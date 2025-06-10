Hece Dergisi Biyografi Özel Sayısı Okurla Buluşuyor

1.CİLT

Zeynep Hilal Özder, İllüstrasyon

Yakup Öztürk, Biyografik Sorulara Muhatap Ararken

TANIM, TARİF VE TEORİSİYLE BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ

Gonca Gökalp Alpaslan, Özyaşamöyküsü: Kuram, Sınırlar, Geçişlilikler, Tarihçe

Haluk Öner, Biyografi: Türe Dair Kavramsal Bir Deneme

Ömer Faruk Ateş, Bir Yaşamı Yazmanın Yollarını Aramak

Selçuk Atay, Anlatı mı Tarih mi? Biyografinin Meşruiyet Zemini Üzerine

Ali Okumuş, Hellen ve Roma Edebiyatında Biyografi Yazımı

Saniye Köker, Antik Yunan'dan Modern Zamanlara İnsanın Kendi'ni Bilmesinde Değişen Yöntem ve Amaçlar

Adnan Özer, İspanyol Edebiyatı'nda Biyografi Türünün Filizlenmesine Dair Birkaç Söz

Fatih Tepebaşılı, Otobiyografi Türü ve Alman Edebiyatı Bilimi

Birsen Karaca, Rus Edebiyatında Biyografi Türünün Gelişim Süreci Üzerine Düşünceler

Mehmet Kurtoğlu, Eşsiz Bir Biyografi Yazarı Stefan Zweig

Ali Galip Yener, Edebî Biyografi Türü ve Kafka Biyografisi Üzerine

İrfan Çevik, Attığı Taşla Biyografisi Yüceltilen Adam Edward Said

Muhammed Hüküm, Bir Düşünce Tarihi Okuması Olarak Entelektüel Biyografi

Bâki Ayhan Asiltürk, Yaratıcılıkta Otobiyografi ve Psikobiyografinin Rolü

Vefa Taşdelen, Biyografi: Hermeneutik Bir Yaklaşım

Rana Tekcan ile Söyleşi, Yakup Öztürk

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ

Ayşe Yıldız-Tuba Işınsu Durmuş, Doğuşu, Gelişimi ve Dönüşümüyle Osmanlı Sahasında Biyografi Geleneği

Nihal Şahin Utku, Biyografi: Kahraman Anlatısından Mikro Tarihe

Özlem Güngör Sert, Klâsik Türk Edebiyatının Biyografik Kaynakları: Şuarâ Tezkireleri

Fahri Kaplan, Bir Biyografi Üstadı Olarak Âşık Çelebi ve Meşâirü'ş-Şuarâ'sı

Süleyman Yiğit, Şiir Otobiyografiye Dâhil: Otobiyografi Kaynağı Olarak Divanlar

Mücahit Kaçar, François-Alphonse Belin'in Yazdığı Nevâyî Biyografisinin Necib Âsım Tarafından Yapılan Türkçe Tercümesi

Mustafa İsen ile Biyografi Geleneği Üzerine Söyleşi, Burhan Can

20.YÜZYILDAN BUGÜNE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ

Gül Ayşe Akar, Modern Biyografi Türünün Edebiyatımıza Girişi

Beyhan Kanter, Osmanlı Matbuatında Kimlik İnşası: Müslüman Kadın Biyografileri

Elmas Karakaş, Yasemin Daşcıoğlu, 19. Yüzyıl Osmanlı Basınında Biyografi Türünün İzleri

Can Şen, Biyografik Tiyatro,

Oğuzhan Murat Öztürk, Bir Dönem İstanbul'u Güldürdüler Temaşa Sanatkârlarımızın Biyografik Bigilerinin Peşinde

Nurtaç Ergün Atbaşı, Turan Oflazoğlu'nun Tarihî Kişiliklere Dayalı Biyografik Oyunlarına Kuramsal Bir Bakış

Esra Çınar, 1980-2000 Arası Türk Tiyatrosunda Biyografik Oyunlar

Yavuz Sinan Ulu, Türk Tiyatrosunda Cem Sultan

Ahmet Tanyıldız, Biyografi Yazarı Olarak Ali Emîrî

İsmail Alperen Biçer, Kelin Perçeminden Tutmak İbnülemin Mahmut Kemâl İnal'ın Biyografi Yazarlığı,

Aynur Singin, Sessizlikleri Biyografi Aracılığıyla Seslendirmek: Tek Partili Yıllarda Tasavvuf ve Tarikatlar Hakkında Konuşabilmek

Koray Üstün, Ansiklopedi ile Biyografinin Sınırlarında: İbrahim Alaettin Gövsa ve Türk Meşhurları Ansiklopedisi

Dinçer Apaydın, Hasan Âli Yücel ve Roman Olmayan Roman,

Yasin Yavuz, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim Biyografileri Üzerine

Salman Narlı, İki Sanatkârın Gözünden Yahya Kemal

Abdulhakim Tuğluk, Bir Edebiyat Tarihinden Fazlası: Tanpınar'ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine Biyografik Dikkatler

Mustafa Dere, Bir Kemal Tahir Biyografisi: Batı Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir

Mehmet Ruyan Soydan, Âkif'e Dair Yazılan İlk Kitaplar Arasında -Bir Gezinti-

Mesut Kaplan, Tamamlanamayan Eksik: 100 Yıllık Süreçte Tevfik Fikret Biyogafilerine Bir Bakış

Leyla Keleş , Necip Fazıl'ın Biyografik Nitelikler Taşıyan Eserlerinin İncelemesi

Âtıf Bedir, Sezai Karakoç'un Üç Biyografik Eseri: Mevlâna, Yunus Emre, Mehmed Âkif

Necmettin Turinay, Bir Başka Nuri Pakdil "Ben Beni Bildim Bileli"

Rana Senanur Doğan, "Yedi Güzel Adam" Yedi Güzel Adam mıdır?

