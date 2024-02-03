Hece Dergisi 326. Şubat Sayısı Çıktı
Hece Şubat 2024 Sayı 326 Çıktı
Hece'326 Şubat 2024
İllüstrasyon
Zeynep Hilal Özder, İsmet Özel'e,
Eşik
İbrahim Demirci / Sağır Duvar ve Anka
Şiir
Faruk Uysal, Estlin / Ahmet Edip Başaran, Akarsu Irmağında / Eyyüp Akyüz, Niyet / Emre Demir,Şair Şükrü'nün Retweet Edilmeyen Şiiri / Sinan Davulcu, Sağaltı / Harun Yakarer, Yirmi Yedi KatGece / Nuray Alper, Düş Kaybı / Mustafa Uçurum, Sınıfta Kalan
Hece'de İlkler
Fatma Çam, Ziyaretçi Saati
Çeviri Şiir
Edward Estlin Cummings, Thanksgıvıng (1956)
Gazze İçin Nazire Mustafa Kara, Gazze'ye 104 Yıllık Nazire
Yazı
Korkut Soylu, Gazze Savaşından Bir Portre: Refaat Alareer / Necati Mert, Gılgameş Ve Opera
EDEBİYAT GÜNDEMİ
Hazırlayan: Feyza Akgün
SÖYLEŞİ Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Edebiyatımız
PROF. DR. MEHMET NARLI İLE SÖYLEŞİ, Konuşan: Hatice Bildirici
DOSYA: 2023'te Şiir Mehmet Solak, Sunuş / Arif Ay, Şiirin Hatırı / Ali Sali, Şairin Hayatı Şiire Dâhil mi? / İbrahim Eryiğit,Arif Ay'dan Mahur Şarkılar / Ali K. Metin, Mehmet Can Doğan: Ben Size Çok Geldim / Mustafa Kurt, Şiirine Yoldaş, Kederine Kardeş / Nuray Alper, Gönlün Gözden Talep Ettiği; İsmail Karakurt'un Gözağaç'ı / Ethem Erdoğan, Anti Estetik Bir Duruş: Kadir Tepe Şiiri / Mehmet Yılmaz, Hayatın Gerçekliğinden Doğan Güzellik: Yaşayınca Geçmeyen / Ümit Çiçekli, Dil Çöktü Bize Ne Söylüyor?/Bayram Zıvalı, Alman Şairleri Arasındaki Son Asil: Friedrich Von Schiller
SÖYLEŞİ
Tarık Tufan ile Yazmak ve Âşıklara Yer Yok üzerine, Konuşan: Fatma Aydar
ÜVEYİKLERİN KANAT VURUŞU
Âtıf Bedir, Bir Masal Aşkı-1. Bölüm
YAZIYA NİÇİN VE NASIL BAŞLADINIZ
Sema Bayar, İki N Bir Ben
BİR ROMAN HAKKINDA
Fatma Ünsal, Beşer Değil İnsan Olmanın Peşine Düşmenin Romanı: Kıyamet Emeklisi
ÇEVİRMENİN SESİ
Senail Özkan ile Söyleşi, Konuşan: Zeynep Arslan
EŞYANIN FISILDADIĞI
Tuba Dere, Ormanın Nefesine Karışan Alın Teri
DENEME
Ahmet Melih Karauğuz, Terakki Sanata Mâni midir? / Esra Kılıç Türedi, İçimizdeki Şehre Dönmek /G. Senem Kıcıman, Sakinlik Üzerine
BAŞKA BAKIŞ
Mehmet Solak, Güncel Kıskacı Şairin Tanıklığı
PORTRE
Mehmet Aycı, Çubuk'ta Bir Albatros
YAZI
Yunus Emre Altuntaş, Türk Şiirinde Çevirinin Rolü / Mustafa Everdi, Mehmet Aycı Şiiri: Çoğalıyormu, Çoğaltıyor mu? / Beyhan Keçeli, Kadının Adı Yok: Sabır Taşı
KİTAPLIK
Âtıf Bedir, İslam Dünyasını Anlama Kılavuzu Olarak İslami Kendine Özgülük / Elif Gül Mahur Sali,Firarın Tanıtımı: Modern Türk Edebiyatında Kaçış / İlke Hicran Aydoğan, Çarpıcı Bir Yolculuk: Cüret/ Mehmet Kurtoğlu, Siyaset ve Kitaplar Arasında
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.02.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 01:24