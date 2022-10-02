Hece Dergisinin 310. Sayısı Yayımlandı (Ekim, 2022)

Hece dergisinin bu ayki dosya konusu: Günümüz Tatar Şiiri.

Derginin ilk sayfalarında yer alan şairler ve şiirleri şunlar: Cahit Koytak "Bir Boğaz Hikâyesi", Faruk Uysal "Abdürreşid İbrahim", Hüseyin Atlansoy "Kav", Yaşar Bedri "Argonotun Veda Dalgınlığı", Suavi Kemal Yazgıç "Dört Yön", Ethem Erdoğan "Kapılar", Seher Özkök "Kalem", Mehmet Yılmaz "Omzumda Huysuz Bir Melek", Yasin Mortaş "Alaz Sırçaları", Yusuf Bal "Çıyan", Ahmet Tepe "Bir Hastanın Beklediği Ziyaret Saatleri", Hüseyin Burak Us "Mevzu Şarkı", Vedat Barga "Sahibini Yitirmiş Sesler Mezarlığı", Muharrem Kaplan "pratico inerte", Emre Öztürk "Şimdi Bütün Başlangıçlar", Erhan İksamuk "Noksan", Ömer Yücedal "Denememişin Korkusu", Oğuzhan Gündüz "Kent, Japon Gülü, Berlin Duvarı ve Çatlak Kaburga", Taha Yasin Tuncer "Ben Kadar Sen, Sen Kadar Biz", Emirhan Özer "Sana Ayrılan Sayfa".

Ayrıca bu sayıda Atakan Mert Bayram ilk kez yayımlanan iki şiiriyle Hece'ye katılıyor.

Cahit Koytak geçtiğimiz sayılarda başladığı "Herkese İnen Kitap başlığıyla Kur'an çevirilerine devam ediyor. Bu ayki sûre: Sarınıp Sarmalanan Kişi 'Müddessir' Sûresi.

Bu ayki Çeviri Sayfaları' nda İranlı şair Hossein Soleimani'nin Roghayyeh Ghaffari tarafından Türkçeye çevrilen "Her Şey Sana Bağlı" adlı şiiri yer alıyor.

Derginin Yazı bölümünün bu sayıdaki yazarları ve yazı başlıkları ise şöyle: Necip Evlice "Denge Adamı Rasim Özdenören", Mustafa Kara "Doğumunun 100. Yıldönümü Vesilesiyle Annemarie Schimmel ve Tasavvuf Âlemi", İbrahim Eryiğit "Matematik Şiir Düzleminde Cahit Koytak", Mehmet Yılmaz "Mustafa Köneçoğlu Şiirinin Dinamikleri", Kudret Ayşe Yılmaz "Şiirin Şiiri / Nergisin Eriştiği".

Hece'de geçtiğimiz yıl başlayan günümüz Türk coğrafyası şiirine bakış içeren dosyaların bu ayki konusu "Günümüz Tatar Şiiri". Editörlüğünü Fatih Kutlu 'nun yaptığı dosya editör sunuşuyla başlıyor. Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rkail Zeydulla ile "Tatar Şiirinin Dünü Bugünü Üzerine" yine Fatih Kutlu konuşuyor. Dosyanın şairleri ise şunlar: Şemsiye Cihangirova, Möhammet Mirza, Fakil Safin, Ayrat Sufiyanov, Gazinur Morat, Firüze Camaletdinova, Sirin Yakupova, Lebib Leron, Rkail Zeydulla, Leis Zölkarney, Rife Rahman, İlsöyer İksanova, Marat Kebirov, Luiza Yansuar, Gölüse Battalova, Yoldız Minnullina, Liliye Gıybadullina, Fenil Gıylecev, Rifat Selah, Rüzel Möhammetşa.

Yakın Bakış 'ın bu ayki konuğu Mustafa Kurt. Tuba Dere "Seslerden Uzakta-Susanları Anlamak İçin Sözlük" üzerine yazarla bir söyleşi yaptı. Nuray Alper ise aynı kitap üzerine "Sükûtu Konuşturan Kelimeler; Susanları Anlamak İçin Sözlük" başlığı ile yazdı.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci, "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay, "Şiir Gündelikleri", Mehmet Aycı, "Portre", Mehmet Solak, "Başka Bakış", Turan Karataş "Bir Okurun Notları", İsmail Irmacık ise "Sinema" yazıları ile yer alıyor.

Bu ay Hece'de iki de söyleşi yer alıyor: Byung-Chul Han ve Ingolf U. Dalferth.

Bu sayının Çeşitkenar bölümüne, Alberto Manguel "Sadık Yalsızuçanlar'ın Şey Romanı ya da Hayyam'ın Gözlerinden Görmek", Hayrettin Durmuş "Yaşadığımız Topraktan Ayrılmak" Emre Demir "Değişen Ne?" başlıklı yazılarıyla konuk oluyorlar.

Hece'nin Kitaplık bölümünde ise, Nuray Alper "İbrahim Tüzer'in ŞiirYorum'u Üzerine Birkaç Yorum", Semiha Kavak, "Kutsallaştırma Kıskacındaki Bilim ve Bilgelik", İbrahim Eryiğit ise İhsan Deniz'in son şiir kitabı Kuşların Adasına üzerine "Kuşların Adasına Kısa Bir Yolculuk" başlıklı yazılarıyla yer alıyorlar.

İyi okumalar.