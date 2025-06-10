Hece Dergisi Biyografi Özel Sayısı Okurla Buluşuyor
1.CİLT
Zeynep Hilal Özder, İllüstrasyon
Yakup Öztürk, Biyografik Sorulara Muhatap Ararken
TANIM, TARİF VE TEORİSİYLE BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ
Gonca Gökalp Alpaslan, Özyaşamöyküsü: Kuram, Sınırlar, Geçişlilikler, Tarihçe
Haluk Öner, Biyografi: Türe Dair Kavramsal Bir Deneme
Ömer Faruk Ateş, Bir Yaşamı Yazmanın Yollarını Aramak
Selçuk Atay, Anlatı mı Tarih mi? Biyografinin Meşruiyet Zemini Üzerine
Ali Okumuş, Hellen ve Roma Edebiyatında Biyografi Yazımı
Saniye Köker, Antik Yunan'dan Modern Zamanlara İnsanın Kendi'ni Bilmesinde Değişen Yöntem ve Amaçlar
Adnan Özer, İspanyol Edebiyatı'nda Biyografi Türünün Filizlenmesine Dair Birkaç Söz
Fatih Tepebaşılı, Otobiyografi Türü ve Alman Edebiyatı Bilimi
Birsen Karaca, Rus Edebiyatında Biyografi Türünün Gelişim Süreci Üzerine Düşünceler
Mehmet Kurtoğlu, Eşsiz Bir Biyografi Yazarı Stefan Zweig
Ali Galip Yener, Edebî Biyografi Türü ve Kafka Biyografisi Üzerine
İrfan Çevik, Attığı Taşla Biyografisi Yüceltilen Adam Edward Said
Muhammed Hüküm, Bir Düşünce Tarihi Okuması Olarak Entelektüel Biyografi
Bâki Ayhan Asiltürk, Yaratıcılıkta Otobiyografi ve Psikobiyografinin Rolü
Vefa Taşdelen, Biyografi: Hermeneutik Bir Yaklaşım
Rana Tekcan ile Söyleşi, Yakup Öztürk
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ
Ayşe Yıldız-Tuba Işınsu Durmuş, Doğuşu, Gelişimi ve Dönüşümüyle Osmanlı Sahasında Biyografi Geleneği
Nihal Şahin Utku, Biyografi: Kahraman Anlatısından Mikro Tarihe
Özlem Güngör Sert, Klâsik Türk Edebiyatının Biyografik Kaynakları: Şuarâ Tezkireleri
Fahri Kaplan, Bir Biyografi Üstadı Olarak Âşık Çelebi ve Meşâirü'ş-Şuarâ'sı
Süleyman Yiğit, Şiir Otobiyografiye Dâhil: Otobiyografi Kaynağı Olarak Divanlar
Mücahit Kaçar, François-Alphonse Belin'in Yazdığı Nevâyî Biyografisinin Necib Âsım Tarafından Yapılan Türkçe Tercümesi
Mustafa İsen ile Biyografi Geleneği Üzerine Söyleşi, Burhan Can
20.YÜZYILDAN BUGÜNE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ
Gül Ayşe Akar, Modern Biyografi Türünün Edebiyatımıza Girişi
Beyhan Kanter, Osmanlı Matbuatında Kimlik İnşası: Müslüman Kadın Biyografileri
Elmas Karakaş, Yasemin Daşcıoğlu, 19. Yüzyıl Osmanlı Basınında Biyografi Türünün İzleri
Can Şen, Biyografik Tiyatro,
Oğuzhan Murat Öztürk, Bir Dönem İstanbul'u Güldürdüler Temaşa Sanatkârlarımızın Biyografik Bigilerinin Peşinde
Nurtaç Ergün Atbaşı, Turan Oflazoğlu'nun Tarihî Kişiliklere Dayalı Biyografik Oyunlarına Kuramsal Bir Bakış
Esra Çınar, 1980-2000 Arası Türk Tiyatrosunda Biyografik Oyunlar
Yavuz Sinan Ulu, Türk Tiyatrosunda Cem Sultan
Ahmet Tanyıldız, Biyografi Yazarı Olarak Ali Emîrî
İsmail Alperen Biçer, Kelin Perçeminden Tutmak İbnülemin Mahmut Kemâl İnal'ın Biyografi Yazarlığı,
Aynur Singin, Sessizlikleri Biyografi Aracılığıyla Seslendirmek: Tek Partili Yıllarda Tasavvuf ve Tarikatlar Hakkında Konuşabilmek
Koray Üstün, Ansiklopedi ile Biyografinin Sınırlarında: İbrahim Alaettin Gövsa ve Türk Meşhurları Ansiklopedisi
Dinçer Apaydın, Hasan Âli Yücel ve Roman Olmayan Roman,
Yasin Yavuz, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim Biyografileri Üzerine
Salman Narlı, İki Sanatkârın Gözünden Yahya Kemal
Abdulhakim Tuğluk, Bir Edebiyat Tarihinden Fazlası: Tanpınar'ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine Biyografik Dikkatler
Mustafa Dere, Bir Kemal Tahir Biyografisi: Batı Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir
Mehmet Ruyan Soydan, Âkif'e Dair Yazılan İlk Kitaplar Arasında -Bir Gezinti-
Mesut Kaplan, Tamamlanamayan Eksik: 100 Yıllık Süreçte Tevfik Fikret Biyogafilerine Bir Bakış
Leyla Keleş , Necip Fazıl'ın Biyografik Nitelikler Taşıyan Eserlerinin İncelemesi
Âtıf Bedir, Sezai Karakoç'un Üç Biyografik Eseri: Mevlâna, Yunus Emre, Mehmed Âkif
Necmettin Turinay, Bir Başka Nuri Pakdil "Ben Beni Bildim Bileli"
Rana Senanur Doğan, "Yedi Güzel Adam" Yedi Güzel Adam mıdır?
