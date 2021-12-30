Hece Dergisi Dostoyevski Özel Sayısıyla Okuyucularıyla Buluşuyor

Hece Yayınları, yayın hayatına girdiği günden bu yana sayıları her yıl katlanarak artan onlarca kitap, 300. sayıya ulaşan Hece ve 108. sayısı okurlarıyla buluşan Heceöykü dergilerini kesintisiz olarak yayımlamanın yanı sıra geleneksel bir faaliyet haline dönüştürdüğü özel sayılarında Türk edebiyatının ve dünya edebiyatlarının klasik yazarları ve eserlerini inceleyen, sorunlarını tartışan ve güncelini takip eden çalışmalara yer veriyor. Bu geleneğin devamı olan 43. özel sayı, doğumunun 200. yılı olması nedeniyle Rus yazar Dostoyevski'yi konu alıyor ve Dostoyevski Özel Sayısı 2022 yılının ilk günlerinde okurlarıyla buluşuyor.

2021 yılı, başta Rusya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Dostoyevski yılı olarak kabul edildi ve yıl boyunca Dostoyevski konulu etkinlikler düzenlendi. Bu bağlamda Türkiye'de ilk harekete geçen Hece dergisi oldu ve yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan Dostoyevski Özel Sayısı'nı çıkarma projesini hayata geçirdi. Bu özel sayı Türkiye'de bugüne kadar yapılmış Dostoyevski konulu en kapsamlı çalışma ve başvuru kaynağı niteliğindedir.

Hece dergisi genel yayın yönetmeni Rasim Özdenören'in öncülüğü, yayıncısı Ömer Faruk Ergezen'in destek ve çabaları, Ankara Üniversitesinden Birsen Karaca'nın editörlüğü, Moskova Devlet Üniversitesinden Maria Mihaylovna Repenkova ve Aleksandr Borisoviç Krinitsın'ın danışmanlıklarında hazırlanan ve içeriğinde farklı uzmanlık alanlarının yaklaşımını yansıtan toplam 84 çalışma bulunan Dostoyevski Özel Sayısı ile okurlarını selamlıyor.

Bu özel sayıda, Dostoyevski'nin biyografisini, eserlerini, kullandığı sanat araçlarını, görüşlerini, başkalarının onu nasıl alımladığını, etkilenen ve etkileyen olarak çok farklı ülkelerin edebiyatlarındaki, münferit edebiyat gruplarındaki ve genel olarak entelektüel dünyadaki yerini inceleyen birbirinden değerli araştırma yazıları, kuramsal çalışmalar, yaratıcı yazarların imgelem dünyasında yaşayan Dostoyevski resimlerini barındıran eserler bulunmaktadır.

İki cilt olarak yayımlanan Dostoyevski Özel Sayısı altı bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölümde Hande Dolunay, Refet Avni, Doğanay Eryılmaz, Hülya Eraslan, Türkan Olcay, Yuri Vladimiroviç Puşçayev, Nurgül Özdemir, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin yaşamını ve sanat faaliyetlerini inceleyen çalışmalarıyla;

İkinci Bölümde Leyla Şener, Elmas Şahin, Mehtap İnal Kutlutürk, Zeynep Şekercan Duman, Ayşe Öztürk, Ercan Cihan Ulupınar, G. Selcan Sağlık Şahin farklı ülkelerde Dostoyevski'nin sanatına duyulan ilgiyi araştıran; Birsen Karaca, Mediha Göbenli, Marine Kirakosyan, Sıla Şenlen Güvenç - M. Ayça Vurmay, Özlem Özen - Seda Suna Uçakan, Kevser Tetik, Aykut Kişmir, Lu Xun Dostoyevski'yi dünya kültüründe yaşayan bir fenomen olarak araştırmalarının merkezine koyarak yaptıkları; Charles Sabatos, Gülru Bayraktar, Sevinç Üçgül - Sabri Gürses, Gonca Ünal Chiang, Ali Galip Yener, Tuğba Çelik, Nazan Coşkun, Arif Ay Dostoyevski'yi ve eserlerini bir başkasının perspektifinden bakarak inceledikleri çalışmalarıyla;

Üçüncü Bölümde Mustafa Özel, Gülser Çetin, İclal Cankorel, Hatice Övgü Tüzün, Pınar Altay Yılmaz karşılaştırmalı edebiyatın araştırma alanına giren; Yelena Fyodorova, Gülsün Yılmaz Gökkis, Yalçın Kayalı, Esra Kökdemir, İsmail Irmacık, Tahereh Mirzayi, Lüdmil Dimitrov Dostoyevski'nin beyaz perdeye ve sahneye uyarlanan eserlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla inceledikleri çalışmalarıyla;

Dördüncü Bölümde Vefa Taşdelen, Tatyana Sergeyevna Karpaçeva, Kasım Müminoğlu, Aleksandr Borisoviç Krinitsın, Gürsel Korat, Ludmila Pelepeyçenko - Svetlana Revutskaya, Necati Yalçın, Mariya Pavlovna Galışeva, Feliks Vyaçeslavoviç Makariçev, Kemale Umudova, Jale Coşkun, Saadet Büyük Güler Dostoyevski'nin eserlerini içerik, biçim, kurgu ve üslup özellikleri bağlamında inceledikleri; Natalya Aleksandrovna Makariçeva, Sofya Kurban, Safiye Gölbaşı, Yelena Yuryevna Safronova, Sergey Kibalnik, Ayla Kaşoğlu, İvan Pavlii, Nurcan Özkaplan Yurdakul, Mehmet Kurtoğlu, Ali Göçer, Günay Güner, Birsen Karaca, Hristo Manolakev, Hülya Arslan, Olga Vyaçeslavovna Zolotko, Ayten Er, Sevgi Ilıca, Esra Elmacıoğlu, Gülhanım Bihter Yetkin, Lu Xun, Dostoyevski'nin münferit eserlerini ve kahramanlarını konu alan çalışmalarıyla;

Beşinci Bölümde Mehmet Aycı, İrfan Çevik, Nihat Ercan, Hayrettin Durmuş, Mustafa Uçurum, Nebahat S. Ercan, İbrahim Demirci, Ertan Örgen, Birsen Karaca imgelem güçlerini kullanarak yarattıkları Dostoyevski resimlerini sundukları çalışmalarıyla,

Bibliyografyada F. Jale Gül Çoruk, F. M. Dostoyevski'nin eserlerinin Türkçe çevirileri ile yazar hakkında yazılan kitap, makale ve tezleri tarayarak oluşturduğu listeler ve grafiklerle, son olarak da Birsen Karaca – Gülsün Yılmaz Gökkis, F.M. Dostoyevski yaşamdayken ve ölümünden sonra okurla buluşan tüm eserlerini, çıkarttığı dergi ve almanakları (yayımlandıkları yıl ve yer hakkında bilgi vererek) özgün isimleri, bu isimlerin transliterasyonu ve Türkçe karşılığını gösteren uzun iki liste hazırlayarak yer aldılar.

Keyifli okumalar dileriz.