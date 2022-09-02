Hece Dergisinin 309. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2022)

Hece dergisinin Eylül 2022 sayısı 23 Temmuz'da kaybettiğimiz Türk edebiyatının büyük ustası ve Hece dergisi genel yayın yönetmeni Rasim Özdenören anısına hazırlanan Hece Taşı dosyasıyla çıktı.

Açılışını şiirle yapan derginin ilk sayfalarında Faruk Uysal ve Leyla Arsal'ın birlikte yazdıkları şiire Abdurrahim Toprak çizgisiyle eşlik ederken, diğer şiirlere Nurettin Durman, Mehmet Aycı, Ali Sali, Tunay Özer, Yunus Emre Altuntaş, İsmail Aykanat, Ahmet Menteş, Bilal Can, Hüseyin Kır, Süleyman Geleri, Aziz Kağan Güneş, Mehmet Doruk Kandemir, Kaan Eminoğlu, Ahmet Doğru, Ayşe Altıntaş, Alaaddin Hekim, Ahmet Yılmaz, Mahmut Hatunanaoğlu imza attı.

Ayrıca bu sayıda Enes Cebe ilk kez yayımlanan bir şiiriyle Hece'ye katılıyor.

Cahit Koytak geçtiğimiz sayılarda başladığı "Herkese İnen Kitap" başlığıyla Kur'an çevirilerine devam ediyor. Bu ayki sûre: "Müzzemmil / Örtülere Sarınan".

Rasim Özdenören'e rahmet ve saygıyla açılan Hece Taşı bölümüne Hasan Aycın Rasim Özdenören'e ithaf ettiği çizgisiyle, Cahit Koytak ve Faruk Uysal ise şiirleriyle katılıyorlar. Hece Taşı bölümüne yazılarıyla katılan yazarlar ve yazı başlıkları ise şunlar: Duran Boz "Rasim Özdenören Kronolojisi (1940-2022)", Ömer Faruk Ergezen ile Rasim Özdenören üzerine Özlem Güner tarafından yapılan söyleşi, Arif Ay "O Bir Kandildi", D. Mehmet Doğan "Rasim Özdenören'in Mavera Yolculuğu…", Turan Koç "Rasim Özdenören İngilizce Hocam da Oldu", İbrahim Demirci "Rasim Özdenören'e Teşekkür", Ali Ulvi Temel "Rasim Abi'yle Elli Yıla Varan Tanışıklığım", Ali Göçer "Rasim Abi", Cihan Aktaş "Çalışkan, Hatırlı, Her Daim Genç", Ali Haydar Haksal "Kuyu'dan Kuyuya Geçiş", Yıldız Ramazanoğlu "Hatırlayan Adam", Şükrü Karatepe "Rasim Özdenören'in Deneme ve Öykü Dışındaki İlgileri", İbrahim Halil Çelik "Rasim Özdenören ile Sabaha Kadar Muhabbet" Mehmet Hayri Maraşlıoğlu "Zor Yazı", Yılmaz Daşcıoğlu "Rasim Özdenören'in Bıraktığı", Mehmet Narlı "İzler ve Suretler: Rasim Özdenören", Recep Seyhan "Özdenören Öykücülüğüne Bazı İşaretler", Şaban Sağlık "İnsanın Hâlleri ve Rasim Özdenören", Abdullah Harmancı "Otobanda 160'la Giderken…", Sadık Yalsızuçanlar "Denize Açılan Kapı'ların Öykücüsü", İbrahim Eryiğit "Rasim Özdenören'i Yaşamak", Ali Sali "Yazının Götürdüğü Yere Gitmem", Âtıf Bedir "Rasim Özdenören: Derinlik, Ayrıntı, Ciğerden Söylemek ve Yazmak", Mehmet Aycı "Ankaralı Rasim Bey", Hasibe Çerko "Elveda Büyük Usta" Mehmet Kahraman "Karşılık Bulmuş Bir Hikâye: Rasim Özdenören", Zeynep Sati Yalçın "Rasim Özdenören'in "Boşluktaki Duruş" Öyküsünde Anlam Arayışı", Taha Çağlaroğlu "Rasim Özdenören ile Bir Hatıra (7 Şubat 2009)", Ahmet Karacan "Rasim Özdenören Öyküleriyle Bize Ne Söyledi?", Mehmet Doruk Kandemir "Ölümün Çok Sesliliği".

Hece'de Ayın Söyleşisi bölümünün bu ayki konuğu Doğan Hızlan. Hızlan'la Şeyma Subaşı konuştu. Dergide yer alan son yazı ise Mustafa Kara'ya ait: "Hz. Hüseyin / Hüseyin Kâşifî Fuzûlî /Âşık Çelebi"

İyi okumalar.