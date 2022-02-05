Hece Dergisi'nin 302. Sayısı Yayımlandı

Hece dergisi Şubat 2022'de 302. sayısı ile okuru selamlıyor.

Bu sayının şairleri: Arif Ay, Hüseyin Atlansoy, Faruk Uysal, Ali Göçer, Osman Özbahçe, İsmail Karakurt, Hicabi Kırlangıç, Yaşar Bedri, Mehmet Aycı, Tunay Özer, Leyla Arsal, Seher Özkök, Bilal Can, Ahmet Tepe, Ersin Kartal, Sadık Altan, Mustafa Yıldız, Enes Gündoğdu. Ayrıca bu sayıda ilk şiirlerini Hece'de yayımlayan iki isim var: Haldun Kibar ve Mehmet Hasan Doğruer.

Hece'de bu ay iki de çeviri yer alıyor: Mevlâna Celâleddin'den Hicabi Kırlangıç çevirisi ve Seyyid Kutup'tan Necip Mahfûz'un Kifâh Tîbe romanı üzerine bir yazı.

Derginin devamında Arzu Özdemir iki kısa öyküsü ile yer alırken, Yazılar bölümüne Arif Ay, "Ne Yaptın Osman?", Ali Göçer, "Belge Oyununda Elma Sorunu", Leyla Arsal, "Sezai Karakoç'un Ayinler'inde Sanatsal Nesne -Kunst-Ding-", Mehmet Solak, "Yalnızlığa Kapanmak" adlı yazılarıyla katılıyorlar.

Ömer Aksay bu sayıda da "Şiir Gündelikleri"nde Şiire Dair Kaydedilen Notlar yazmaya devam ediyor.

Yakın Bakış bölümünde Ayşegül Özdoğan'ın "Yazarın Penceresinden: Cihan Aktaş'ın Yeni Romanı Şair ve Gecekuşu Üzerine Bir Söyleşi" ile Zeynep Sati Yalçın, "Şair ve Gecekuşu'nun Kadınları" üzerine yazısı, Mehmet Tepe'nin Mehmet Sümer'le Tehlikeli Sınırlar Üzerine Söyleşisi ile Mehmet Yılmaz'ın Mehmet Sümer'in yeni kitabı hakkında "Anlamın Genişleyen Evrenine Tehlikeli Sınırlar Çizmek" ve Sinan Bakır'ın "Mehmet Sümer'in Şiir Göğü: Bir Gökyüzüne Önsöz" yazıları yer alıyor.

Bu sayının DOSYA konusu 2021'DE ŞİİR. Editörlüğünü Mehmet Solak'ın yaptığı dosyada, geçtiğimiz yıl yayımlanan şiir kitapları üzerine yer alan yazılar şöyle: Ali K. Metin, "İzzet Yasar'in Dünyaya Kuş Bakışı", Ali Sali, "Kullan-At Tesellilerle Dolu" Şehir ya da Şehri̇n Kitabı'ndaki "Şair Şehri", Mehmet Can Doğan, "Ömer Erdem'in Yalnız Güneşi" Ethem Erdoğan, "Soneler Kitabının Kültürel Kodları", Mehmet Özger, "Hızır'ı Beklerken" Mehmet Sümer, "Cevdet Karal'ın Epik Arzusu: Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı" Ali Bal, "Arif Ay'ın Hüzünlü Sesi: Sen Geçerken Üzerine", Nuray Alper, "His Yordamıyla Okunan Şiirler" İdris Ekinci, "Bir Büyük Kırmızı Üzerine", Aziz Kağan Güneş, "Şiir Sığınağında Bir Şair", Şeyma Karaca Küçük, "Edgar Allen Poe'nun Şiirle İlgili Estetik Kaideleri ", Vasfettin Yağız, "Dünya Ceket Günü Yahut Ertuğrul Rast Şiiri", Vural Kaya, "Emre Söylemez'in Hoş Koku'yla Şiir Bağına Girişi".

Hece'de bu ay iki de sinema yazısı yer alıyor: İsmail Irmacık, "Filmlerle Kurmacayı Anlamak", Ayşe Çelikkaya, "Judy: Bir İstismar Şekli Olarak Hollywood Rüyası"

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci, "Okuryazarın Notları", Mehmet Aycı, "Portre" yazılarına devam ediyor.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde Tarık Ateş'in Müge Göncü'nün kitabı Korkunun Edebi Görüntüleri üzerine yaptığı söyleşi ve kitap üzerine yazısı yer alıyor.