Erhan Çapraz, Sıra Dışı Bir Banka Müdürünün Biyografi Yazarlığı: Fahri Bilge'nin Derlemeleri

Tayfun Haykır, Sena Baykal, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Metin Tahlili Yönteminde Biyografik Unsurlar

R.Ruveyda Okumuş, Ali Birinci'nin Teracim-i Ahvâl Yazarlığı ve Biyografi Kaynakçası

İsa İlkay Karabaşoğlu, "İsmini Söyleyemem / Edebiyat Tarihçisi Bulsun"

Beşir Ayvazoğlu'nun Biyografi Yazarlığı,

2. CİLT

Zeynep Hilal Özder, İllüstrasyon

Yakup Öztürk, Biyografik Sorulara Muhatap Ararken

KURMACA ROMAN

Mehmet Sümer, Roman ve Biyografi

Fatma Üçler, Biyografiye Kaynak Olarak Otobiyografik Roman

Murat Koç, Biyografik Romana Yazar Penceresinden Bakmak

Fikret Uslucan, Biyografik Roman Biyografiyle Roman Arasında Bazen Romana Bazen Biyografiye Yakın

Tuğba Özen, Arayışların ve Arada Kalışların Romanı: Biyografik Roman Olarak Uzak Ülke

Emel Hisarcıklılar, Safiye Erol'un Romanlarındaki Otobiyografik İzler

Aliye Uslu Üstten, Yaşamın İzini Sürmek: Peyami Safa'nın Eserlerinde Otobiyografik Unsurlar

İbrahim Biricik, Türkiye'nin Batılılaşma Serencâmını Bir Biyografik Roman Üzerinden Okumak:

Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan

Canan Sevinç, Türk Romanının "Biyografik Dönemeç"i: Biyografik Romanın Yükselişi ve Osman Balcıgil'in Biyografik Romanları

Ayşe Hicret Aydoğan, Azmin ve Aydınlanmanın Işığında Bir Otobiyografik Roman: Bitmeyen Gece

ŞİİR

Faruk Uysal, Biyografik Şiir ve Şiir Biyografi İlişkisi

Ali K. Metin, Otobiyografi ve Biyografi Arasında Şiirin Yeri

Sercan Ceylan, Modern Türk Şiirinde 'Otobiyografik İmge'

Beşir Ayvazoğlu ile Biyografi Üzerine Söyleşi, İsa İlkay Karabaşoğlu

SORUŞTURMA

Arif Ay

Bahriye Çeri

Feridun Andaç

Haluk Oral

Nâzım H. Polat

Nesrin Karaca

Tanıl Bora

BİYOGRAFİ ÜZERİNE DENEMELER

M.Kayahan Özgül, Bir Kuş Konup Uçmuş Gibi...

Ahmed Güner Sayar, Portre Yazarlığına Dair Düşünceler

Mustafa Kara, Biyografi Denince

Abdullah Uçman, Akademik Çevrelerde Biyografi Çalışmaları ya da Biyografiye Dair Güftügû

Mehmet Narlı, Biyografi Üzerine Kabuller-Sorgulamalar

Âlim Kahraman, Bir Biyografi Yazmak

Turan Karataş, "Biyografi"ye Türkçede Karşılık Aramak

Şaban Sağlık, Biyografiyi Merkez(e) Alan İki Dürtü 'Biyografik Dürtü' ve 'Otobiyografik Dürtü'

Mehmet Aycı, Bir Portre Nasıl Yazılır?

Recai Akyel, Biyografi; Sadece Bir Yaşam Öyküsü Değildir, Ötesi de Vardır

BİYOGRAFİK METNE YARDIMCI UNSURLAR

Güngör Göçer, Biyografi Yazımında Rûznâmelerin Önemi (Cavid Bey ve Meşrutiyet Ruznamesi Örneği)

Oktay Türkoğlu, Bir Biyografik Bilgi Kaynağı Olarak Mezar Taşları ve Şair Hoca Neş'et'in Mezar Taşı

Esra Güngör, Biyografi Penceresinden Şiir Yıllıkları

Gamze Nur Ersöz, Hece Dergisinin Şahıs Özel Sayılarının Biyografi Alanına Katkıları

Duygu Dede, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Biyografi Kitapları

Muzaffer Karaaslan, Biyografi Yazımında Efemeraların Değeri ve Ressam Ayetullah Sumer'in Arşivi

Hakan Dedeler, Yılmaz Öztuna'nın Biyografik Müzik Eserlerine Kısa Bir Bakış

Ferah Burgul Adıgüzel, Mekânın Anlatıya Dönüşümü: Yazar Müzesi

Aslıhan Keleş Kurtoğlu, Biyografinin Son Cümlesine Dair: Abdülhak Hâmid Tarhan Nekrolojileri

Anıl Ersoy , Hilmi Yücebaş'ın Bütün Cepheleriyle Adlı Kitap Serisindeki Nekrolojik Yazılar

İbrahim Özen, Şahsî Tarihten Resmî Tarihe: Biyografi Yazımında Bir Kaynak Türü Olarak Hatırat

Kâmil Büyüker, Hatırdan Satıra Yahut Otobiyografi'den Biyografi'ye

Ayşe Demir, Günlüklerin Işığında Tanpınar İmgesi

Erdem Dönmez, Bir Ailenin Otobiyografisi: Yakın Dönem Düşünce Ve Basın Hayatında Serteller

Bibliyografya

Kâmil Karapınar, Biyografi Bibliyografyası Denemesi