akgün

SÖYLEŞİ Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Edebiyatımız

PROF. DR. MEHMET NARLI İLE SÖYLEŞİ, Konuşan: Hatice Bildirici

DOSYA: 2023'te Şiir Mehmet Solak, Sunuş / Arif Ay, Şiirin Hatırı / Ali Sali, Şairin Hayatı Şiire Dâhil mi? / İbrahim Eryiğit,Arif Ay'dan Mahur Şarkılar / Ali K. Metin, Mehmet Can Doğan: Ben Size Çok Geldim / Mustafa Kurt, Şiirine Yoldaş, Kederine Kardeş / Nuray Alper, Gönlün Gözden Talep Ettiği; İsmail Karakurt'un Gözağaç'ı / Ethem Erdoğan, Anti Estetik Bir Duruş: Kadir Tepe Şiiri / Mehmet Yılmaz, Hayatın Gerçekliğinden Doğan Güzellik: Yaşayınca Geçmeyen / Ümit Çiçekli, Dil Çöktü Bize Ne Söylüyor?/Bayram Zıvalı, Alman Şairleri Arasındaki Son Asil: Friedrich Von Schiller

SÖYLEŞİ

Tarık Tufan ile Yazmak ve Âşıklara Yer Yok üzerine, Konuşan: Fatma Aydar

ÜVEYİKLERİN KANAT VURUŞU

Âtıf Bedir, Bir Masal Aşkı-1. Bölüm

YAZIYA NİÇİN VE NASIL BAŞLADINIZ

Sema Bayar, İki N Bir Ben

BİR ROMAN HAKKINDA

Fatma Ünsal, Beşer Değil İnsan Olmanın Peşine Düşmenin Romanı: Kıyamet Emeklisi

ÇEVİRMENİN SESİ

Senail Özkan ile Söyleşi, Konuşan: Zeynep Arslan

EŞYANIN FISILDADIĞI

Tuba Dere, Ormanın Nefesine Karışan Alın Teri

DENEME

Ahmet Melih Karauğuz, Terakki Sanata Mâni midir? / Esra Kılıç Türedi, İçimizdeki Şehre Dönmek /G. Senem Kıcıman, Sakinlik Üzerine

BAŞKA BAKIŞ

Mehmet Solak, Güncel Kıskacı Şairin Tanıklığı

PORTRE

Mehmet Aycı, Çubuk'ta Bir Albatros

YAZI

Yunus Emre Altuntaş, Türk Şiirinde Çevirinin Rolü / Mustafa Everdi, Mehmet Aycı Şiiri: Çoğalıyormu, Çoğaltıyor mu? / Beyhan Keçeli, Kadının Adı Yok: Sabır Taşı

KİTAPLIK

Âtıf Bedir, İslam Dünyasını Anlama Kılavuzu Olarak İslami Kendine Özgülük / Elif Gül Mahur Sali,Firarın Tanıtımı: Modern Türk Edebiyatında Kaçış / İlke Hicran Aydoğan, Çarpıcı Bir Yolculuk: Cüret/ Mehmet Kurtoğlu, Siyaset ve Kitaplar Arasında