Erhan Çapraz, Sıra Dışı Bir Banka Müdürünün Biyografi Yazarlığı: Fahri Bilge'nin Derlemeleri
Tayfun Haykır, Sena Baykal, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Metin Tahlili Yönteminde Biyografik Unsurlar
R.Ruveyda Okumuş, Ali Birinci'nin Teracim-i Ahvâl Yazarlığı ve Biyografi Kaynakçası
İsa İlkay Karabaşoğlu, "İsmini Söyleyemem / Edebiyat Tarihçisi Bulsun"
Beşir Ayvazoğlu'nun Biyografi Yazarlığı,
2. CİLT
Zeynep Hilal Özder, İllüstrasyon
Yakup Öztürk, Biyografik Sorulara Muhatap Ararken
KURMACA ROMAN
Mehmet Sümer, Roman ve Biyografi
Fatma Üçler, Biyografiye Kaynak Olarak Otobiyografik Roman
Murat Koç, Biyografik Romana Yazar Penceresinden Bakmak
Fikret Uslucan, Biyografik Roman Biyografiyle Roman Arasında Bazen Romana Bazen Biyografiye Yakın
Tuğba Özen, Arayışların ve Arada Kalışların Romanı: Biyografik Roman Olarak Uzak Ülke
Emel Hisarcıklılar, Safiye Erol'un Romanlarındaki Otobiyografik İzler
Aliye Uslu Üstten, Yaşamın İzini Sürmek: Peyami Safa'nın Eserlerinde Otobiyografik Unsurlar
İbrahim Biricik, Türkiye'nin Batılılaşma Serencâmını Bir Biyografik Roman Üzerinden Okumak:
Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan
Canan Sevinç, Türk Romanının "Biyografik Dönemeç"i: Biyografik Romanın Yükselişi ve Osman Balcıgil'in Biyografik Romanları
Ayşe Hicret Aydoğan, Azmin ve Aydınlanmanın Işığında Bir Otobiyografik Roman: Bitmeyen Gece
ŞİİR
Faruk Uysal, Biyografik Şiir ve Şiir Biyografi İlişkisi
Ali K. Metin, Otobiyografi ve Biyografi Arasında Şiirin Yeri
Sercan Ceylan, Modern Türk Şiirinde 'Otobiyografik İmge'
Beşir Ayvazoğlu ile Biyografi Üzerine Söyleşi, İsa İlkay Karabaşoğlu
SORUŞTURMA
Arif Ay
Bahriye Çeri
Feridun Andaç
Haluk Oral
Nâzım H. Polat
Nesrin Karaca
Tanıl Bora
BİYOGRAFİ ÜZERİNE DENEMELER
M.Kayahan Özgül, Bir Kuş Konup Uçmuş Gibi...
Ahmed Güner Sayar, Portre Yazarlığına Dair Düşünceler
Mustafa Kara, Biyografi Denince
Abdullah Uçman, Akademik Çevrelerde Biyografi Çalışmaları ya da Biyografiye Dair Güftügû
Mehmet Narlı, Biyografi Üzerine Kabuller-Sorgulamalar
Âlim Kahraman, Bir Biyografi Yazmak
Turan Karataş, "Biyografi"ye Türkçede Karşılık Aramak
Şaban Sağlık, Biyografiyi Merkez(e) Alan İki Dürtü 'Biyografik Dürtü' ve 'Otobiyografik Dürtü'
Mehmet Aycı, Bir Portre Nasıl Yazılır?
Recai Akyel, Biyografi; Sadece Bir Yaşam Öyküsü Değildir, Ötesi de Vardır
BİYOGRAFİK METNE YARDIMCI UNSURLAR
Güngör Göçer, Biyografi Yazımında Rûznâmelerin Önemi (Cavid Bey ve Meşrutiyet Ruznamesi Örneği)
Oktay Türkoğlu, Bir Biyografik Bilgi Kaynağı Olarak Mezar Taşları ve Şair Hoca Neş'et'in Mezar Taşı
Esra Güngör, Biyografi Penceresinden Şiir Yıllıkları
Gamze Nur Ersöz, Hece Dergisinin Şahıs Özel Sayılarının Biyografi Alanına Katkıları
Duygu Dede, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Biyografi Kitapları
Muzaffer Karaaslan, Biyografi Yazımında Efemeraların Değeri ve Ressam Ayetullah Sumer'in Arşivi
Hakan Dedeler, Yılmaz Öztuna'nın Biyografik Müzik Eserlerine Kısa Bir Bakış
Ferah Burgul Adıgüzel, Mekânın Anlatıya Dönüşümü: Yazar Müzesi
Aslıhan Keleş Kurtoğlu, Biyografinin Son Cümlesine Dair: Abdülhak Hâmid Tarhan Nekrolojileri
Anıl Ersoy , Hilmi Yücebaş'ın Bütün Cepheleriyle Adlı Kitap Serisindeki Nekrolojik Yazılar
İbrahim Özen, Şahsî Tarihten Resmî Tarihe: Biyografi Yazımında Bir Kaynak Türü Olarak Hatırat
Kâmil Büyüker, Hatırdan Satıra Yahut Otobiyografi'den Biyografi'ye
Ayşe Demir, Günlüklerin Işığında Tanpınar İmgesi
Erdem Dönmez, Bir Ailenin Otobiyografisi: Yakın Dönem Düşünce Ve Basın Hayatında Serteller
Bibliyografya
Kâmil Karapınar, Biyografi Bibliyografyası Denemesi
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:59 - Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 11:04